Neuer Krieg wegen Russlands Schwäche? Fast 50 Tote bei Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan

Von: Felix Durach, Fabian Müller

In der Nacht zum Dienstag kam es erneut zu Kampfhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan im gemeinsamen Grenzgebiet. Droht ein weiterer Krieg am Rande Europas?

Nächster Krieg am Rande Europas ? Fast 50 Tote bei Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan.

am ? Fast 50 Tote bei Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan. USA drängt auf Friedensabkommen : US-Außenminister Blinken ruft zum Ende der Kämpfe im Kaukasus auf.

drängt auf : US-Außenminister Blinken ruft zum Ende der Kämpfe im Kaukasus auf. Dieser News-Ticker zum neu entflammten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wird laufend aktualisiert.

Update vom 14. September, 14.38 Uhr: Einen Tag nach den schweren Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan haben sich die Kaukasusrepubliken gegenseitig Verstöße gegen die vereinbarte Feuerpause vorgeworfen. „Der Feind hat seinen Angriff unter Einsatz von Artillerie, Mörsern und großkalibrigen Schusswaffen“ gegen Dschermuk wieder aufgenommen, teilte das armenische Verteidigungsministerium mit.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium beschuldigte seinerseits Armenien, aserbaidschanische Stellungen in der Nähe von Kelbadschar und Latschin beschossen zu haben.

Update vom 14. September. 10.44 Uhr: Dass der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus gerade jetzt wieder eskaliert, hängt wohl auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen: Nach Einschätzung der US-Regierung könnten einige aserbaidschanische Anführer die aktuelle Situation versuchen auszunutzen. Das sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, am Dienstagabend.

Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens im Kaukasus, die Kräfte des russischen Militärs sind wegen Ukraine-Kriegs aber seit einem halben Jahr weitgehend gebunden. „Aber wir sollten mit Spekulationen vorsichtig sein“, ergänzte Kirby.

EUSA drängt auf Friedensabkommen: Blinken ruft zum Ende der Kämpfe im Kaukasus auf

Update vom 13. September, 17.31 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat angesichts der militärischen Eskalation zwischen Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen. Blinken habe den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in einem Gespräch aufgefordert, „die Feindseligkeiten einzustellen“, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit.

Die USA würden auf ein Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern drängen. Blinken habe in dem Gespräch mit Aliyev außerdem seine „tiefe Besorgnis“ zum Ausdruck gebracht.

Update vom 13. September, 13.36 Uhr: Iran ruft zur Deeskalation im Armenien-Aserbaidschan-Konflikt auf. Die Region könne keinen weiteren Krieg ertragen, sagte Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag nach einem Telefonat mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Im Schatten des Ukraine-Krieges waren in der Nacht wieder schwere Gefechte zwischen den beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan ausgebrochen. Raisi forderte von den Konfliktparteien die Einhaltung des 2020 vereinbarten Waffenstillstands, der von Armeniens Schutzmacht Russland überwacht wird. Für die islamische Republik Iran - Nachbarland beider Staaten - sei die Sicherheit im Kaukasus wichtig.

Armenien und Aserbaidschan: Nächster Krieg am Rande Europas? Fast 50 Tote bei Gefechten

Erstmeldung: Jerewan – Während der Ukraine-Krieg nach massiven Gebietsgewinnen der ukrainischen Truppen seinen Charakter verändern könnte, droht am Rande Europas bereits der nächste bewaffnete Konflikt. In der Nacht von Montag auf Dienstag (13. September) kam es erneut zu Kampfhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan im gemeinsamen Grenzgebiet. Das bestätigten die Regierungen beider Länder.

Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, Aserbaidschan habe drei armenische Stellungen nahe der Städte Goris, Sotk und Dschermuk mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen. Ministerpräsident Nikol Paschinjan meldete am Dienstagmorgen mindestens 49 getötete Soldaten auf der Seite Armeniens. Der Regierungschef geht jedoch davon aus, dass diese Zahl noch ansteigen werde. Die aserbaidschanische Armee setze Artillerie und Drohnen gegen militärische und zivile Ziele nahe der Grenze ein, so die Regierung.

Aserbaidschan warf wiederum Armenien „großangelegte subversive Handlungen“ in Grenznähe vor. Die armenischen Truppen sollen demnach das Feuer auf Militärstellungen Aserbaidschans eröffnet haben. „Die gesamte Verantwortung für die Situation liegt bei der militärisch-politischen Führung Armeniens“, hieß es. Die Informationen der beiden Konfliktparteien lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht unabhängig überprüfen.

Armenische Soldaten bewachen im November 2020 einen Checkpoint in der Region Bergkarabach. (Archivbild) © KAREN MINASYAN/AFP

Armenien und Aserbaidschan: Ehemalige Sowjetrepubliken seit Jahrzehnten verfeindet

Die beiden früheren Sowjetrepubliken gelten seit Jahrzehnten als verfeindet. Im Fokus der immer wieder aufflammenden Konflikte steht vor allem die Region Bergkarabach. Das Gebiet wird international als Teil von Aserbaidschan anerkannt, jedoch mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

Die armenischen Bewohner haben in dem Gebiet die de-facto Republik Arzach (früher Republik Bergkarabach) gegründet, die international jedoch keine Anerkennung findet. Arzach bildet zusammen mit den pro-russischen de-facto-Republiken Abchasien und Südossetien in Georgien, sowie Transnistrien in der Republik Moldau die Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten. Anders als bisher finden die jüngsten Kampfhandlungen jedoch nicht in der Region Bergkarabach, sondern wohl auf armenischem Gebiet statt.

Schutzmacht Russland: Armeniens Regierungschef telefoniert mit Putin

Zuletzt war der Konflikt im Jahr 2020 wieder aufgeflammt. Damals war es dem aserbaidschanischen Militär mit der Unterstützung der Türkei gelungen, weite Teile der Region Bergkarabach zurückzuerobern. Unter der Vermittlung Russlands wurde nach vier Monaten ein Waffenstillstand ausgehandelt. 6500 Menschen kamen bei den Gefechten ums Leben.

Und auch im aktuellen Konflikt könnte Russland wieder eine tragende Rolle spielen. Die Russische Föderation gilt als Schutzmacht der christlichen Armenier. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan telefonierte in der Nacht zu Dienstag nach Angaben seiner Regierung bereits mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Paschinjan sprach von einem aserbaidschanischen Angriff, auf den es eine internationale Reaktion geben müsse. Er und Putin vereinbarten demnach, in Kontakt zu bleiben.

Konflikt mit Aserbaidschan: Armenien und Russland wollen „notwendige Maßnahmen“ ergreifen

Darüber hinaus habe es auch Telefonate mit US-Außenminister Antony Blinken und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegeben. In einem weiteren Telefongespräch hätten Armeniens Verteidigungsminister Suren Papikjan und der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu beschlossen, die „notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage“ zu ergreifen, erklärte die Regierung in Jerewan.

Das Auswärtige Amt hat aufgrund der Kampfhandlungen seine Sicherheitsempfehlungen an deutsche Staatsbürger aktualisiert. „Eine Ausweitung der Kämpfe ist nicht ausgeschlossen“, schreibt das Ministerium in einem aktuellen Update. Deutsche in Armenien sollen sich an einen geschützten Ort begeben, bis sie die Region auf einem sicheren Weg verlassen können. Gerade Dschermuk gilt als beliebtes Ziel für ausländische Touristen. Dort befindet sich ein bekanntes Mineralbad. (fd/dpa/afp)