Asyl-Streit: Stau-Alarm in Bayern? Österreich kontrolliert Grenze

News-Ticker zum Regierungs-Zoff: Die GroKo hat sich auf ein neues Asyl-Konzept geeinigt, doch Horst Seehofer steht weiter unter Beschuss.

Bundesinnenminister Seehofer erklärt den von ihm entfachten Asylstreit mit Merkel für erledigt. Obwohl er sie öffentlich persönlich herabgesetzt hatte („Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist.“), folgte keine Entschuldigung. Außerdem drohte der Bundesinnenminister Angela Merkel und der SPD.

Auch abseits des Asyl-Streits herrscht Uneinigkeit: Ein „nicht abgestimmter“ Brexit-Brief von Horst Seehofer hat in Berlin und Brüssel für Aufregung gesorgt. Angela Merkel soll er mit dem Schreiben übergangen haben.

Österreichische Grenzkontrollen haben für den ersten Stau in Bayern gesorgt. Am Grenzübergang Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim auf der A93 stauten sich kilometerlang Autos und Lkws.

Was in der vergangenen Woche alles im Asyl-Streit passierte, lesen Sie hier.

12.53 Uhr: Österreich hat in der Nacht zum Montag mit fünftägigen Einreisekontrollen an einigen wichtigen Grenzübergängen begonnen. Fahrzeuge müssen nach Polizeiangaben für Sichtkontrollen auf Tempo 30 abbremsen. Die Grenzkontrollen sollen bis Freitag dauern. Sie betreffen - neben dem Brenner - die Übergänge von Deutschland ins österreichische Bundesland Tirol. Die Einreise nach Österreich zum Beispiel über Salzburg und Passau ist ohne Kontrollen möglich.

Über die Behinderungen und mögliche Staus gibt es widersprüchliche Meldungen. Das Portal oe24.at schreibt von einem langen Stau in Bayern, der durch die Blockabfertigung von Lastwagen auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn verursacht worden sei. Am Grenzübergang Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim sollen sich demnach kilometerlang Autos und Lkws auf der A93 gestaut haben. Anderen Meldungen zufolge soll es ruhig geblieben sein. „Die Behinderungen für die Autofahrer halten sich sehr in Grenzen“, sagte der Leiter der Tiroler Landesverkehrsabteilung, Markus Widmann, am Montag.

Die Aufnahme von Grenzkontrollen durch Österreich erfolgt in einer politisch besonders brisanten Situation. Denn in der Asyl- und Migrationsfrage werden Grenzkontrollen von Deutschland und Österreich immer wieder thematisiert. Tirol hatte zuletzt sogar mit Kontrollen und kilometerlangen Staus nach Bayern gedroht, sollte Deutschland im Asyl-Streit einen Alleingang beschließen.

Asyl-Streit zwischen CDU und CSU: Merkel und Seehofer sprechen nach Brexit-Brief

12.27 Uhr: Nach dem Brexit-Brief des Innenministers an die EU-Kommission zur Sicherheitszusammenarbeit mit Großbritannien suchen Horst Seehofer (CSU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Gespräch. Die Bundeskanzlerin und der Minister seien in regem Austausch, sie „sind sich einig, dass sich die Sicherheitslage für die Bürger nach dem Brexit nicht verschlechtern darf“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. „Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben dazu heute auch noch einmal miteinander telefoniert.“

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte: „Es war tatsächlich nicht die Absicht, irgendwelche Irritationen zu verursachen.“ Der Minister habe mit seinem Schreiben „in keiner Weise die Leitlinien der Kommission infrage stellen“ wollen. Regierungssprecherin Fietz sagte, auch Merkel halte die Sicherheitszusammenarbeit mit Großbritannien für wichtig. „Es gibt keinen Dissens zwischen der Kanzlerin beispielsweise und dem Innenminister“, fügte sie hinzu.

Asyl-Streit zwischen CDU und CSU: Edmund Stoiber spricht über möglichen Unionsbruch

11.12 Uhr: Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber hat sich gegen die Spekulationen um einen Bruch der CDU/CSU gestellt. „Wer da schwätzt, kriegt drei rote Karten“, so Stoiber im Talk „Die richtigen Fragen“ von der Bild.

10.22 Uhr: Steht im Asyl-Streit ein Fraktionsbruch zur Debatte? Laut Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber soll das kein Thema sein: „Seit 1976 steht ein Aufspalten der Union bei der CSU nicht zur Debatte. Ein Auseinanderdriften würde Deutschland destabilisieren. Wer da schwätzt, kriegt drei rote Karten. In der CSU gibt es keine Stimme, die das fordert. Ein Ende der Fraktionsgemeinschaft kann nur in größtes Übel führen“, so Stoiber gegenüber BILD im Talk „Die richtigen Fragen“.

Stoiber verteidigte die Haltung von Innenminister Horst Seehofer und meinte: „Der Streit muss sich für die Sache lohnen und für die Durchsetzungsfähigkeit des Staates.“

Asyl-Streit zwischen CDU und CSU: Erste Grenzkontrollen am Montag ohne große Staus

Nach dem Start befristeter Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich sind Staus zunächst ausgeblieben. „Die Behinderungen für die Autofahrer halten sich sehr in Grenzen“, sagte der Leiter der Tiroler Landesverkehrsabteilung, Markus Widmann, am Montag.

Vorübergehend habe sich am Autobahnübergang in Kiefersfelden ein Stau von rund einem Kilometer gebildet, der sich dann aber aufgelöst habe. Auch am österreichisch-italienischen Grenzpass Brenner kam es bis zum Vormittag zu keinen nennenswerten Verzögerungen bei der Einreise in die Alpenrepublik.

Asyl-Streit zwischen CDU und CSU: AfD profitiert in neuer Umfrage

09.54 Uhr: Ihr harter Kurs in der Flüchtlingspolitik zahlt sich für die CSU laut einer Umfrage in der Wählergunst nicht aus. Drei Monate vor der bayerischen Landtagswahl käme die Partei nach der am Montag veröffentlichten Erhebung für die Sender RTL und n-tv derzeit auf 38 Prozent und wäre damit weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Bei einer Bundestagswahl würde die CSU demnach in Bayern nur auf 34 Prozent kommen.

Die AfD würde dagegen bei einer Landtagswahl auf 14 Prozent kommen. Wenn ein neuer Bundestag gewählt würde, käme die Partei laut der Umfrage sogar auf 16 Prozent und damit auf den höchsten Wert, der jemals vom Meinungsforschungsinstitut Forsa für die AfD ermittelt wurde.

In Bayern liegen die Grünen derzeit bei 15 Prozent und die SPD bei zwölf Prozent. Die Freien Wähler kommen auf acht Prozent, die FDP auf sechs Prozent. Die Linkspartei würde mit drei Prozent nicht in den Landtag einziehen. In Bayern wird am 14. Oktober gewählt.

