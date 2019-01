Bei „Maischberger“: Lindner und Habeck zoffen wegen Hartz-IV-Empfänger   

ARD-Polit-Talk

+ © Screenshot/“Maischberger“ - ARD-Mediathek Robert Habeck (l.) und Christian Lindner (r.) halten auf Maischbergers Couch maximalen Abstand © Screenshot/“Maischberger“ - ARD-Mediathek

In der Talk-Show „Maischberger“ ist am Mittwochabend heftig über die Hartz-IV-Sanktionen diskutiert worden. Christian Lindner griff dabei einen Hartz-IV-Empfänger persönlich an.