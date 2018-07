Heftige Wendung im Asylstreit: „Wir haben uns geeinigt“- Seehofer bleibt wohl doch im Amt 

Asylstreit zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Wie endet der Nervenkrieg zwischen Kanzlerin und Innenminister? Alle Infos im News-Ticker.

Seit Wochen streiten sich CDU und CSU in der Asyl-Politik um Zurückweisungen bereits in EU-Staaten registrierter Asylbewerber an den deutschen Grenzen.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte seinen Rücktritt als Partei-Vorsitzender und Bundesinnenminister angeboten, wollte aber einen letzten Einigungsversuch mit der CDU unternehmen - sein Rücktritt war demnach vertagt.

Ein letztes Gespräch mit Merkel stand am Montag um 17 Uhr an. Es wurde ein Kompromiss gefunden, Seehofer will im Amt bleiben. Allerdings hat sich die SPD zur gefundenen Lösung noch nicht positioniert.

Alle Informationen aus der denkwürdigen Sonntag-“Rücktritts“-Nacht finden Sie hier.

23.38 Uhr: Nach der Unions-Einigung im Asylstreit geht CDU-Bundesvize Thomas Strobl von einer Rückkehr zur Sacharbeit aus. „Auf dieser Grundlage und auf der Basis, was die Bundeskanzlerin (Angela Merkel) in Brüssel erreicht hat, kann und wird jetzt wieder die Sacharbeit im Mittelpunkt stehen“, sagte Strobl, der auch Vize-Regierungschef und Innenminister im Südwesten ist, am Montagabend. Strobl sagte: „Das war ein wichtiger Tag für Deutschland, für Europa und auch für die Unionsparteien.“

23.25 Uhr: Was bedeutet die Einigung im Asyl-Streit von CDU und CSU eigentlich in der Praxis? Erste Antworten finden Sie in diesem Artikel.

23.14 Uhr: Nach der Unions-Einigung im erbitterten Asylstreit sind die Spitzen von CDU, CSU und SPD am späten Montagabend zu einem Koalitionstreffen zusammengekommen. Neben Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel fuhren unter anderem CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer, die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, Vizekanzler Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) am Kanzleramt vor. Die SPD muss nun bewerten, ob sie den Kompromiss mitgehen kann.

23.05 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Kompromiss von CDU und CSU zur Asylpolitik gelobt. „Ich glaube, dass dies in einer hervorragenden Art und Weise eine Lösung ist, die sicherstellt, dass wir die Migration nach Deutschland begrenzen und dass wir auf der anderen Seite die gute Nachbarschaft mit Europa wahren“, sagte sie am Montag nach stundenlangen Verhandlungen der Schwesterparteien in Berlin. Für die CDU sei wichtig gewesen, sich mit europäischen Nachbarn abzustimmen und nicht zu Lasten Dritter zu handeln. „Und diesem Geist folgt auch der Vorschlag der Einigung, die wir heute Abend getroffen haben“, sagte sie.

+ Eine aufgeräumte Angela Merkel kommt am Montagabend zu ihrem Pressestatement © dpa / Kay Nietfeld

22.31 Uhr: Auch Angela Merkel zeigt sich zufrieden mit der Einigung. CDU und CSU hätten nach "hartem Ringen" einen guten Kompromiss gefunden, sagte sie am Montagabend in Berlin. Teil der Einigung sei die Einrichtung von Transitzentren in Deutschland. Die Vereinbarung zwischen CDU und CSU lesen Sie hier:

Seehofer durfte Einigung verkünden

22.15 Uhr: Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich auf einen Kompromiss im Asylstreit verständigt.Seehofer will im Amt bleiben. „Wir haben uns geeinigt“, sagte er nach stundenlangen Verhandlungen in Berlin. „Ich bin froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt: Es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Und das, was jetzt vereinbart ist, ist wirklich eine klare, für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft.“ CDU und CSU wollen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend. In der Vereinbarung der Unionsparteien wird betont, bei der Zurückweisung aus Transitzentren „wollen wir nicht unabgestimmt handeln, sondern mit den betroffenen Ländern Verwaltungsabkommen abschließen oder das Benehmen herstellen“.

