„Eine Million Schuss“: Ukraine fordert viel mehr Munition von EU – Pistorius sieht Bundeswehr-Problem

Kiew mangelt es an Munition. Pistorius sieht aber Bundeswehr-Engpässe – und in Bachmut reklamiert Prigoschin Landgewinn. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Die ukrainische Regierung verlangt von der EU deutlich mehr Munition als bislang in Aussicht gestellt. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte am Mittwoch (8. März) vor Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm, sein Land brauche dringend „eine Million Schuss Munition“, um sich gegen Russland zu verteidigen. Das ist vier Mal so viel wie bisher von EU-Seite im Gespräch ist.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt vor, dass die Mitgliedsländer aus ihren eigenen Beständen Munition im Wert von zunächst einer Milliarde Euro an die Ukraine liefern. „Das ist nicht genug“, betonte allerdings Resnikow. Unterstützt wird die Ukraine von Estland. „Ich hoffe, dass wir heute einen politischen Konsens finden, dass wir so schnell wie möglich eine Million Schuss liefern“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nannte Borrells Vorschlag „wichtig und notwendig“. Das dürfe „aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten die Engpässe bewältigen müssen“, sagte der SPD-Politiker. Deutschland könne nur im Rahmen der „eigenen Verteidigungsfähigkeit liefern“, betonte er.

Bachmut aktuell: Wagner meldet Erfolge in umkämpfter Stadt

Die russische Söldnergruppe Wagner hat unterdessen nach eigenen Angaben den „östlichen Teil“ Bachmuts eingenommen. Das teilte ihr Chef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft mit. Die Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut ist die am längsten andauernde des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Aufnahme vom 5. März: Ukrainische Kämpfer in der Region Bachmut wärmen sich an einer Flamme. © Aris Messinis/AFP

Bachmut aktuell: Wolodymyr Selenskyj warnt vor „freier Bahn“ für Russland

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe nimmt im Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle ein. Der Druck auf die ukrainischen Truppen hat in der Industriestadt jüngst stark zugenommen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor gewarnt, dass die russische Armee im Falle einer Einnahme Bachmuts „freie Bahn“ für weitere Eroberungen in der Ostukraine hätte. (AFP/dpa/frs)