Baerbock und Özdemir: Boni-Ärger stößt Grüne in Glaubwürdigkeitsfalle

Debatte um Nebeneinkünfte

+ © Patrick Pleul/dpa Wegen ihrer Nebeneinkünfte unter Druck: Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Ex-Parteichef Cem Oezdemir (beide Grüne). © Patrick Pleul/dpa

Annalena Baerbock und Cem Özedmir haben Nebeneinkünfte verspätet gemeldet. Die Grünen haben jetzt ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Es steht viel auf dem Spiel.

Hamburg – Die Debatte um die verspätete Meldung von Nebeneinkünften sorgt bei den Grünen jetzt auch parteiintern für großen Unmut. So zeigte sich der frühere Bundestagsfraktionsvize Hans-Christian Ströbele besorgt darüber, dass die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der frühere Parteichef Cem Özdemir ihre Sonderzahlungen und Boni der Partei nicht umgehend dem Bundestag angezeigt haben. „Wir brauchen volle Transparenz“, forderte Ströbele im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Für die Grünen geht es um viel. Baerbock will im September bei der Bundestagswahl die Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden. Zuletzt hatte die 40-Jährige im März dieses Jahres die CDU in der Maskenaffäre für fehlende Transparenz gegeißelt. Parallel dazu durchleuchtete die Partei aber offenbar das eigene Finanzgebaren, wie ein Bericht des Hamburger Nachrichtenportals 24hamburg.de zeigt. Für die grüne Spitzenpolitikerin, die ähnlich wie ihre Partei hohe moralische Ansprüche geltend macht, stellt sich nun ein Glaubwürdigkeitsproblem. Inwieweit die Grünen gegen Recht oder Moral verstoßen haben, finden Sie hier in der Analyse*. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.