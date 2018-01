Trump lässt Iran-Sanktionen vorerst weiter außer Kraft

Atomabkommen nicht aufgekündigt

+ © dpa US-Präsident Donald Trump hat den Atomstreit mit dem Iran vorerst nicht eskaliert. © dpa

Aufatmen in der Welt: Die USA setzen ihre Atom-Sanktionen gegen den Iran weiter aus und halten damit den Atomdeal mit dem Land am Leben. Das Weiße Haus erfüllt damit eine Forderung seiner Partner in Europa.