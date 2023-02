Berlin: SPD, Linke und Grüne setzen Sondierung fort

Teilen

Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne, l-r), Verkehrssenatorin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, zu Beginn der Sondierungen zur Regierungsbildung. © Wolfgang Kumm/dpa

Die Regierungsparteien haben in Berlin bei der Wiederholungswahl an Zustimmung verloren. Nun setzen sich SPD, Grüne und die Linke erneut zusammen. Kann eine Neuauflage gelingen?

Berlin - Die drei Parteien der rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin haben sich auf ein zweites Sondierungsgespräch am Donnerstag verständigt. Das gaben die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (SPD), Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer am Dienstag nach dem ersten Treffen bekannt.

Franziska Giffey (SPD, l-r), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin und Raed Saleh (SPD), Fraktionsvorsitzender, warten vor der SPD-Landesparteizentrale auf das Eintreffen der Spitzenkandidaten der Grünen. © Wolfgang Kumm/dpa

Giffey sagte, man habe über die Gründe für das Ergebnis der Wahl vom 12. Februar diskutiert und über die Frage gesprochen, welche Veränderungen es in der Zusammenarbeit geben müsse. „Es ist allen klar, dass es Veränderungen geben muss“, so die SPD-Landesvorsitzende - sowohl inhaltliche als auch im Umgang miteinander, wenn es eine weitere Zusammenarbeit geben sollte.

Lederer kündigte an, am Donnerstag wollten die drei Parteien in die thematische Diskussion einsteigen und sich dann auch die notwendige Zeit dafür nehmen. Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch sagte, es seien nachdenkliche Gespräche gewesen - ähnliche Formulierungen benutzten auch Lederer und Giffey.

Der Wahlsieger CDU hatte zunächst zu Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen eingeladen, die am Freitag begannen. Am Montag gab es ein zweites Treffen zwischen dem CDU- und dem SPD-Sondierungsteam. Die Beteiligten wollen bei den Gesprächen herausfinden, ob sie eine ausreichende Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Am Mittwoch steht das zweite Sondierungstreffen zwischen CDU und Grünen an. Am Freitag treffen sich CDU und SPD zum dritten Mal. dpa