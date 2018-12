Deutsche Arbeitnehmer zahlen hohe Sozialabgaben - Unternehmen kommen steuerlich gut weg

Ein OECD-Vergleich zeigt: Die Abgabenlast an Steuern und Sozialabgaben ist in Deutschland leicht überdurchschnittlich im Vergleich mit anderen Industrieländern.

Berlin - Die Quote an Steuern- und Abgaben war im vergangenen Jahr einer Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge so hoch wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1965. Im Durchschnitt erhob der Staat in den 34 OECD-Ländern Steuern und Sozialabgaben in Höhe von 34,2 Prozent der Wirtschaftskraft.

Deutschland liegt über den Schritt - klarer Anstieg seit dem Jahr 2000

Die Steuerquote - also die Steuereinnahmen gemessen an der Wirtschaftsleistung - in Deutschland liegt demnach über dem OECD-Schnitt. Der Staat erhielt im vergangenen Jahr 37,5 Prozent der Wirtschaftskraft (plus 0,1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2016). Damit ist diese Quote seit dem Jahr 2000 um 1,3 Prozentpunkte gestiegen. Am niedrigsten war sie in diesem Zeitraum in Deutschland in den Jahren 2004 und 2005 mit einer Quote von 33,9 Prozent.

Hohe Sozialabgaben - Unternehmen kommen gut weg

Deutschland gehört bei der Belastung der Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben damit weiter zu den Spitzenreitern. Besonders hoch sind hier im Vergleich zu anderen OECD-Ländern die Sozialabgaben, nämlich zwölf Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der Industrieländer. Die Steuern auf Unternehmensgewinne liegen dagegen deutlich darunter. Der Anteil der Unternehmensteuern liegt in den Industrieländern durchschnittlich fast doppelt so hoch.

Frankreich und die Niederlande sind Steuer-Spitzenreiter

Die höchsten Steuern und Abgaben unter den OECD-Ländern kassiert Frankreich. Hier erhielt der Staat im vergangenen Jahr 46,2 Prozent der Wirtschaftskraft, direkt dahinter mit 46 Prozent lagen die Niederlande. Am niedrigsten war die Quote in Mexiko: Sie lag 2017 bei 16,2 Prozent.

dpa/mag