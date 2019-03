Steine, Farbbeutel und Bengalos: Unbekannte greifen Bus mit AfD-Mitgliedern an

In Berlin haben Unbekannte einen Bus mit AfD-Mitgliedern mit Steinen, Bengalos und Farbbeuteln angegriffen.

Berlin - Ein von der AfD gemieteter Bus ist am Berliner Ostbahnhof attackiert worden. Unbekannte hätten am Donnerstagmorgen Steine, Farbbeutel und Bengalos auf den Bus geworfen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher sagte. In dem Bus sollen nach Angaben der AfD 17 Mitglieder der Partei gesessen haben. Laut Polizei wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.

