Russland fehlt die Durschlagskraft: US-Geheimdienst vermutet nun bitteren Putin-Plan

Kiew fordert noch mehr Munition gegen Russland. Indes stellen US-Geheimdienste eine neue Vermutung zu Putins Plänen auf. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 8. März, 21.35 Uhr: Amerikanischen Einschätzungen zufolge will Russland keine direkte Konfrontation mit den USA oder der Nato. Allerdings bestehe ein entsprechendes Risiko. Dies berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ein US-Geheimdienstdokument. Zwar habe die russische Führung bislang keine Handlungen begangen, die den Konflikt über die Grenzen der Ukraine ausweiten würden, schildert der Bericht demnach. Doch das Eskalationsrisiko sei weiterhin groß, heißt es.

Gegenüber dem Kongress teilte die US-Geheimdienstdirektorin Avril Haines mit, dass der Ukraine-Krieg womöglich Jahre dauern könnte. „Wir denken nicht, dass sich das russische Militär dieses Jahr genug sammeln kann, um große Geländegewinne zu machen“, zitierte CNN Haines. Allerdings gehe Kreml-Chef Wladimir Putin höchstwahrscheinlich davon aus, dass die Zeit auf seiner Seite sei. Daher könne er den Krieg verlängern, um „Russlands strategische Interessen in der Ukraine“ zu sichern. Laut Haines kann es während dem Konflikt auch „potenzielle Pausen“ geben.

US-Geheimdienstdirektorin Avril Haines vermutet, dass Putin nun auf einen langen Krieg setzt. © IMAGO / ZUMA Wire / SNA

Ukraine-Krieg: Stoltenberg warnt vor dem Fall von Bachmut

Update vom 8. März, 19.35 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einer baldigen Einnahme der heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine gewarnt. „Wir können nicht ausschließen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt“, sagte Stoltenberg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass Russland bei einer Einnahme Bachmuts „freie Bahn“ für weitere Eroberungen hätte. Die russische Söldnertruppe Wagner hatte zuvor mitgeteilt, den gesamten östlichen Teil Bachmuts eingenommen zu haben.

Auf russischer Seite sind vor allem die Söldner der Wagner-Gruppe am Kampf um Bachmut beteiligt. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte am Mittwoch in einer Audiobotschaft, seine Einheiten hätten mittlerweile „den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt“.



Eine vollständige Einnahme Bachmuts hätte laut Selenskyj für Russland nicht nur symbolische, sondern auch strategische Bedeutung. „Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten“, sagte der ukrainische Präsident dem US-Sender CNN. Die russischen Truppen hätten dann „freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk“. Die ukrainischen Streitkräfte seien daher entschlossen, Bachmut zu halten.



Schlacht um Bachmut: Ukrainischer Soldat schildert Lage in umkämpfter Stadt

Update vom 8. März, 16.35 Uhr: Russische und ukrainische Truppen liefern sich weiterhin schwere Schlachten um die Kontrolle über die Stadt Bachmut in Donezk. Der ukrainische Soldat Yuri Sjrotjuk schilderte gegenüber dem ukrainischen Sender 1+1 die Lage in der Stadt. „Sie haben unendlich Munition“, erklärte er mit Blick auf russische Angriffe. Neben Artillerie- und Mörserbeschuss würden auch Flugzeuge des russischen Militärs operieren. Bei Straßenkämpfen auf kurze Distanz würden aber die ukrainischen Soldaten gegen russische Truppen gewinnen, unterstrich er.

Putin-Kritiker werfen Kreml Instrumentalisierung des Frauentags vor

Update vom 8. März, 13.42 Uhr: Andrej Melnyk, ukrainischer Ex-Botschafter in Deutschland, hat sich in einem Podcast des Spiegel zum Ukraine-Krieg geäußert. In dem Interview sprach er auch über Wladimir Putins Ansichten über Deutschland. Hier seine Schilderungen einer „heftigen“ Begegnung mit dem Kremlchef.

