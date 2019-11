Traktor-Chaos in Deutschland: Bauern protestieren gegen GroKo - und kassieren selbst Kritik

Die Landwirte protestieren gegen die Politik der GroKo - mehrere tausend Traktoren rollen auf Berlin zu. Schon am Montag kommt es zu Störungen.

Am Dienstag werden 10.000 Landwirte zu einer Sternfahrt in Berlin erwartet.

Sie demonstrieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung.

Schon tags zuvor gab es in Deutschland teils gravierende

Update 17.00 Uhr: Vor der Großkundgebung am Dienstag in Berlin fordert der Deutsche Bauernverband (DBV) ein Umdenken der Politik. Die deutsche Landwirtschaft brauche "Unterstützung und eine Zukunftsperspektive ohne Überregulierung und Verbotspolitik", erklärte der Verband am Montag.



Notwendig sei etwa eine "grundlegende Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz", erklärte der Bauernverband. Landwirte, Politik und Gesellschaft müssten gemeinsam Lösungen finden, wie sich Natur- und Artenschutz weiter verbessern lasse und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nicht leide.

CDU-Vizechefin Silvia Breher warb für mehr Unterstützung der Bauern. "Wir brauchen einen tragfähigen Gesellschaftsvertrag und eine Perspektive für die Landwirtschaft", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Bauern hätten Zukunftsängste und seien es leid, "als Sündenbock herzuhalten". Höhere Standards und Anforderungen bedeuteten auch immer höhere Investitionen, daher sei eine stärkere Unterstützung der Landwirtschaft unverzichtbar.

Auch ihre Parteikollegin, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) forderte mehr Wertschätzung für die deutsche Landwirtschaft. "Pauschale Vorwürfe sind oft und schnell zur Hand - von Ackergiften, von Tierquälern, von Umweltverschmutzern ist die Rede", sagte Klöckner dem Tagesspiegel vom Dienstag. Sie verstehe die Bauern, "wenn sie keine Lust haben, der Buhmann für alles zu sein".

Vorbericht: Traktor-Chaos in Deutschland - Bauern protestieren gegen GroKo

Berlin/Köln - Ein großer Bauern-Protest rollt auf die Hauptstadt zu: Aus zahlreichen Orten in ganz Deutschland machen sich derzeit Landwirte mit ihren Traktoren zu einer Großkundgebung gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in Berlin auf.

Landwirte protestieren gegen GroKo-Politik: Darum geht es

Erwartet werden zu der für Dienstag geplanten Großdemo rund 10.000 Teilnehmer mit 5000 Traktoren. Die Bauern kritisieren vor allem das Agrarpaket der Bundesregierung und das geplante Insektenschutzprogramm. Sie befürchten wirtschaftliche Einbußen.

Auch schärfere Düngevorschriften, das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und Verunglimpfung von Bauern werden angeprangert. Der Groll der Landwirte wächst bereits seit längerem - in München hatten sich die Bauern bereits im Oktober versammelt.

Bauern-Demonstration in Berlin: Verkehrsprobleme schon am Montag

Schon am Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer wegen der Anreise zum Protest in Berlin vielerorts auf teils erhebliche Störungen einstellen. So wollten die Bauern etwa im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen im Zuge ihrer Proteste mehrere Großstädte ansteuern.

+ Köln: Landwirte aus NRW demonstrieren mit Traktor-Konvoi © dpa / Henning Kaiser

Probleme gab es nicht zuletzt in Köln: In der größten Stadt NRWs wurden zwei Demo-Züge zusammengeführt, wie express.de berichtet. Auch in Düsseldorf staute sich der Verkehr auf einer großen Rheinbrücke - mehrere hundert Traktoren seien dort unterwegs gewesen, hieß es auf der Nachrichten-Webseite.

Landwirte gegen Agrar-Paket: Traktor-Konvois teils schon am Sonntag aufgebrochen

Aus anderen Bundesländern waren die Traktor-Konvois teils schon am Sonntag aufgebrochen. Ein viel geteiltes Twitter-Foto zeigte etwa einen langen Traktor-Konvoi im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Für Montag erwarten die Einsatzkräfte Verzögerungen unter anderem auf der Autobahn 9 Richtung Berlin.

Nitrat im Wasser - Bauern kassieren kurz vor Großdemo herbe Kritik

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert unterdessen von der Landwirtschaft mehr Engagement gegen die Nitratbelastung im Grundwasser. "Anstatt Demonstrationen zu organisieren, sollten die Landwirte sich lieber konstruktiv in die Lösung des Problems einbringen", erklärte der BDEW am Montag. Die Bundesregierung müsse den EU-Nitratgrenzwert von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser national festschreiben, um Strafzahlungen und Düngeverbote zu vermeiden.

Der "Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Tätigkeit und hoher Nitratbelastung im Grundwasser ist unbestritten", erklärte der Verband. Die Landwirtschaft sei entsprechend gefordert, "endlich konstruktive Vorschläge für eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft" in Gebieten mit Grenzwertüberschreitungen zu machen. Andernfalls drohten "in spätestens zwei Jahren" gerichtliche Düngeverbote.

Falls die Bundesregierung die europäische Nitratrichtlinie "nicht endlich" in deutsches Recht umsetzt, drohen Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro pro Tag an die EU-Kommission, erinnerte der BDEW.

Probleme bereiteten beim Wasserschutz auch schon hohe Ammoniak-Belastungen. Auch vor steigenden Trinkwasserpreisen war in der Vergangenheit bereits gewarnt worden.

