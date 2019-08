Asylbewerber zünden Flüchtlingsunterkunft an - und filmen die Tat

Die Feuerwehr Bonn löscht einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Godeberg.

In einer Bonner Flüchtlingsunterkunft legen Asylbewerber absichtlich ein Feuer und machen ein Video. Ein glücklicher Zufall verhindert wohl Schlimmeres.

Bad Godesberg - Drastischer Verdacht in Bad Godesberg bei Bonn: Weil sie ein Feuer in einer Asylbewerberunterkunft gelegt haben sollen, befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Den Brand entzündeten sie offenbar aus Frust über ihren abgelehnten Asylantrag und aus Rache.

Im Internet kursiert ein Video, das einen jungen schimpfenden Albaner zeigt, der eine Papiertüte anzündet und diese auf einen Berg alter Matratzen wirft. Kurz darauf steht der Raum in Flammen. Die Staatsanwaltschaft stuft das Video als echt ein. Erst vor einigen Wochen hatte ein Asylbewerber für Aufsehen gesorgt, als er vor einem Ankerzentrum randalierte, wie Merkur.de* berichtete.

Asylbewerber von Wachleuten gerettet

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag. Bei dem Feuer wurde ein Mensch verletzt, sechs weitere wurden vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus, wie der General-Anzeiger Bonn schreibt. 150 Bewohner der Asylbewerberunterkunft, darunter viele Kinder, hatten Glück, dass sie das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten.

Dass der Brand nicht in eine Katastrophe mündete, dürfte auch einem glücklichen Zufall zu verdanken gewesen sein. Als das Feuer ausbrach, war gerade Schichtwechsel beim Wachdienst. So waren doppelt so viele Leute anwesend wie gewöhnlich. Die Security-Mitarbeiter konnten die Bewohner schnell aus der Unterkunft bringen.

Asylbewerber nicht straffällig gewesen

Gegen die beiden Tatverdächtigen ist am Dienstag Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf: Verdacht der schweren Brandstiftung. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Brandstifter sowie der 19 Jahre alte Mann, der die Tat gefilmt haben soll, seien seit April in Deutschland und nicht durch Straftaten aufgefallen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Robin Faßbender dem General-Anzeiger Bonn.

In der Flüchtlingsunterkunft der Bezirksregierung Köln sind überwiegend Migranten vom Balkan untergebracht, die in aller Regel ohnehin abgeschoben werden. Daher sei die Stimmung oft gereizt, berichten Bewohner. „Aber deshalb legt man kein Feuer. Jetzt habe ich Angst um meine Familie“, sagte ein Vater dem Blatt.

In Bayern will das Innenministerium gut integrierten Asylbewerbern den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern, wie Merkur.de* berichtete.

mt