Update vom 8. März, 13.13 Uhr: Kritiker in Russland werfen der Regierung vor, den Ukraine-Krieg zu instrumentalisieren, um Frauen „traditionelle Rollenbilder“ aufzuzwingen. „Für die Obrigkeit ist es nützlich, Männer als Verteidiger und Frauen als Helfer der Schwachen darzustellen“, schrieb etwa die Gruppe „Feminist Anti-War Resistance“ laut der Moscow Times vor wenigen Tagen auf Telegram. Das Portal zitierte außerdem aus einer Frauentags-Nachricht Putins: „In schwierigen Momenten... ist die Sanftheit eines weiblichen Herzens immer eine starke Kraft, die den rechten Weg zeigt.“

Putin münzt Frauentag auf Ukraine-Krieg: „Zukunft verteidigen“ und „Leben der Mutterschaft widmen“

Update vom 8. März, 12.44 Uhr: Wladimir Putin hat im Kreml an einer Feier zum Internationalen Frauentag teilgenommen und dabei betont, dass es in Russland aktuell angesichts „direkter Bedrohungen“ viele Beispiele für „Tapferkeit und Willenskraft“ gebe. Die Bevölkerung sei bereit, „ihre Zukunft zu verteidigen“, sagte der russische Präsident der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Gleichzeitig dankte Putin allen Frauen in Russland, die „ihr Leben der Mutterschaft widmeten“.

Aufnahme vom 8. März: Wladimir Putin bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 2023 © Ilya Pitalev/Imago

Update vom 8. März, 12.34 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow nennt die neuen Nord-Stream-Spekulationen ein „Ablenkungsmanöver“. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti sagte er nun: „Es ist klar, dass die Leute, die den Angriff orchestriert haben, eine Ablenkung schaffen wollen.“ Es handele sich „eindeutig“ um „eine gut koordinierte Medienkampagne“. „Diese ganze Geschichte ist nicht nur seltsam. Sie riecht nach einem ungeheuerlichen Verbrechen“, fügte Peskow hinzu.

Update vom 8. März, 12.15 Uhr: Das Gericht der Europäischen Union hat EU-Sanktionen gegen die Mutter von Jewgeni Prigoschin für nichtig erklärt. Der Rat der Mitgliedstaaten kann das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Prigoschin ist Chef der Söldner-Armee Wagner, die auf der Seite Russlands im Ukraine-Krieg kämpft.

Ukraine fordert viel mehr Munition – Pistorius sieht Bundeswehr-Problem

Erstmeldung vom 8. März: Kiew – Die ukrainische Regierung verlangt von der EU deutlich mehr Munition als bislang in Aussicht gestellt. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte am Mittwoch (8. März) vor Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm, sein Land brauche dringend „eine Million Schuss Munition“, um sich gegen Russland zu verteidigen. Das ist vier Mal so viel wie bisher von EU-Seite im Gespräch ist.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt vor, dass die Mitgliedsländer aus ihren eigenen Beständen Munition im Wert von zunächst einer Milliarde Euro an die Ukraine liefern. „Das ist nicht genug“, betonte allerdings Resnikow. Unterstützt wird die Ukraine von Estland. „Ich hoffe, dass wir heute einen politischen Konsens finden, dass wir so schnell wie möglich eine Million Schuss liefern“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nannte Borrells Vorschlag „wichtig und notwendig“. Das dürfe „aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten die Engpässe bewältigen müssen“, sagte der SPD-Politiker. Deutschland könne nur im Rahmen der „eigenen Verteidigungsfähigkeit liefern“, betonte er.

Bachmut aktuell: Wagner meldet Erfolge in umkämpfter Stadt

Die russische Söldnergruppe Wagner hat unterdessen nach eigenen Angaben den „östlichen Teil“ Bachmuts eingenommen. Das teilte ihr Chef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft mit. Die Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut ist die am längsten andauernde des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Aufnahme vom 5. März: Ukrainische Kämpfer in der Region Bachmut wärmen sich an einer Flamme. © Aris Messinis/AFP

Bachmut aktuell: Wolodymyr Selenskyj warnt vor „freier Bahn“ für Russland

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe nimmt im Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle ein. Der Druck auf die ukrainischen Truppen hat in der Industriestadt jüngst stark zugenommen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor gewarnt, dass die russische Armee im Falle einer Einnahme Bachmuts „freie Bahn“ für weitere Eroberungen in der Ostukraine hätte. (AFP/dpa/frs)