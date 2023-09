Nach Nordkoreas Feierstunde: Potenzielle Feinde halten taktisches Atom-U-Boot für ungeeignet

Große Zeremonie mit Diktator

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un behauptet, sein U-Boot könne Kernwaffen bestückt werden.

Nordkorea hat sein erstes „taktisches Atom-U-Boot“ zu Wasser gelassen. Der Diktator Kim Jong Un inszeniert einen großen Erfolg. Doch Experten zweifeln.

Pjöngjang - Propaganda-Show am nordkoreanischen Hafen: Diktator Kim Jong Un hat am Mittwoch den Stapellauf des neuen Atom-U-Boots „Nummer 841“ gefeiert. Kim erklärte dabei die nukleare Bewaffnung in seiner Ansprache zum wichtigsten Mittel für Unterwasser-Offensiven. Experten halten das U-Boot für ungeeignet. Das berichten unter anderem dpa und tageschau.de.

Diktator Kim feiert Stapellauf von Atom-U-Boot

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, wurde das U-Boot „Nummer 841“ am Mittwoch feierlich vom Stapel gelassen. Dieses soll nun zwischen Japan und der koreanischen Halbinsel patrouillieren. Der nordkoreanische Diktator meldete: „Die rasche Entwicklung unserer Seestreitkräfte ist eine Priorität, die angesichts der jüngsten aggressiven Schritte und militärischen Handlungen der Feinde keinen Aufschub duldet.“

Am Donnerstag forderte der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang bei einem Treffen in Jakarta bereits auf, mehr gegen die nukleare Aufrüstung Nordkoreas zu unternehmen. China ist Mitglied des UN-Sicherheitsrats und gilt als einflussreiches Land in Bezug auf Nordkorea.

Kim will weitere Atom-U-Boote: Umrüstung soll folgen

Machthaber hat mit der „841“ scheinbar noch nicht genug. Nordkorea verfügt bekanntermaßen über eine große U-Boot-Flotte. Diese soll nun stetig mit nuklearer Bewaffnung auf- und umgerüstet werden. Die Nuclear Threat Initiative, ein Thinktank aus den USA, geht von einem aktuellen Bestand von 64 bis 86 nordkoreanischen U-Booten aus. Aufgrund des teilweise hohen Alters der U-Boote kann die volle Einsatzbereitschaft nicht bestätigt werden.

Experten glauben, dass das neue nordkoreanische U-Boot eine leichte Abwandlung eines Typs der sowjetischen Romeo-Klasse sei. Joseph Dempsey, Experte für Verteidigungs- und Militäranalyse, schrieb auf X: „Es sieht so aus, als habe Nordkorea Heck und Propeller seines neuen U-Boots verschwommen dargestellt, um die Ursprünge seines überalterten Designs aus den 1950er Jahren zu verbergen.“

Immer wieder Ärger mit Nordkorea: USA und Südkorea überwachten Pläne

Die Nachricht zum neuen Atom-U-Boot soll für die USA und Südkorea keine Neuigkeit gewesen sein. Immer wieder steht Nordkorea aufgrund seiner „atomaren Ambitionen“ im internationalen Fokus. Der Generalstab in Seoul gab bekannt, dass man die Vorbereitung zum Start von „Nummer 841“ gründlich verfolgt habe. Analysen ergaben, dass einige Teile vergrößert werden mussten, um Raketen zu beladen. In seinem jetzigen Bau soll das U-Boot für „normale Einsätze“ nicht wirklich tauglich sein.