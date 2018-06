Bamf-Skandal im News-Ticker: Nächster CDU-Mann offen für Untersuchungsausschuss

Zwei ehemalige Bamf-Chefs sollen am Freitag im Innenausschuss des Bundestags aussagen, dazu erneut Präsidentin Jutta Cordt. Ihr Auftritt und der von Frank-Jürgen Weise wird mit Spannung erwartet. Doch es gibt schon wieder Neues aus der Behörde. Wir berichten im News-Ticker.

Der Innenausschuss des Bundestages kommt an diesem Freitag ab 8.00 Uhr zu seiner zweiten Sondersitzung zusammen, um die Unregelmäßigkeiten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aufzuklären.

Die Abgeordneten befragen am Morgen zunächst den Vorsitzenden des Bamf-Gesamtbetriebsrats, Rudolf Scheinost. Am Nachmittag (14.00 Uhr) sollen dann Bamf-Chefin Cordt sowie ihre Vorgänger Weise und Schmidt Rede und Antwort stehen. Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt.

Nächste Woche sollen der frühere Innenminister Thomas de Maizière und der ehemalige Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt, Peter Altmaier (beide CDU), gehört werden.

Vergangene Woche waren bereits Innenminister Horst Seehofer und Cordt vernommen worden.

>>> Aktualisieren <<<

8.07 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schloss einen Untersuchungsausschuss nicht grundsätzlich aus. „Die Frage ist, was man untersuchen will. Wenn man aufklären will, was im Bamf schiefgelaufen ist, ob es etwa in der Bremer Außenstelle besondere unrechtmäßige Vorkommnisse gegeben hat, dann muss das aufgeklärt werden, keine Frage“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der „Welt“ (Freitag). Sein Eindruck sei aber, dass manche „eine generelle Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik beabsichtigen“.

7.33 Uhr: Der frühere Bamf-Chef Weise machte für die Missstände in der Behörde während der Flüchtlingskrise auch die Bundesregierung verantwortlich. Das Ansteigen der Flüchtlingszahlen sei zu spät bemerkt worden, da es kein Controlling gegeben habe, argumentierte er. Kanzlerin Angela Merkel selbst gibt zu, von Weise ständig informiert worden zu sein.

Lesen Sie auch: Bamf-Skandal: AfD-Mann fordert Merkels Rücktritt - Kanzlerin kontert und bekommt Applaus

07.00 Uhr: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) könnte bis Ende dieses Jahres noch 1617 Mitarbeiter befristet einstellen, das berichtet der Focus. Allerdings blockiere der Personalrat derzeit alle befristeten Einstellungen, heißt es in dem Bericht. Das Bundesamt liege deshalb im juristischen Streit mit der Mitarbeitervertretung.

Bamf-Präsidentin Jutta Cordt stehen 2018 lediglich noch Mittel für befristete Beschäftigungen zur Verfügung. Die Finanzmittel für Dauerbeschäftigung sind aufgebraucht. Deshalb kann das Bamf Angaben zufolge nach derzeitigem Stand mit lediglich rund 6000 Mitarbeitern rechnen statt der möglichen mehr als 8000.

Lesen Sie auch: „Stasi-Methoden“: Bamf-Mitarbeiter geben schockierende Einblicke und rechnen mit Chefin Cordt ab*

Zuletzt berichtete die „Bild“-Zeitung, wonach beim Bamf mehrere hundert befristet eingestellte Mitarbeiter ersetzt werden müssten. Allerdings will Seehofer (CSU) von der Entlassung bedrohte Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) halten. „Es würde ja keinen Sinn machen (...) jetzt mit der Sache vertraute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freizusetzen, um dann Menschen, die man erst einmal anlernen muss, einzustellen“, sagte Seehofer. Er glaube, dass das Problem in den laufenden Haushaltsberatungen gelöst werden könne.

6.57 Uhr: FDP und AfD dringen auf einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Affäre. Dafür zeichnet sich im Bundestag aber keine ausreichende Unterstützung ab. Entsprechende Anträge von AfD und FDP stießen am Donnerstagabend im Parlament auf den Widerstand aller anderen Fraktionen. Union und SPD argumentierten, der Innenausschuss könne die Vorgänge schneller aufklären als ein Untersuchungsausschuss. Linke und Grüne warfen den Antragstellern vor, sie wollten den Ausschuss politisch instrumentalisieren.

+ Festakt zur Amtseinführung der neuen Bamf-Präsidentin 2017: Jutta Cordt und Frank-Jürgen Weise. © picture alliance / Daniel Karman / Daniel Karmann

6.55 Uhr: Willkommen zu unserem News-Ticker. Am heutigen Freitag sollen im Innenausschuss des Bundestags der Vorsitzenden des Bamf-Gesamtbetriebsrats, Rudolf Scheinost, Präsidentin Jutta Cordt, sowie die ehemaligen Chefs der Behörde Manfred Schmidt und Frank-Jürgen Weise befragt werden. Letztgenannter wird sich vor allem gegen den Vorwurf wehren müssen, Bamf-Entscheider dazu angehalten zu haben, „Schnelligkeit über Sorgfalt und Qualität“ zu stellen. Zudem berichteten Wirtschaftswoche und Merkur.de von Zahlungen des Bamf für Weise, die stutzig machen. Hier mehr.

Auch interessant: Die Chronologie des Bamf-Skandals: Diese Details belasten Horst Seehofer*

Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge auf nicht rechtmäßige Weise bewilligt wurden.

Lesen Sie auch eine Meldung von gestern Abend: Innenrevision hält Ex-Chefin vom Bremer Bamf für schuldig

Lesen Sie auch ein anderes Versagen der Behörden: „Abscheuliches Verbrechen“: Schock über Mord an Susanna - neue erschreckende Details bekannt

*Merkur.de gehört zum deutschladweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk