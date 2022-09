Schweiz will Atommüll-Endlager nahe der Deutschen Grenze bauen

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Die Schweiz will ihren Atommüll künftig an der Grenze zu Deutschland lagern.

Bern - Die Schweiz will das Endlager für ihre Atommüllabfälle an der Grenze zu Deutschland südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen bauen. Das teilte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) am Samstag mit. (dpa)

Nähere Informationen folgen in Kürze.