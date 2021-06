„Kleinkariertes Gucken auf Verbote“: Laschet attackiert Grünen-Denken

Bundestagswahl im September

Armin Laschet stimmt sich auf einen harten Kampf um das Kanzleramt ein. Seine derzeit größte Kontrahentin: Annalena Baerbock. Den Grünen wirft Laschet kleinteilige Diskussionen vor.

Düsseldorf - Während bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt* am Sonntag (6. Juni) das Rennen um Platz eins zwischen CDU und AfD entschieden werden dürfte, kämpfen auf Bundesebene vor der Wahl im September CDU/CSU und Grüne gegeneinander. Und weil die Grünen in manchen Umfragen die Union zwischenzeitlich überholt hatte, hält sich auch CDU-Chef Armin Laschet* wenig zurück.

Der Kanzlerkandidat der Union warf den Grünen im Kampf um den Klimaschutz nun ein „kleinkariertes Gucken auf Verbote“ vor. Die CDU kämpfe für das „große Projekt des klimaneutralen Deutschlands“, sagte Laschet am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung der CDU NRW in Düsseldorf. Die Diskussion, ob „Spritpreise so oder so“ sein müssten oder innerdeutscher Flugverkehr eingeschränkt werden müsse, sei kleinteilig. Es müssten Anreize für Investitionen in klimaneutrale Produktion gesetzt werden. Die CDU* wolle nicht mit „Verboten, Verzicht und Verlust“ Politik machen, sondern mit „Innovation, Impulsen und Ideen“. Dazu gehöre etwa auch eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Man dürfe auch nicht glauben, dass Politik mit Verordnungen jedes Detail der Wirtschaft steuern könne, sagte Laschet.

Armin Laschet will Kanzler werden: „Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen“

E kündigt darüber hinaus an, hart um das Kanzleramt* kämpfen zu wollen. „Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“, rief er. „Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen.“ Der politische Wettbewerber müsse wissen, mit wem er es zu tun habe. Er werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass Deutschland auch nach Kanzlerin Angela Merkel* gut geführt werde.

Er stehe „mit großem Respekt vor dieser Kandidatur“. Eines seiner Ziele: „Der nächste Bundeskanzler muss ein Kanzler sein, der für Ost und West und Nord und Süd Kanzler ist.“ Aber er müsse auch wissen, wo er herkomme, was ihn geprägt habe und welche Menschen ihn auf seinem Weg begleitet hätten.

Laschet zur Abhängigkeit von China bei der Maskenbeschaffung: „Das im Industrieland Deutschland, wo wir doch angeblich alles können“

Im Bezug auf die Maskenknappheit zu Beginn der Corona*-Pandemie, warnte Laschet vor einer Abhängigkeit von China. „Es darf nie wieder sein, dass wir (...) wegen einem Stück Stoff abhängig sind von einer fremden Macht.“ Und weiter: „Das im Industrieland Deutschland, wo wir doch angeblich alles können. Und dann macht China den Markt zu, und dann ringen alle da drum, um solche Stoffe zu besorgen, und ihr wisst alle, was das auch an finanziellem Aufwand bedeutet hat, eine schlicht und einfach simple Maske zu besorgen.“

Das gleiche gelte teilweise auch für medizinische Geräte - und das, obwohl Deutschland doch einmal „die Apotheke der Welt“ gewesen sei, die so viele wichtige Medikamente entwickelt habe. Das müsse wieder so werden, forderte Laschet: „Dass wir in Deutschland forschen, entwickeln und am Ende auch produzieren für die gesamte Europäische Union und für die gesamte Welt.“

Die nordrhein-westfälische CDU wählte Laschet am Samstag zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl* gekürt. Der CDU-Chef wurde mit 232 Ja-Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Zwei Delegierte stimmten mit Nein. Das teilte Generalsekretär Josef Hovenjürgen mit. Der größte CDU-Landesverband kam erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Präsenzversammlung in einem Hotel in Düsseldorf zusammen. (dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.