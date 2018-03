Beim Starkbieranstich: Seehofer verkündet Termin für Übergabe an Söder

Ganz nebenbei hat Bayerns Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer beim Nockherberg 2018 einen Termin für die Amtsübergabe an Markus Söder angekündigt.

Hat ihm das Starkbier die Zunge gelockert? Im Interview mit BR-Reporterin Eva Mähl hat Bayerns Ministerpräsident einen Termin für die Amtsübergabe an Markus Söder angekündigt. Im Singspiel zur Starkbierprobe verabschiedete sich der Seehofer-Darsteller unter großem Widerstand zu den Klängen „Sieh es ein, alter Horst, du musst jetzt gehen“. Eva Mähl wollte von Seehofer nach dem Schauspiel wissen, ob er denn auch gehen werde. „Ist das denn jetzt sicher? Man glaubt es Ihnen erst, wenn Sie wirklich einen konkreten Termin nennen. Wann wird denn das sein?“

„Nächste Woche“, antwortete Seehofer und setzte auf die Nachfrage „Welcher Tag?“ noch hinterher: „Am Montag.“

Hier der betreffende Ausschnitt. Klingt eher nach Verkündung am Montag. #Nockherberg pic.twitter.com/xzOebkiSva — BR24 (@BR24) 28. Februar 2018

Seehofer: Ich gehe nach Berlin, wenn SPD neuer GroKo zustimmt

Aber: Er mache seinen Weggang davon abhängig, ob der SPD-Migliederentscheid am Wochenende die Fortsetzung der Großen Koalition gestatte. Seehofer: „Jetzt muss ich erst morgen nach Berlin. Da werde ich mit der Kanzlerin und anderen noch mal einen Feinschliff machen. Und dann warten wir am Sonntag die SPD-Entscheidung ab. Und dann können wir konkrete Pläne machen. Stellen Sie sich mal die Situation vor, wenn man alles festlegen würde. Und dann entscheidet sich die SPD gegen die Regierung. Dann schauen viele bedröppelt aus. Ein Schritt nach dem anderen. Umsicht und Geduld ist im Moment das Wichtigste.“

"Ich gehe am Montag." Hat #Seehofer gerade am #Nockherberg die Amtsübergabe angekündigt? — BR24 (@BR24) 28. Februar 2018

Aber was, wenn die Neuauflage der Großen Koalition scheitert? Will Seehofer dann weiter Ministerpräsident bleiben? Oder in einer Minderheitsregierung ein Ministeramt übernehmen? Diese Frage bleib beim Nockherberg 2018 offen.

Kabarettistin Luise Kinseher (die an diesem Abend ihren überraschenden Abschied als Fastenpredigerin verkündete) ging als „Mama Bavaria“ auch auf Seehofers Zukunft ein. „Und der Horst – der geht nach Berlin! Ich muss gleich weinen! Vorausgesetzt die SPD stimmt für die GroKo! Und wenn nicht, Horst, dann bleibst halt da!“

Das dürfte sich allerdings schwierig gestalten. Wurde doch der innerparteiliche Machtkampf mit Markus Söder durch Seehofers Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten entschärft. Oder wie es Luise Kinseher in ihrer „Fastenpredigt“ sagte: „Markus Söder und Horst Seehofer sind jetzt befreundet! Allerdings nicht miteinander, aber es ist schon mal ein Anfang!“

