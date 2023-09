Wolf und Industriestrompreis: die Bayern-Wahl im Spiegel von „Abgeordnetenwatch“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Vor der Bayern-Wahl bietet das Portal „Abgeordnetenwatch“ Entscheidungshilfe an. Mancher Politiker erhält dann sogar privat Post von Fragenden.

München – Bis zum Vorabend der Bayern-Wahl 2023 können Bürgerinnen und Bürger auf abgeordnetenwatch.de den Kandidierenden ihre Fragen stellen. An Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ging die aktuellste Frage (Stand 13. September) vergangenen Samstag raus („Wer zahlt den Brückenstrompreis?“).

Die Antwort des CSU-Politikers steht noch aus. Söders Vize, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, hat bislang kein Profil auf dem Portal. Auf kandidierendencheck.de können Interessierte überdies ihre Positionen mit denen der einzelnen Kandidierenden vergleichen. Wie funktioniert die öffentliche Befragung der Abgeordneten und was verrät sie über die zwei großen Landtagswahlen 2023 in Bayern und Hessen? Ein Gespräch mit abgeordnetenwatch.de-Projektleiterin Louiza Charalambous.

Im Oktober stehen zwei Wahlen an – zu welcher gehen bei Ihnen mehr Fragen ein?

Louiza Charalambous: Man könnte vermuten, dass zur Bayern-Wahl mehr Fragen eingehen. Wenn man Bayern und Hessen vergleicht, scheint die Hessen-Wahl medial sehr ruhig zu verlaufen – in Bayern ist das ja ein bisschen anders. In Bayern wird deutlicher und robuster kommuniziert. Die Parteienlandschaft unterscheidet sich auch in den beiden Bundesländern. Ich glaube, in Hessen sind sich die Parteien näher. In Bayern gehen ihre Positionen wohl stärker auseinander. Tatsächlich aber haben wir zu beiden Wahlen bislang jeweils mehr als 300 Fragen erhalten. Wir rechnen damit, dass es mehr werden, je näher die Wahlen rücken.

Louiza Charalambous von abgeordnetenwatch.de im Video-Interview mit IPPEN.MEDIA © IPPEN.MEDIA

Jetzt ging noch Ihr kandidierendencheck.de an den Start. Der CSU-Chef selbst hat #Söderisst eingeführt. Das Lieblingsessen spielt aber hoffentlich nicht in die Ergebnisse hinein?

Nein, so eine Frage würde auf beiden unserer Plattformen nicht durchgehen. Wir moderieren die Fragen rund um die Uhr. Fragen zum Privatleben der Abgeordneten veröffentlichen wir nicht.

Eine Frage, die sich vor der Bayern-Wahl aufdrängt: Sehen Sie auf abgeordnetenwatch.de verstärkt Fragen zum Fall Aiwanger?

In den vergangenen Wochen gingen bei uns natürlich auch Fragen zur Flugblatt-Affäre um Aiwanger ein; die gingen sowohl an Abgeordnete der Freien Wähler als auch an Abgeordnete der CSU. Mehrheitlich ging es darum, wie sie zu der Sache stehen.

Jetzt ist Aiwanger selbst gar nicht bei abgewordnetenwatch.de dabei. Was sind Gründe, dass manche Kandidierende nicht teilnehmen?

Wir beobachten in der Frage auch „Phasen“: Es kann sein, dass Menschen teilnehmen und Fragen beantworteten, sie dann aber weniger aktiv werden, wenn sie an einer Regierung beteiligt sind, neue Ämter ausfüllen oder aus anderen Gründen weniger Zeit haben. Es lässt sich auch nicht sagen, dass Mitglieder einer Partei mehr antworten als eine andere; wir sehen aber, dass Mitglieder der Oppositionsparteien tendenziell schneller antworten. Die Antwortquote bei abgeordnentenwatch.de liegt insgesamt bei etwa 80 Prozent.

Die Bayern-Wahl-Spitzenkandidaten (v.l. oben): Söder (CSU), Hartmann und Schulze (Grüne), Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Ebner-Steiner und Böhm (AfD), von Brunn (SPD) und Hagen (FDP) © div/dpa

Welche Fragen treiben Ihre Nutzer vor der Bayern-Wahl denn besonders um?

Es kommen teils auch Fragen zu Bereichen, die nicht der Landespolitik unterliegen – etwa zum Industriestrompreis. Wir haben uns bei einzelnen Themen aber bewusst entschieden, die Fragen dazu trotzdem aufzunehmen, weil es für die Menschen spannend ist zu sehen, wie sich Kandidierende zu ihnen positionieren. Das gilt auch für kandidierendencheck.de. Die Frage ist ja immer: Wie tickt eine Person? Welche Werte und Einstellungen hat sie? Ein Beispiel für ein Thema, das die Menschen in Bayern und gleichermaßen in Hessen umtreibt, ist der Umgang mit dem Wolf.

Stichwort Wolf: Wie gehen Sie auf abgeordnetenwatch.de gegen „Legenden“ oder Fake News vor?

Unsere Moderation veröffentlicht keine diskriminierenden, rassistischen oder menschenverachtenden Aussagen. Und Tatsachenbehauptungen oder Zahlen gehen nicht ohne Quelle online. Wenn sie fehlen, schicken wir die E-Mail an die Fragenstellenden zurück. Sie haben dann die Möglichkeit, sie zu ergänzen.

Was passiert mit Fragen, die nach diesen Richtlinien nicht veröffentlicht werden können?

Wir leiten sie trotzdem an die Politikerin oder den Politiker weiter. Sie haben dann die Wahl, ob sie der Person privat antworten wollen.

Wie viele Menschen nutzen abgeordnetenwatch.de?

Wir haben monatlich im Durchschnitt 250.000 Besuche und 400.000 Seitenaufrufe. Vor Wahlen sind wir aber erfahrungsgemäß stärker besucht.

Interview: Franziska Schwarz