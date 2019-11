Traktor-Chaos in Berlin: Bauern-Demo bringt 20-Kilometer-Konvois - Eiskalter Empfang für Klöckner

Die Landwirte protestieren gegen die Politik der GroKo - mehrere tausend Traktoren rollen am Dienstag durch Berlin. Auch Kritik wird laut.

Am Dienstag werden 10.000 Landwirte zu einer Sternfahrt in Berlin erwartet.

Sie demonstrieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung.

Schon tags zuvor gab es in Deutschland teils gravierende Verkehrsstörungen.

Update 14.15 Uhr: Die Landwirte haben bei ihrem Protest in Berlin Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) einen frostigen Empfang bereitet. Schulze richtete versöhnliche, aber klare Worte an die Bauern. "Wir alle wissen, wer die Lebensmittel hinstellt", sagte sie auf der Rednerbühne. "Wir sehen aber auch, welche Probleme wir haben", fuhr sie fort und verwies auf die hohe Nitratbelastung im Grundwasser und die gefährdeten Insekten.

Sie wolle, dass die Landwirte "Teil der Lösung sind", sagte Schulze und verteidigte die Politik der Regierung. Nötig seien "klare Regeln". Klöckner betonte, EU-Richtlinien bei der Nitrat-Belastung, aber auch das Insektensterben könne man nicht „aussitzen“. Ihr sei ein Anliegen, ehrliche Worte an die Landwirte zu richten, statt „den Kopf in den Sand zu stecken und mir Applaus abzuholen“.

Klöckner kündigte an, sie wolle eine Agentur gründen, die die Wertschätzung der Produkte der deutschen Landwirtschaft im Land erhöhen werde. „Aber das muss auch aus ihrer Mitte kommen!“, forderte die Ministerin.

Die Protestierenden quittierten den Auftritt Schulzes und weitgehend auch den Klöckners mit absoluter Stille, dazu hatten sie sich im Vorfeld abgesprochen. Weder Applaus noch Zwischenrufe waren während Schulzes Auftritt zu hören. Erst nach dem Redebeitrag der Umweltministerin gab es Buhrufe.

Die Berliner Polizei erklärte unterdessen auf Twitter, es seien deutlich mehr Demo-Teilnehmer als ursprünglich erwartet angereist.

Bauern protestieren in Berlin: „Beinahe überfahren“ - Beschwerden von Polizei und Anwohnern

Update 12.43 Uhr: Mittlerweile sind unzählige Landwirte am Brandenburger Tor angekommen. Der Bauernverband DBV sprach in einem Tweet von „11 Kilometern Bauernprotest“. Auch ein kurzes Video der aktuellen Lage vor dem Berliner Wahrzeichen teilte der Verband.

Landwirtschaft in Deutschland braucht Unterstützung und eine Zukunftsperspektive ohne Überregulierung und Verbotspolitik. Kooperativer Naturschutz muss der Weg sein. #Bauernprotest in Berlin pic.twitter.com/Jy7HeDQslV — DBV (@Bauern_Verband) November 26, 2019

Zum Auftakt sprachen Redner von „unglaublicher Solidarität“. Das zeige, dass die Landwirte etwas bewegen könnten, wenn sie zusammenhalten. Zu der Demonstration rollten tausende Traktoren in die Hauptstadt. Auf Transparenten stand: „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert“, „Wer Bauern quält, wird abgewählt“ oder „Gemeinsam statt gegeneinander“.

Allerdings gab es auch Kritik am Protest - nicht zuletzt an seiner konkreten Form. „Die machen, was sie wollen“, zitierte eine Reporterin des Berliner Tagesspiegel einen Polizisten, der den Traktor-Verkehr regeln soll. Demo-Teilnehmer seinen mit ihren schweren Vehikeln über rote Ampeln gefahren - er selbst sei „beinahe überfahren worden“. Eine Anwohnerin beschwerte sich, Traktoren hätten beim Parken einen Park zerstört, der „liebevoll von Rentnern gepflegt wird“.

Ja klar. Parkt eure Traktoren gerne in unserem kleinen Park, der liebevoll von Rentnern gepflegt wird pic.twitter.com/PwgqChsz95 — Gilly ツ (@GillyBerlin) November 26, 2019

Bauern-Protest in Berlin: FDP-Politiker äußert Verständnis für Landwirte

Update 11.18 Uhr: Die FDP hat angesichts der Bauernproteste in Berlin ein Moratorium für neue Vorschriften in der Landwirtschaft gefordert. Die Bauern seien „viel zu lange“ ruhig geblieben und hätten „alles über sich ergehen lassen“, meint FDP-Agrarexperte Karlheinz Busen. Die Politik habe es mit der „Gängelung einer ganzen Branche übertrieben“.