+ Edmund Stoiber mit Edmund Stoiber und Dorothee Bär nach der Verhandlungsrunde am Montagabend © AFP / JOHN MACDOUGALL

21.30 Uhr: Im Asylstreit zwischen CDU und CSU zeichnet sich womöglich doch noch eine Lösung ab. Laut der „Augsburger Allgemeine“ und der„Bild“-Zeitung sind nun sogenannte Transitzentren im Gespräch, in die Asylbewerber gebracht werden könnten. Dort könnten demnach auch Maßnahmen zur Zurückweisung von Flüchtlingen erfolgen, die schon in anderen EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben. Ob Horst Seehofer bei einer solchen Lösung trotz seiner Rücktrittsankündigung doch im Amt bleiben will, war noch unklar. Aus Teilnehmerkreisen hieß es allerdings, bei dem Treffen sei von einem Rücktritt Seehofers nicht mehr die Rede gewesen. Seehofers Schweigen wurde in Teilnehmerkreisen so gedeutet, dass er weitermachen könnte.

Müller: Heute Streit beenden, morgen Sacharbeit

21.11 Uhr: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erwartet, dass die große Koalition nicht an dem Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik zerbricht. "Wir können nicht an diesem Punkt die Koalition in Frage stellen", sagte Müller in der ARD. Die CSU bleibe in der Regierung, auch die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU bleibe bestehen. „Das heißt auch, dass wir in Zukunft gemeinsam regieren wollen und müssen", fügte Müller hinzu. „Partei und Bürger erwarten, dass heute der Streit beendet wird und wir morgen zur Sacharbeit zurückkehren."

20.43 Uhr: Die Hoffnung stirbt zuletzt. „Aber ich hab' die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass das heute Abend auch zu einem guten Ende kommt - allerdings dann auch mit einem gemeinsamen Konsens von CDU/CSU und SPD“, sagte SPD-Chefin Nahles in der ARD-Sendung „Brennpunkt“.

20.18 Uhr: Die SPD will sich nicht mit dem Masterplan zur Asylpolitik von Horst Seehofer befassen. Man orientiere sich an den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles laut Fraktionskreisen. „Wir beschäftigen uns nicht mit dem Masterplan.“ Die Zukunft des Plans sei ohnehin ungewiss.

„Hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wieder komm“

19.32 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirbt zwischenzeitlich beim Papst für eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage. Die beiden sprachen bei ihrem ersten Treffen am Dienstag im Vatikan rund eine Stunde miteinander - was für Privataudienzen sehr lang ist. „Wir haben nicht auf die Uhren geschaut, das mag die Länge erklären“, sagte Macron.

18.51 Uhr: Die Grünen fordern Aufklärung darüber, ob Horst Seehofer für seinen „Masterplan“ zur Asylpolitik unzulässig Ressourcen seines Ministeriums genutzt hat. Die Fraktion bat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu überprüfen, inwiefern Seehofer „in seiner Tätigkeit als Parteivorsitzender“ auf Mittel des Ministeriums zurückgegriffen habe. „Das wäre eine nicht hinnehmbare Veruntreuung von Amtsmitteln zum Zwecke der parteipolitischen Arbeit“, heißt es in dem Schreiben der Parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Haßelmann, das der dpa vorlag.

17.57 Uhr: Das Krisengespräch hat begonnen. Horst Seehofer betrat gegen 17.40 Uhr das Konrad-Adenauer-Haus. „Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wieder komm'“, sagte er den wartenden Journalisten. „Schau mer mal“, antwortete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf die Frage nach einer möglichen Einigung der Schwesterparteien.

„Da kommt noch was nach“

17.50 Uhr: Gespanntes Warten auf das Treffen. Und danach? „In Teilen der CSU herrscht massiver Unmut über den Führungsstil von Seehofer während der Sitzung am Sonntag. Die meisten halten ihren Ärger mit Blick auf das Merkel-Treffen noch zurück. Aber da kommt noch was nach“, schreibt Mike Schier, der die Printredaktion Politik & Hintergrund des Münchner Merkur leitet.

17.40 Uhr: Angesichts des verfahrenen Asylstreits zwischen CDU und CSU hat der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki Neuwahlen ins Spiel gebracht. „Sowohl Union als auch SPD tun momentan alles dafür zu dokumentieren, dass sie nicht mehr zusammen passen und auch keine gemeinsame Politik mehr machen können“, sagte er am Montag dem rbb-Inforadio. „Wenn das so ist, ist es kein Beinbruch, wenn der Souverän, das Volk, nochmal zu den Wahlurnen gerufen wird.“ Die FDP werde keine Minderheitsregierung unterstützen, so Kubicki.

