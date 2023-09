Baerbock will transatlantisches Bündnis stärken

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) reist in die USA. © Kay Nietfeld/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock betont die gute Zusammenarbeit mit den USA. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock will angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Herausforderungen durch China die Zusammenarbeit mit den USA stärken. „Welchen großen Stellenwert die transatlantische Partnerschaft hat, haben uns insbesondere die letzten gut eineinhalb Jahre vor Augen geführt“, erklärte die Grünen-Politikerin vor ihrem Flug zu einer längeren Reise in die USA.

Während Europa in den Abgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geschaut habe, sei auf eines jederzeit Verlass gewesen, sagte Baerbock: „Die USA und Europa stehen Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine.“ Sie wolle, dass man sich als Freunde und Partner „auch morgen und übermorgen aufeinander verlassen können, unsere Kräfte bündeln und Dinge gemeinsam bewegen“. Texas sei ein Gradmesser für das Amerika von morgen, sagte Baerbock.

Zunächst will Baerbock den republikanisch geführten Bundesstaat Texas im Süden der Vereinigten Staaten besuchen. Nach ihrer Ankunft steht in der Hauptstadt Austin der Besuch eines Unternehmens auf dem Programm, das in Zusammenarbeit mit Volkswagen Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen unternimmt. Später ist ein Gespräch mit dem Gouverneur von Texas vorgesehen, dem Republikaner Greg Abbott. dpa