Auto rast in Fußgängergruppe - Ermittler vermuten fremdenfeindliches Motiv

Auto rast in Personengruppe: Die Polizei in Bottrop untersucht einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund. (Symbolbild)

In Bottrop sind mehrere Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Personengruppe fuhr. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Bottrop - Ein Autofahrer hat in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) in der Silvesternacht seinen Wagen in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt. „Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem gezielten Anschlag aus, der möglicherweise in der fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Ermittler haben „erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers“.

Autofahrer rast in Bottrop in Menschengruppe

Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer bereits zuvor um kurz nach Mitternacht auf eine einzelne Person zugefahren war. Der Fußgänger konnte sich retten.

Anschließend fuhr der aus Essen stammende Autofahrer weiter in Richtung der Bottroper Innenstadt. Dort fuhr er erneut auf eine Menschengruppe zu. Hier wurden mindestens vier Personen, darunter auch syrische und afghanische Staatsangehörige, zum Teil schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Essen, wo er schließlich von Polizisten angehalten werden konnte. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest. Bereits bei seiner Festnahme äußerte sich der Fahrer mit fremdenfeindlichen Bemerkungen.

Amokfahrt von Bottrop nach Essen

Zwischenzeitlich hatte der 50-jährige Fahrer auch in Essen versucht, mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe zu fahren, die an einer Bushaltestelle an der Schlossstraße wartete.