17.27 Uhr: Offenbar verzögert sich das geplante Spitzentreffen. Wie zu hören ist, berät die CSU-Führung aktuell hinter verschlossenen Türen. Gestern hatte die Strategieberatung lange Stunden gedauert - und einen dramatischen Verlauf gezeigt.

Persönliche Attacke gegen die Kanzlerin

17.25 Uhr: Die eher mauen Nachrichten vom ersten Merkel-Seehofer-Zusammentreffen seit dem ominösen Sonntag überraschen nicht.Der Süddeutschen Zeitung hat Horst Seehofer offenbar noch kurz vor dem Termin ein Interview gegeben - und äußerst harsche Töne angeschlagen.

"Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist", sagte Seehofer in dem Gespräch. Zudem scheinen die Zeichen weiterhin auf Rücktritt zu stehen. "Ich müsste mich verbiegen, das kann ich nicht", sagte der Noch-Innenminister weiter. Er stellte die Frage, ob er "ein Amt weiterführen" könne, "wenn die Grundlinie nicht stimmt, die man vertritt?"

17.15 Uhr: Nach Informationen des Welt-Journalisten Robin Alexander hat das Krisentreffen von Merkel und Seehofer bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zwar eine „Annäherung“, aber keinen „Durchbruch“ gebracht.

16.40 Uhr: Noch ist er nicht zurückgetreten - doch schon jetzt wird über einen möglichen Thronfolger Horst Seehofers als CSU-Chef spekuliert. In diesem Artikel haben wir die Kandidaten mit den besten Aussichten für Sie zusammengefasst.

16.35 Uhr: Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat der CSU, aber auch der Bild-Zeitung einen „Putschversuch“ gegen Kanzlerin Merkel vorgeworfen. „Es sind nicht die Hormone, bei #Merkel gegen #Seehofer. Es geht es um einen #Putschversuch zum Sturz Merkels“, schrieb Trittin am Montagnachmittag auf Twitter.

In dem dort verlinkten Beitrag auf seiner eigenen Homepage stellt Trittin eine weitreichende Theorie auf - der zufolge eine lange angelegte Eskalationsstrategie letztlich die „politischen Koordinaten der Bundesrepublik massiv nach rechts“ verschieben soll. Trittin empfiehlt Merkel das Stellen der Vertrauensfrage im Bundestag.

16.09 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammengekommen. Bei dem Gespräch in Schäubles Büro im Bundestag dürfte es am Montagnachmittag um Wege zu einer Lösung des Migrationskonflikts zwischen CDU und CSU gegangen sein.

15.33 Uhr:

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat im Asylstreit vor einer Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU gewarnt. Das würde die gesamte Union in eine ungeheuer prekäre und schwierige Situation bringen, sagte er am Montag vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. „Diese Meinung herrscht in der CSU weit über die Landesgruppe hinaus.“

Müller sagte, er gehe davon aus, dass die CSU auch bei einem Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Regierung bleibe. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland ergänzte er: „Sollte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Streit um einen Unterpunkt aus dem ‚Masterplan‘ zurücktreten, wird das Amt nachbesetzt.“

15.28 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Bereitschaft zu einer Lösung des Asylstreits mit der CSU betont. Die Schicksalsgemeinschaft von CDU und CSU sei jede Mühe wert, dass man versuche, zu einer Verständigung zu kommen, sagte die CDU-Chefin am Montag nach Teilnehmerangaben in der Unionsfraktionssitzung. Der Wunsch, den Konflikt zu lösen, sei groß. Es müsse nun die Frage geklärt werden, wie Nationales und Europäisches zusammengebracht werden könne.

15.25 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Union kurz vor dem Krisentreffen von CDU und CSU zum Zusammenhalt aufgerufen. „Eine Schicksalsgemeinschaft bewährt sich, wenn sie herausgefordert wird“, sagte er am Montagnachmittag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag.

15.20 Uhr: Nach dem Spitzengespräch der Union am späten Montagnachmittag wird am Abend auch der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD tagen. Das kündigte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag in der Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU an. Der Ort sei noch nicht klar - es gab in der Union Stimmen, die von einem Treffen im Kanzleramt sprachen. Die SPD hatte zuvor eine solche Runde eingefordert.

Im Asyl-Streit: Seehofer kommt nicht zur Fraktions-Sitzung

15.15 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer bleibt mitten im dramatischen Unionsstreit über die Migrationspolitik zum zweiten Mal in Folge einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU fern. Er sei im Auto auf dem Weg zum Krisentreffen mit der CDU-Spitze nach Berlin, hieß es am Montagnachmittag in Parteikreisen. Es sei auch nicht notwendig, dass er noch in die Sitzung der Unionsfraktion nachkomme. Bereits in der vergangenen Woche war der Bundesinnenminister nicht zur Fraktionssitzung gekommen. Am Montag saß CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf dem Platz rechts neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Fraktionsvorstandsbank.

15.05 Uhr: Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag, kann sich die Regierung in Berlin auch ohne die Christsozialen vorstellen. „Eine Bundesregierung geht auch ohne CSU - und wahrscheinlich sogar besser“, sagte Rinderspacher am Montag in München. Deutschland brauche eine regierungsfähige und regierungswillige Koalition. „Und das trifft auf die CSU nun ganz und gar nicht zu“, sagte der SPD-Politiker weiter.

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen warf CDU und CSU eine „Destabilisierung Deutschlands“ vor. „Das grenzt ja wirklich schon an Irrsinn. Das begreift doch niemand mehr in Deutschland, was da gerade aufgeführt wird“, sagte Kohnen, die auch stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ist, dem Radiosender Bayern 2.

14.09 Uhr: Linkspartei und Grüne haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen, dem Drama um Innenminister Horst Seehofer (CSU) ein Ende zu setzen. "Merkel sollte das Rücktrittsangebot Seehofers annehmen", sagte Linken-Parteichefin Katja Kipping am Montag in Berlin. "Dieses Drama muss endlich ein Ende haben", sagte auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock mit Blick auf Seehofers später einstweilen wieder zurückgezogenes Rückzugsangebot vom Sonntag.

14.08 Uhr: Für den Fall eines Bruchs der großen Koalition im Asylstreit sieht Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hohe Hürden für ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen im Bund. „Wir sehen große Hindernisse“, sagte Hofreiter am Montag im Bundestag in Berlin. Nicht nur die Schwesterparteien CDU und CSU seien zerstritten, auch die CDU sei nicht geschlossen „und im Kern nicht wirklich handlungsfähig“. Auch politisch-inhaltliche Hürden gebe es viele: „Denken Sie an die Migrationspolitik, denken Sie an den Zustand Europas, und die Politik, die auch da der rechte Flügel der CDU, selbst die Kanzlerin da teilweise macht. Denken Sie an die Klimapolitik.“

13.56 Uhr: Soll Horst Seehofer vom Rücktritt des Rücktritts zurücktreten? Die Bundesbürger würden diesen Schritt mit großer Mehrheit begrüßen. Rund 65 Prozent bewerten die entsprechende Ankündigung Seehofers positiv, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey laut Focus online ergeben hat. Nur gut 29 Prozent sehen den Rücktrittswillen Seehofers negativ.

Anhänger von CDU und CSU würden einen Rücktritt Seehofers ebenfalls mehrheitlich begrüßen. Gut 72 Prozent antworteten mit „positiv“ auf die Civey-Frage: „Wie bewerten Sie, dass Horst Seehofer von allen politischen Ämtern zurücktreten will?“ Mit knapp 88-prozentiger Zustimmung herrscht offenbar die größte Sehnsucht nach einem Rücktritt Seehofers bei Anhängern der Grünen. Nur AfD-Anhänger sehen den bekundeten Rücktrittswillen Seehofers mehrheitlich negativ, nämlich 75 Prozent. Keine guten Nachrichten für Seehofer also vor dem Gespräch mit Merkel am Abend. Außerdem ist es ein weiterer Dämpfer für Seehofer nach der RTL-Umfrage von gestern Abend (9.48 Uhr).

Streit zwischen Seehofer und Merkel: Fraktionssitzung von CDU und CSU beginnt um 14.00 Uhr

13.46 Uhr: Gleich geht‘s los mit der Fraktionssitzung von CSU und CDU. Zuvor aber noch eine kritische Stimme der Linkspartei: Wegen des Asylstreits in der Union erhebt der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger schwere Vorwürfe gegenüber der CSU. Diese mache sich mit der AfD gemein und sorge dadurch für einen „ungeheuerlichen Rechtsruck“ in Deutschland. Den CSU-Spitzenpolitikern Horst Seehofer, Markus Söder und Alexander Dobrindt sei es in der aktuellen Debatte nur darum gegangen, die Union „anschlussfähig“ an die AfD zu machen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu stürzen, sagte Riexinger. „Damit haben Seehofer, Söder und Dobrindt das Geschäft der AfD gemacht.“

+ Es gibt viel zu bereden für CDU-Generalsekräterin Annegret Kramp-Karrenbauer. © AFP / OMER MESSINGER

13.24 Uhr: „Die Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage, auch ein Aufkündigen einer Fraktionsgemeinschaft ist nicht der richtige Weg. Man kann in einer Regierung viel erreichen, aber nicht außerhalb.“ Söder ist merkbar um Annäherung bemüht. Mal sehen, welche Bedeutung seine Worte am Abend, nach dem Gespräch mit Merkel noch haben.

