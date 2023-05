Biden stimmt Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets zu

US-Präsident Joe Bide am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima © Kiyoshi Ota/Pool Bloomberg/AP/dpa

In der Diskussion beim G7-Gipfel in Hiroshima um die Lieferung von Kampfjets haben die USA eine Schlüsselrolle.

Hiroshima - US-Präsident Joe Biden hat grünes Licht gegeben für die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets vom amerikanischen Typ F-16. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Freitag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Eine Entscheidung über eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen. dpa