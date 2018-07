Asyl-Streit: Diese Ergebnisse hat Angela Merkel geliefert - was sagt Seehofer?

Kaum einer hat es erwartet - aber Angela Merkel hat große Teile von Horst Seehofers Forderungen erfüllt. Wird der CSU-Chef dieses Maßnahmen-Paket trotzdem ablehnen?

Berlin - Im erbittert geführten Asyl-Streit mit der CDU geht es CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer um ein Zeichen für eine härtere Migrationspolitik. Angesichts der Vereinbarungen Angela Merkels (CDU) beim EU-Gipfel und weiterer Vorschläge der Kanzlerin muss die CSU klären: Reicht es oder reicht es nicht? Noch heute könnte eine Entscheidung fallen.

Diese Pläne für weitere Asyl-Verschärfungen liegen unter anderem auf dem Tisch:

Die Gipfel-Beschlüsse: Die EU-Außengrenzen sollen stärker abgeriegelt und Bootsflüchtlinge in zentrale Sammellager in der EU gebracht werden. Die EU-Staaten bekommen freie Hand für nationale Maßnahmen, um Weiterreisen bereits anderswo in der EU registrierter Asylbewerber zu stoppen. Sie sollen aber „eng zusammenarbeiten“. Die Einrichtung von Auffanglagern in nordafrikanischen Staaten soll geprüft werden. Laut bild.de spricht die Bundesregierung in einem am Samstag an die GroKo-Abgeordneten verschickten Papier statt von Lagern von „regionalen Ausschiffungsplattformen“.

Bilaterale Verhandlungen: Deutschland einigte sich mit Griechenland und Spanien auf Absichtserklärungen zum Rückführen solcher Migranten. Beide Länder wären demnach bereit, bei ihnen registrierte Flüchtlinge zurückzunehmen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Insgesamt hat Merkel nach eigenen Angaben von 14 Ländern Zusagen zu Verhandlungen für beschleunigte Rückführung erhalten. Von Tschechien und Ungarn, später auch Polen, kam aber umgehend Widerspruch.

Ankerzentren: In einem Schreiben an die Partei- und Fraktionschefs von CSU und SPD schlägt Merkel vor, anderswo in der EU registrierte Asylbewerber in den geplanten Ankerzentren unterzubringen. Sie sollen dort ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen und Auflagen bekommen, damit sie sich nicht aus den Einrichtungen entfernen. Seehofer will bis zu sechs Ankerzentren eröffnen, die meisten Bundesländer wollen aber keine bei sich - die Abkürzung steht für: Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung (AnKER).

Schengen-Schutz: Merkel schlägt vor, Bundespolizisten zur Verstärkung der EU-Außengrenze nach Bulgarien zu schicken - so soll es weniger Einreisen in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum geben. Zudem solle Missbrauch von Schengen-Visa stärker bekämpft werden. Mit einer strikteren Vergabepraxis „können wir den Visumsmissbrauch und damit die Zahl der Asyl-Ersuchen in Deutschland substanziell verringern“.