13.15 Uhr: Unterdessen startet in Bayern die neue Grenzpolizei. Diese setzt nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein Signal für mehr Sicherheit im Grenzraum. „Bayern ist gewappnet, unsere Grenzpolizei steht bereit“, sagte Söder am Montag in Passau beim Festakt zur offiziellen Arbeitsaufnahme der neu geschaffenen Grenzpolizei. Solange es an den Außengrenzen nicht genug Schutz gebe, müsse dies an den Innengrenzen stattfinden. „Es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass Bayern seine Grenzen selbst schützen kann.“

13.04 Uhr: Die CSU will mit einer achtköpfigen Verhandlungsgruppe versuchen, beim Spitzentreffen mit der CDU doch noch eine Lösung des verfahrenen Migrationsstreits zu finden. An den Beratungen an diesem Montag werden nach Informationen aus Parteikreisen neben Parteichef Horst Seehofer, Generalsekretär Markus Blume, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dem Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Müller auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsminister Andreas Scheuer, die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, sowie der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber teilnehmen.

Eskalation im Asylstreit zwischen Seehofer und Merkel: SPD fordert Koalitionsgipfel - noch heute

12.45 Uhr: Angesichts der Eskalation im Asylstreit zwischen CDU und CSU fordert die SPD noch am Montag einen Koalitionsgipfel bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Die Zukunft der Regierung wird da besprochen“, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag nach einer Sitzung des Vorstands in Berlin. Es gebe keinen Automatismus, dass die SPD einen Kompromiss im Asylstreit zwischen CDU und CSU mittrage. „Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf“. Da Treffen solle am Abend stattfinden. „Mein Geduldsfaden ist jetzt langsam dünn geworden“, drohte Nahles. Noch stehe die SPD aber zu der großen Koalition.

12.44 Uhr: Wie reagiert die SPD? Andrea Nahles klingt nicht allzu gut, wenn sie sagt: „Mein Optimismus war vorgestern größer.“

12.22 Uhr: Es wird immer bunter und verwirrender um Seehofers „Masterplan Asyl“: Neben dem „Masterplan“ von CSU-Chef Horst Seehofer wird im Bundesinnenministerium offenbar ein weiteres Konzept zur Flüchtlingspolitik erarbeitet. Die Fassung, die Seehofer am Sonntag dem CSU-Vorstand präsentierte, habe er „als CSU-Vorsitzender und eben nicht als Bundesminister des Inneren“ vorgelegt, erklärte eine Sprecherin seines Ministeriums am Mittwoch in Berlin. Das Bundesministerium des Inneren (BMI) arbeite ebenfalls an einem solchen Papier. „Es wird ein Masterplan erarbeitet und auch laufend fortgeschrieben und weiter abgestimmt (...) und der wird vorgestellt durch das BMI, wenn er vorgestellt wird.“

12.15 Uhr: Die Grünen zeigen sich für den Fall eines Bruchs zwischen CDU und CSU im Asylstreit gesprächsbereit, aber skeptisch mit Blick auf eine Regierungsbeteiligung. „Falls wir in eine Situation geraten, wo diese Regierung nicht unsere Regierung ist, dann werden wir sehr verantwortungsvoll damit umgehen“, sagte Parteichef Robert Habeck am Montag vor einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin. Gesprächen würden die Grünen sich stellen, seien aber „extrem skeptisch“, ob eine Regierung daraus werden könne, die einen Neustart verkörpere. „Wir sind für alle Fälle gewappnet.“

12.12 Uhr: Nach Ansicht des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) sollen Flüchtlinge in den geplanten Sammellagern außerhalb Europas keinen Asylantrag stellen können. Das erzeuge einen „irrsinnigen Pull-Faktor“, locke die Menschen also verstärkt in diese Zentren, sagte Kurz am Montag im „Morgenjournal“ des ORF-Radiosenders Ö1.

