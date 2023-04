AKW-Streit und Bundeswehr in Afrika: Baerbock und Stark-Watzinger stellen sich Fragen im Bundestag

Von: Bona Hyun

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) stellen sich der Regierungsbefragung. © Frederic Kern/imago (Archivbild)

Im Bundestag findet eine Aktuelle Stunde zu einer Weiternutzung der Kernkraft statt. Baerbock und Stark-Watzinger stellen sich der Regierungsbefragung.

Berlin – Im Bundestag stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Fragen der Abgeordneten. Außerdem kommt Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur regelmäßigen Regierungsbefragung in das Plenum. Auf Antrag der oppositionellen Union debattiert das Parlament in einer Aktuellen Stunde über das Thema „Weiternutzung der Kernenergie.“ Die letzten drei Atomkraftwerke waren am Wochenende abgeschaltet worden. Die Regierungsbefragung wird live übertragen.

Am Nachmittag berät der Bundestag zudem über die Beteiligung der Bundeswehr an der neuen militärischen EU-Mission im afrikanischen Niger. Dieser soll einen Beitrag leisten, um die schwierige Sicherheitslage in der Sahel-Region zu stabilisieren. Zudem geht es um Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung, die Nationale Wasserstrategie und einen Antrag der AfD auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den staatlichen Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

In Sitzungswochen können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mittwochs nach der Sitzung des Bundeskabinetts über die dort besprochenen Vorhaben Auskunft erhalten und Fragen an die Bundesregierung stellen. Die Regierungsbefragung im Plenum dient der Erstinformation der Abgeordneten.

Sie beginnt laut Angaben des Bundestags mit einem bis zu achtminütigen Bericht eines Regierungsmitglieds über ein Thema der vorangegangenen Kabinettssitzung. Anschließend kann zunächst zu diesem Thema, dann zu weiteren Themen der Kabinettssitzung und schließlich zu sonstigen Angelegenheiten gefragt werden. Auch das zweite Mitglied der Bundesregierung erhält Gelegenheit zu einleitenden Worten. (bohy/dpa/afp)