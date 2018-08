Australiens Premier Turnbull tritt zurück - Morrison übernimmt

Der australische Premierminister Malcolm Turnbull ist infolge eines Machtkampfs in seiner liberalen Regierungspartei zurückgetreten.

Canberra - Scott Morrison ist zum neuen Premierminister Australiens bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich am Freitag in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch, wie Partei-Generalsekretärin Nola Marino sagte. Der bisherige Premierminister Malcolm Turnbull war zu der Abstimmung nicht angetreten.

Der Abstimmung war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des Moderaten Turnbull betrieben hatte. In einem ersten parteiinternen Votum hatte sich Turnbull am Dienstag noch gegen Dutton durchgesetzt und war damit zunächst Regierungschef geblieben.

Dutton forderte jedoch eine zweite Abstimmung; Turnbull erklärte daraufhin er werde aus der Politik ausscheiden, sollte seine Partei ihn nicht länger unterstützen. Kurz vor dem Votum vom Freitag gab Turnbull bekannt, er habe eine Petition erhalten, aus der hervorgehe, dass die Mehrheit der Partei nicht mehr hinter ihm stehe.

Morrison gilt als Verbündeter Turnbulls. Dass er sich in der Abstimmung am Freitag durchsetzte, ist ein Schlag für Dutton.

dpa, afp