Er halte es für „schlauer, die Menschen direkt aus den Krisengebieten zu holen, als zuerst einen Anreiz zu setzen, dass sie die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer antreten.“ Kurz warf zudem die Frage auf, ob „alle 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, wirklich automatisch das Recht haben, dass sie einen Asylantrag in Europa stellen können“.

12.11 Uhr: Der stellvertetende NRW-Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp (FDP) hat am Montag den Streit zwischen CSU und CDU als „Affenzirkus“ bezeichnet. Er sei als Fachminister für Flüchtlinge entsetzt, dass offenbar persönliche Karrieren und Eitelkeiten eine größere Rolle als die Sache selbst spielten. Was in Berlin passiere, sei der Lage im Land völlig unangemessen. Parteitaktische Befindlichkeiten würden verhindern, dass man in den wichtigen Fragen, wie schnellere Rückführungen, nicht vorankäme. Stamp wiederholte seine Forderung nach einem nationalen Migrationsgipfel. Es sei bizarr, dass Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer völlig andere Vorstellungen von den geplanten Ankerzentren hätten.

11.43 Uhr: Die Unionsfraktion von CDU und CSU wird trotz des zwischen CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer eskalierten Migrationsstreits wie geplant am Nachmittag tagen. Das teilte ein Fraktionssprecher am Montag in Berlin mit. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Fraktionsspitzen von CDU und CSU darauf, sich wie ursprünglich vorgesehen um 14.00 Uhr zu treffen. Zuvor hatte es kurzfristig geheißen, die gemeinsame Sitzung sei abgesagt und es werde wie vor kurzem erneut getrennte Treffen der CDU- sowie der CSU-Abgeordneten geben.

Gabriel ohne Gnade gegen Seehofer: Rücktritt muss sein

11.24 Uhr: Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel verschärft seine Kritik an Seehofer und hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach der Eskalation im Asylstreit zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Seehofer spiele mit dem "Schicksal Deutschlands", sagte Gabriel dem Magazin "Spiegel". Er warf Seehofer vor, mit dem Rücktrittsangebot Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erpressen zu wollen.

Seit dem früheren Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) "wissen wir - ein deutscher Bundeskanzler ist nicht erpressbar", sagte Gabriel. Er darf nicht mal den Eindruck zulassen, er könnte erpressbar sein, betonte der frühere Außenminister. "Schon der Verdacht, dies könne der Fall sein, ist tödlich für das Kanzleramt und die Handlungsfähigkeit der gesamten Regierung." Und "tödlich für die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. Unser Land würde zum unberechenbaren Faktor".

11.20 Uhr: Der frühere CSU-Vorsitzende Erwin Huber hat den Rücktritt von Horst Seehofer im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk als "unausweichlich" bezeichnet.

11.01 Uhr: Das ist definitiv brisant: Nach Angaben aus CSU-Kreisen hat Merkel am Samstagabend ein Kompromissangebot von Seehofer abgelehnt. Bei dem rund zweistündigen Krisentreffen im Kanzleramt schlug Seehofer demnach vor, nicht alle Migranten zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, sondern nur solche, bei denen das Asylverfahren bereits läuft. Ebenfalls war Seehofer demnach bereit, Migranten, die in Griechenland oder Spanien erstmals registriert wurden, nicht zurückzuweisen. Mit diesen beiden Ländern sind bilaterale Abkommen zur Rückübernahme von Flüchtlingen geplant, die dort registriert sind und die dann an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Merkel habe auch diese Varianten aber am Samstag abgelehnt, hieß es in der CSU.

+ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) traf CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Samstag im Kanzleramt. © dpa / Paul Zinken

10.18 Uhr: Christian Lindner, FDP-Chef, hat sich noch gar nicht geäußert. Hier ist seine jetzt doch noch seine Stellungnahme: Seehofer habe sich mit seiner Rücktrittsankündigung in eine "ausweglose Lage" gebracht, sagte Lindner am Montag dem Sender "Welt". Nach der Eskalation", die Seehofer erreicht habe, sei völlig unklar, wie es weitergehen solle. Ein solches Verhalten sei für eine Regierung "verantwortungslos". Die Menschen erwarteten, dass die Politik das Problem der Migration löse.

Seehofer vor Rücktritt nach Asylstreit mit Merkel: Doch noch eine Lösung?