Den Landwirten gehen zahlreiche Reformen der Regierung zu weit. „Ob Insektenschutzgesetz oder Agrarpaket - die Bundesregierung ist gut beraten, die Planungen jetzt auf Eis zu legen und für die nächsten fünf Jahre die Füße stillzuhalten“, sagte der FDP-Politiker Busen. Nötig sei eine Unterlassung der Pläne, „damit es nicht zu einem reihenweisen Höfesterben kommt“.

Bauern-Demo in Berlin: Traktor-Chaos und Unfälle in Deutschland - Protest gegen GroKo

Update 10.50 Uhr: Tausende Bauern sind aus ganz Deutschland zu einer Demonstration nach Berlin gekommen - und haben mit ihren Traktoren die Hauptstadt verstopft. Am Mittag, gegen 12.00 Uhr, wollen sie am Brandenburger Tor gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren.

In Berlin und Brandenburg sorgten ihre Fahrzeuge im Berufsverkehr für Behinderungen. Die Polizei sprach von 5095 Traktoren, die sie durch Brandenburg begleitet hat. Teilweise gab es bis zu 20 Kilometer lange Konvois. Auf beiden Seiten des Brandenburger Tors parkten bereits am Morgen Traktoren. Viele Bauern hatten Plakate daran befestigt.

Auf der Fahrt nach Berlin kam es bei Überholmanövern auch zu Unfällen. Die Brandenburger Polizei rief Autofahrer auf Twitter zur Vorsicht auf: „Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen und wenn Sie die gesamte Überholstrecke überblicken können!“

Beim #Überholen einer #Traktor​kolonne auf der #B115 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten.



Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen & wenn Sie die gesamte Überholstrecke überblicken können! #Sternfahrt #Traktorensternfahrt — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) November 26, 2019

Zu der Kundgebung aufgerufen hat die Initiative „Land schafft Verbindung“, in der sich zehntausende Bauern zusammengefunden haben. Mitte November gab es schon Proteste bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg, im Oktober fuhren Bauern in mehrere Städte, allein 6000 nach Bonn.

Traktor-Chaos: Bauern protestieren in Berlin gegen GroKo - Hofreiter nennt Demo „falschen Ansatz“

Update 26. November, 9.25 Uhr: Mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland - von etwa 10.000 ist die Rede - wollen an diesem Dienstag in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Der Bundestagsfraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, hat ihnen vorgeworfen, einen „falschen Ansatz“ zu verfolgen. „So etwas wie das Artensterben oder die Verschmutzung des Grundwassers gehen nicht weg, indem man es ignoriert“, sagte er RTL/n-tv am Dienstag. „Noch weniger Naturschutz machen, noch mehr Dünger ausbringen, das ist nicht die richtige Antwort.“

+ Anton Hofreiter (Grüne) sieht einen „falschen Ansatz“ bei den Organisatoren der Bauern-Demo. © dpa / Guido Kirchner

Hofreiter sagte zugleich: „Man muss die Landwirte verstehen. Sie stehen nach Jahren falscher Agrarpolitik wirklich mit dem Rücken zur Wand.“ Sowohl das Landwirtschaftsministerium als auch der Bauernverband hätten auf immer größere Betriebe gesetzt. Das habe dazu geführt, dass es immer weniger Höfe gebe. Hofreiter forderte, den Flächenbezug bei Subventionen zu streichen und das Kartellrecht zu reformieren. Zudem brauche es neue Kennzeichnungen, um Qualitätsunterschiede auch in der konventionellen Tierhaltung für Verbraucher besser erkennbar zu machen.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeigte Verständnis für die Kundgebung der Landwirte. „Immer mehr wird erwartet von Bauern, auch gerade von den Konsumenten, von uns Verbrauchern, aber es wird immer weniger Bereitschaft gezeigt, dafür mehr zu zahlen“, sagte die CDU-Politikerin im ARD-„Morgenmagazin“.

Zugleich verteidigte sie die geplanten schärferen Vorgaben, derentwegen die Bauern auf die Straße gehen. Dazu gehören weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. „Es ist zuviel Nitrat - an einigen Stellen - im Grundwasser, das liegt auch an der Düngung“, sagte Klöckner. Deutschland habe eine Klage gegen die EU-Kommission verloren - und müsse die Verordnung jetzt nach einem Zweitverfahren umsetzen.

Bauerndemo in Berlin: Bauernverband fordert Umdenken der Politik

Update 17.00 Uhr: Vor der Großkundgebung am Dienstag in Berlin fordert der Deutsche Bauernverband (DBV) ein Umdenken der Politik. Die deutsche Landwirtschaft brauche "Unterstützung und eine Zukunftsperspektive ohne Überregulierung und Verbotspolitik", erklärte der Verband am Montag.

