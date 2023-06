Ausschreitungen israelischer Siedler nach Anschlag

Zahlreiche Autos gingen bei den Ausschreitungen in Flammen auf. © Ilia yefimovich/dpa

Immer neue Gewalt im Westjordanland: Am Tag nach der tödlichen Attacke von zwei Palästinensern richten aufgebrachte Siedler massive Zerstörungen an. Bei Konfrontationen gibt es mindestens einen Toten.

Jerusalem/Ramallah - Nach einem tödlichen Anschlag auf Israelis im Westjordanland ist es dort am Mittwoch zu schweren Ausschreitungen wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser gekommen. Hunderte Israelis setzten allein in der palästinensischen Ortschaft Turmus Aya Dutzende Fahrzeuge und Gebäude in Brand, wie die israelische Armee bestätigte. Auch eine Tankstelle stand Medienberichten zufolge in Flammen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde dort anschließend bei Konfrontationen mit der Armee ein junger Palästinenser erschossen. Weitere Menschen seien durch scharfe Munition zum Teil schwer verletzt worden.

Die israelische Armee verurteilte das Vorgehen der Siedler. „Solche Vorfälle hindern die Armee und Sicherheitskräfte daran, sich auf ihre Hauptaufgabe zu konzentrieren - die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten und Terror zu verhindern.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte, Israel sei ein Rechtsstaat. Alle Bürger seien verpflichtet, sich an das Gesetz zu halten und man werde weitere Ausschreitungen nicht dulden.

Vier Israelis getötet

Zuvor waren Dutzende Siedler in den vor zwei Jahren geräumten Siedlungs-Außenposten Eviatar im Westjordanland zurückgekehrt. Die Lage in der Region hatte sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Am Dienstag töteten zwei palästinensische Angreifer nahe einer Siedlung im Westjordanland vier Israelis. Vier Israelis wurden verletzt.

Die Angreifer eröffneten unweit von Eli das Feuer auf eine Tankstelle sowie ein Restaurant. Beide Attentäter wurden getötet. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas teilte mit, die Männer hätten dem militärischen Arm der Organisation angehört.

Sieben getötete Palästinenser

Hamas nannte den Anschlag eine Reaktion auf Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland. Dies bezog sich auch auf einen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin am Montag, bei dem sechs Palästinenser getötet wurden, darunter militante Kämpfer. Inzwischen erlag auch ein 15-jähriges Mädchen seinen Verletzungen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf sieben.

Ein israelischer Sicherheitsbeamter steht am Tatort eines Anschlags nahe einer israelischen Siedlung im Westjordanland. © Ilia Yefimovich/dpa

Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Immer wieder kommt es dort zu Konfrontationen mit dem israelischen Militär. Die Armee macht im Westjordanland seit einer Reihe von Anschlägen auf Israelis vermehrt Razzien.

Seit Beginn des Jahres wurden somit 134 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 22 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen ums Leben. Israel eroberte das Westjordanland und Ost-Jerusalem während des Sechstagekrieges 1967. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat.

Bei Protesten drusischer Einwohner der von Israel besetzten Golanhöhen gab es am Mittwoch nach Medienberichten ebenfalls zahlreiche Verletzte. Sie protestierten den Berichten zufolge gegen die Aufstellung von Windkraftanlagen auf ihren Feldern. dpa