10.17 Uhr: Die CDU sieht nach wie vor Spielraum für eine Verhandlungslösung im verfahrenen Asylstreit mit der CSU. „Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen“, heißt es in einer am Montag von der CDU nach einer etwa eineinhalbstündigen Vorstandssitzung in Berlin verbreiteten Erklärung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ebenfalls die Kompromissbereitschaft seiner Partei betont. "Wir sind zu Kompromissen bereit, dass muss man ja auch sein in der Politik", sagte Söder am Montag in Passau. "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft." Und: „Der Horst hat uns gestern sehr überrascht.“

10.15 Uhr: Der Koalitionspartner SPD hat sich fassungslos über die Lage bei der CSU gezeigt und sieht sich im Fall der Fälle auch für eine baldige Neuwahl gerüstet. „Man muss sich immer auf alles vorbereiten“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. „Die Unions-Parteien müssen sehen, dass sie zur Regierungsfähigkeit finden“, mahnte Stegner vor einer Sitzung des Präsidiums. Auf die Frage, ob die Koalition halte und ob damit wie geplant am Donnerstag der Haushalt mit neuen Programmen wie dem Baukindergeld beschlossen werden könne, sagte Stegner: „Ich bin kein Orakel.“

Seehofer-Rücktritt nach Asylstreit? Gabriel voller Zorn

10.11 Uhr: Das unionsinterne Krisengespräch findet am Montag in der CDU-Parteizentrale in Berlin statt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Unionskreisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer treffen sich demnach um 17.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus.

10.09 Uhr:

Jetzt ledert auch SPD-Urgestein Sigmar Gabriel gegen den CSU-Chef: „Seehofer macht die deutsche Bundesregierung handlungsunfähig. Er nimmt damit ganz Deutschland und Europa in Geiselhaft. Das alles schadet der Demokratie in unserem Land in bislang nie da gewesener Weise. Die CSU führt Politik als reines Ränkespiel und Machtspiel vor. Wer so handelt, verspielt jedwedes Vertrauen der Bürger in unser politisches System. Man kann vor Zorn über diese Verantwortungslosigkeit nur rufen: Aufhören!“

9.48 Uhr: Eine neue Umfrage lässt aufhorchen. In dem am Montag veröffentlichten "Trendbarometer" der Fernsehsender RTL und NTV halten zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) das Vorgehen der CSU und ihres Parteichefs Horst Seehofer für verantwortungslos. Zwei Drittel der Bundesbürger(69 Prozent) wollen wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine europäische Lösung. Mehr.

9.16 Uhr: CDU-Politiker Carsten Linnemann beide Protagonisten - CSU-Chef Horst Seehofer wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - aufgefordert, ein Stück weit einzulenken. „Das ist Demokratie, und da müssen sich beide bewegen, beide müssen aufeinander zugehen, es geht hier um sehr viel“, sagte der Unionsfraktionsvize am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Und wenn die Politiker immer sagen, erst das Land, dann die Partei, dann kann man jetzt mal zeigen, dass das wirklich so ist.“

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hält im Asylstreit mit der CSU an der von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geforderten europäischen Lösung fest. Es wäre falsch, „den europäischen Partnern zu signalisieren, wir machen jetzt nationale Alleingänge“, sagte Laschet am Montag in Berlin vor der Sitzung des CDU-Bundesvorstands.

Seehofer-Rücktritt nach Asylstreit? Das meint die AfD zum Seehofer-Rücktrittsangebot

9.14 Uhr: Die AfD hält das Rücktrittsangebot von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für ein rein taktisches Manöver. „Das Hin und Her und der Rücktritt vom Rücktritt des Innenministers wurde nur inszeniert, weil die CSU Angst vor der einen, ohnehin sehr kleinen, Courage hat“, sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anstatt endlich zu liefern suche die CSU nach Hintertüren, um die „uneinsichtige Kanzlerin“ Angela Merkel (CDU) nicht zu verärgern. Den Wählern in Bayern sei aber trotzdem klar, dass die AfD die einzige Kraft sei, „die das Ruder im Asyl-Chaos herumreißen kann“.

9.05 Uhr: Im erbitterten Asylstreit der Unionsparteien kann sich der frühere CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich „selbstverständlich einen Kompromiss vorstellen“, wie er am Montag sagte. Im Deutschlandfunk verwies er auf einen Kompromissvorschlag von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer an Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Wir weisen (an der Grenze) nicht (Asyl-)Bewerber aus den Ländern zurück, mit denen wir Verhandlungen führen.“ Bisher gebe es dies nur mit Griechenland.

