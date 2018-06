Riesen Zoff zwischen Merkel und Seehofer: Deshalb gab es dennoch keinen ARD-Talk bei „Anne Will“

Talkshow-Fans schauten in die Röhre: „Anne Will“ entfiel an gestrigen Sonntagabend. Stattdessen sendete die ARD einen Krimi. Das ist der Grund.

München - Viele Zuschauer des Ersten dürften am Sonntagabend überrascht gewesen sein: Nach dem „Tatort“ ging Hauptkommissar Claudius Zorn zusammen mit Kollege Schröder in "Zorn - Kalter Rauch" ab 21.45 Uhr auf Verbrecherjagd - statt wie gewohnt „Anne Will“.

Was ist da los? Um eine kurzfristige Änderung handelte es sich nicht. „Anne Will“ macht schlicht Sommerpause - trotz der von Innenminister Seehofer und Kanzlerin Merkel ausgelösten Regierungskrise. Und Anne Will wird erst in mehreren Wochen ihre Sommerpause beenden. Nach Angaben der ARD läuft die nächste Sendung von "Anne Will" am 12. August - wie gewohnt um 21.45 Uhr. Über welches Thema Anne Will und ihre Gäste bei der Rückkehr auf den Bildschirm diskutieren werden, ist momentan noch nicht bekannt. Wie die Erfahrung lehrt, legt der Sender das Thema erst kurzfristig fest.

„Anne Will“ macht mehrere Pausen im Jahr

Bereits an Pfingsten und im März hatte „Anne Will“ eine geplante Pause eingelegt. Die Redaktion der Talkmasterin erklärte damals auf Anfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion: „Wir befinden uns in einer regulären Sendepause. Unser nächster Sendetermin ist der 8. April.“

Anne Will fällt aus - so wie in den vergangenen Wochen

In diesem Zuge hatte es im Ersten eine besonders bemerkenswerte Konstellation im Sonntags-Programm gegeben. Der Sender zeigte zwei Folgen des „Tatort“ hintereinander. Dafür gab es einen traurigen Grund, den jeder Talkshow-Fan verstehen dürfte. Schauspieler und „Tatort“-Ermittler Jochen Senf war im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Das hatte sein Bruder Gerhard bestätigt.

Das Erste twitterte: Anlässlich des Todes von Jochen Senf ändert „Das Erste“ heute Abend sein Programm und sendet um 21:45 Uhr den #Tatort "Teufel im Leib".

Anlässlich des Todes von Jochen Senf ändert Das Erste heute Abend sein Programm und sendet um 21:45 Uhr den #Tatort "Teufel im Leib": https://t.co/zqMB3KRj62 — Tatort l Das Erste (@Tatort) 18. März 2018

„Anne Will“ wäre damals ohnehin entfallen. Stattdessen sollte der fünfte Fall von „Inspector Mathias“ gesendet werden.

