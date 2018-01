Bericht: Ex-SS-Mann Gröning hat Gnadengesuch eingereicht

Verurteilter SS-Buchhalter

+ © dpa Oskar Gröning. © dpa

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning hat ein Gnadengesuch eingereicht. Das teilte eine Sprecherin des Justizministeriums in Hannover mit, wie NDR 1 am Montag berichtete.