+ Wirkt müde und abgekämpft: Angela Merkel vor der Sondersitzung des CDU-Vorstands. © dpa / Michael Kappeler

8.46 Uhr: Auch die Opposition blickt gebannt auf den Zwist in der Union. Keiner könne sich im Moment sicher sein, was passiert, sagt Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF-"Morgenmagazin". Er gehe davon aus, dass die "Selbsterhaltungskräfte zu hoch sind, um es zum Äußersten kommen zu lassen".

8.37 Uhr: Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) erwartet eine Einigung im Streit der Unionsparteien über die Asylpolitik. "Wir werden im Laufe dieses Tages zu einer guten Einigung mit der CSU kommen, da bin ich zuversichtlich", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende am Montag im Südwestrundfunk. Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem EU-Gipfel erreichten Vereinbarungen zur Verringerung der Migration seien sehr wirkungsvoll.

Seehofer-Rücktritt nach Asylstreit? Hofreiter fordert Seehofers Rücktritt

8.25 Uhr: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, seinen angebotenen Rücktritt nun auch zu vollziehen. Seehofer habe "sich verzockt und kann nicht mehr ernst genommen werden", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer so fahrlässig und egoistisch mit seiner Verantwortung fürs Land umgeht, kann sein Ministeramt nicht mehr verantwortungsvoll ausüben."

8.19 Uhr: Laut Bild, sagt die Union ihre Fraktionssitzung ab. Das Treffen zwischen CDU und CSU war für 14 Uhr geplant gewesen.

8.15 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat angesichts des unionsinternen Streits über die Asylpolitik von einer "hohen Belastung für die Demokratie in Deutschland" gesprochen. "Ich bin einigermaßen entsetzt über das Schauspiel, das sich da abspielt", sagte Schneider am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Er kritisierte das Vorgehen der CSU scharf. Eine Isolierung Deutschlands wegen einer "bayerischen Regionalwahl" werde die SPD nicht mitmachen. Die CSU handle "nicht verantwortungsbewusst". Er äußerte sich aber nicht konkret dazu, was der mögliche Rücktritt von Horst Seehofer als CSU-Chef und Bundesinnenminister für die Regierungskoalition bedeuten würde. "Die CSU soll sich entscheiden, was sie will - dann gehen wir mit dem Ergebnis", sagte Schneider.

7.15 Uhr: Zum Rücktrittsangebot des CSU-Chefs und Innenministers Horst Seehofer heißt es am Montag im Londoner „Guardian“ (online): „Seehofers Rücktritt würde der unter Druck stehenden Bundeskanzlerin Angela Merkel vorübergehend eine Atempause verschaffen. Denn damit würde ein Politiker verschwinden, der seit seinem Amtsantritt als Innenminister zu ihrem Erzfeind innerhalb der eigenen Regierung geworden ist. Wenn aber nach Seehofers Ausscheiden sein Nachfolger einen ähnlich konfrontativen Ansatz verfolgen würde, könnte dies ein Ende der historischen Allianz von Merkels CDU mit der bayerischen CSU bedeuten. Das würde für die Koalitionsregierung der Kanzlerin das faktische Aus bedeuten.“

+ Hier bietet Seehofer seinen Rücktritt an. © AFP / CHRISTOF STACHE

Asylstreit: Seehofer bietet Rücktritt an: Die Erklärung im Wortlaut

2.15 Uhr: Am frühen Montagmorgen verließ CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer als einer der letzten die CSU-Zentrale in München. Vor Journalisten gab er eine kurze Erklärung zum weiteren Vorgehen der CSU im Asylstreit mit der CDU ab. Die dpa dokumentiert die wesentlichen Aussagen im Wortlaut:

„Wir werden heute mit der CDU noch mal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen. Dies ist ja im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Koalition und der Bundesregierung dringend geboten. Und alles Weitere werden wir dann sehen.“

„Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe. Und dass wir aber jetzt noch mal einen Zwischenschritt einlegen zu einer Verständigung mit der CDU. Alles Weitere wird dann entschieden nach dem Gespräch mit der CDU.“

„Wir reden morgen nochmal. Wir wollen im Interesse dieses Landes und der Handlungsfähigkeit unserer Koalition und Regierung - die wir erhalten wollen - einen Einigungsversuch machen in dieser zentralen Frage Grenzkontrolle und Zurückweisung, alleine zu dieser Frage. Und ich hoffe, dass dies gelingt. Und das ist jetzt ein Entgegenkommen von mir, damit man nochmal diesen Versuch dazwischenschaltet. Sonst wäre das heute endgültig gewesen.“

*merkur.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk