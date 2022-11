Berliner Sicherheitskonferenz über „neue Ära der europäischen Sicherheit“

Von: Nail Akkoyun

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Kanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt.

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz äußern sich neben Deutschland auch andere Staaten – ein Nato-Beitritt von Schweden und Finnland steht ebenfalls im Raum.

Sicherheitskonferenz in Berlin: Christine Lambrecht und Olaf Scholz (beide SPD) nehmen teil.

Christine Lambrecht und Olaf Scholz (beide SPD) nehmen teil. Zahlreiche internationale Gäste: Nato-Beitritt von Finnland und Schweden in der Diskussion.

Alle Informationen und Neuigkeiten von der Sicherheitskonferenz in Berlin in unserem Newsticker.

Update vom Mittwoch, 30. November, 11.15 Uhr: Erste Erkenntnisse dürfte es bereits ab 14.15 Uhr geben, wenn Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht über „eine neue Ära der europäischen Sicherheit“ sprechen wird. Seit wenigen Minuten läuft eine Debatte über das strategische Konzept der Nato, an dem unter anderem Staatsminister Tobias Lindner (Grüne) teilnimmt.

Berliner Sicherheitskonferenz: Nato-Betritt von Schweden und Finnland ein Thema

Erstmeldung vom Mittwoch, 30. November: Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) werden am heutigen Mittwoch bei der Berliner Sicherheitskonferenz den weiteren Kurs Deutschlands erläutern.

Dabei wird Lambrecht über die militärische Zeitenwende sprechen, mit der Deutschland in eine neue Ära der Sicherheit in Europa eintreten will. Bei der Konferenz referieren noch bis Donnerstag (1. Dezember) zahlreiche ranghohe Vertreterinnen und Vertreter aus Politik sowie den Streitkräften verbündeter und befreundeter Staaten. Die Organisatorinnen und Organisatoren bezeichnen das Treffen als erste große Konferenz dieser Art seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar.

Wie es im Programm heißt, soll am Mittwochabend der „hohe Norden“ – die Verteidigungsministerien von Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland – zu Wort kommen. Dann könnte auch ein möglicher Nato-Beitritt der letzterer beiden Staaten diskutiert oder sogar angekündigt werden. (nak mit dpa)