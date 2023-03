Prigoschin verkündet Bachmut-Erfolg – Stoltenberg warnt: „Russland nicht unterschätzen“

Der ukrainische Präsident Selenskyj fürchtet in Bachmut „freie Bahn“ für die Wagner-Söldner – deren Chef setzt eine Sprachnachricht ab. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 8. März, 12.59 Uhr: „Wir können nicht ausschließen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt“: Mit diesen Worten hat nun Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Stockholm vor einer russischen Einnahme der Stadt gewarnt. Dies wäre nach seinen Worten zwar „kein Wendepunkt“. Es zeige aber, „dass wir Russland nicht unterschätzen sollten und wir die Ukraine weiter unterstützen müssen“.

Ukrainische Soldaten feuern in der Nähe von Bachmut eine Panzerhaubitze auf russische Stellungen. © -/Libkos/AP/dpa

Prigoschin verkündet Bachmut-Erfolg – Pistorius nennt Leopard-Lieferdatum

Erstmeldung vom 8. März: Kiew – Die Schlacht um Bachmut ist die am längsten andauernde im Ukraine-Krieg. Der Fluss Bachmutka, der durch die Stadt fließt, könnte den ukrainischen Verteidigern als natürliche Barriere dienen, um weitere russische Angriffe zu erschweren. Doch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vermeldet nun Landgewinn für Russland.

Bachmut aktuell: Jewgeni Prigoschin verkündet Erfolg der Wagner-Söldner

Die russische Söldnergruppe Wagner hat nach eigenen Angaben den „östlichen Teil“ Bachmuts eingenommen. Seine Einheiten hätten „den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt“, sagte Prigoschin in einer am Mittwoch (8. März) veröffentlichten Audiobotschaft. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht.

Bachmut aktuell: Wolodmyr Selenskyj warnt im US-TV

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen für den Fall einer Einnahme des heftig umkämpften Bachmut durch die russische Armee vor „freier Bahn“ für weitere Eroberungen Russlands in der Ostukraine gewarnt. „Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten“, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Die russischen Truppen hätten dann „freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk“.

Wolodymyr Selenskyj im Gespräch mit CNN-Journalist Wolf Blitzer © Screenshot: CNN Online

Bachmut aktuell: Pistorius nennt Lieferdatum für Leopard-2-Panzer

Die von Deutschland und Portugal versprochenen Kampfpanzer für die Ukraine werden indes nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius bis Ende März geliefert. Die Panzer würden zusammen mit ausgebildeten Besatzungen in das Land kommen und könnten dann ins Einsatzgebiet, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Schweden.

Die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern ist Teil der deutschen Militärhilfe an Kiew, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland helfen soll. Die Bundesregierung mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am 25. Januar das Ziel ausgegeben, „rasch zwei Panzer-Bataillone“ zusammenzustellen. Diese sind in der Ukraine üblicherweise mit jeweils 31 Panzern ausgestattet. Beteiligt an der Initiative sind neben Deutschland und Portugal auch Länder wie Polen, Norwegen, Kanada und Spanien. (AFP/dpa/frs)