Notwendig sei etwa eine "grundlegende Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz", erklärte der Bauernverband. Landwirte, Politik und Gesellschaft müssten gemeinsam Lösungen finden, wie sich Natur- und Artenschutz weiter verbessern lasse und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nicht leide.

CDU-Vizechefin Silvia Breher warb für mehr Unterstützung der Bauern. "Wir brauchen einen tragfähigen Gesellschaftsvertrag und eine Perspektive für die Landwirtschaft", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Bauern hätten Zukunftsängste und seien es leid, "als Sündenbock herzuhalten". Höhere Standards und Anforderungen bedeuteten auch immer höhere Investitionen, daher sei eine stärkere Unterstützung der Landwirtschaft unverzichtbar.

Auch ihre Parteikollegin, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) forderte mehr Wertschätzung für die deutsche Landwirtschaft. "Pauschale Vorwürfe sind oft und schnell zur Hand - von Ackergiften, von Tierquälern, von Umweltverschmutzern ist die Rede", sagte Klöckner dem Tagesspiegel vom Dienstag. Sie verstehe die Bauern, "wenn sie keine Lust haben, der Buhmann für alles zu sein".

Vorbericht: Traktor-Chaos in Deutschland - Bauern protestieren in Berlin gegen GroKo

Berlin/Köln - Ein großer Bauern-Protest rollt auf die Hauptstadt zu: Aus zahlreichen Orten in ganz Deutschland machen sich derzeit Landwirte mit ihren Traktoren zu einer Großkundgebung gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in Berlin auf.

Landwirte protestieren gegen GroKo-Politik: Darum geht es

Erwartet werden zu der für Dienstag geplanten Großdemo rund 10.000 Teilnehmer mit 5000 Traktoren. Die Bauern kritisieren vor allem das Agrarpaket der Bundesregierung und das geplante Insektenschutzprogramm. Sie befürchten wirtschaftliche Einbußen.

Auch schärfere Düngevorschriften, das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und Verunglimpfung von Bauern werden angeprangert. Der Groll der Landwirte wächst bereits seit längerem - in München hatten sich die Bauern bereits im Oktober versammelt.

Bauern-Demonstration in Berlin: Verkehrsprobleme schon am Montag

Schon am Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer wegen der Anreise zum Protest in Berlin vielerorts auf teils erhebliche Störungen einstellen. So wollten die Bauern etwa im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen im Zuge ihrer Proteste mehrere Großstädte ansteuern.

+ Köln: Landwirte aus NRW demonstrieren mit Traktor-Konvoi © dpa / Henning Kaiser

Probleme gab es nicht zuletzt in Köln: In der größten Stadt NRWs wurden zwei Demo-Züge zusammengeführt, wie express.de berichtet. Auch in Düsseldorf staute sich der Verkehr auf einer großen Rheinbrücke - mehrere hundert Traktoren seien dort unterwegs gewesen, hieß es auf der Nachrichten-Webseite.

Landwirte gegen Agrar-Paket: Traktor-Konvois teils schon am Sonntag aufgebrochen

Aus anderen Bundesländern waren die Traktor-Konvois teils schon am Sonntag aufgebrochen. Ein viel geteiltes Twitter-Foto zeigte etwa einen langen Traktor-Konvoi im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Für Montag erwarten die Einsatzkräfte Verzögerungen unter anderem auf der Autobahn 9 Richtung Berlin.

Nitrat im Wasser - Bauern kassieren kurz vor Großdemo herbe Kritik

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert unterdessen von der Landwirtschaft mehr Engagement gegen die Nitratbelastung im Grundwasser. "Anstatt Demonstrationen zu organisieren, sollten die Landwirte sich lieber konstruktiv in die Lösung des Problems einbringen", erklärte der BDEW am Montag. Die Bundesregierung müsse den EU-Nitratgrenzwert von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser national festschreiben, um Strafzahlungen und Düngeverbote zu vermeiden.

Der "Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Tätigkeit und hoher Nitratbelastung im Grundwasser ist unbestritten", erklärte der Verband. Die Landwirtschaft sei entsprechend gefordert, "endlich konstruktive Vorschläge für eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft" in Gebieten mit Grenzwertüberschreitungen zu machen. Andernfalls drohten "in spätestens zwei Jahren" gerichtliche Düngeverbote.

Falls die Bundesregierung die europäische Nitratrichtlinie "nicht endlich" in deutsches Recht umsetzt, drohen Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro pro Tag an die EU-Kommission, erinnerte der BDEW.

Probleme bereiteten beim Wasserschutz auch schon hohe Ammoniak-Belastungen. Auch vor steigenden Trinkwasserpreisen war in der Vergangenheit bereits gewarnt worden.

