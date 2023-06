„Blankes Entsetzen“: CDU-Politiker Amthor zählt Scholz wegen AfD-Problem an - und bekommt Gegenwind

Die Umfragewerte der Ampel sinken rapide - und die AfD legt zu. Wer trägt die Schuld? Philipp Amthor will bei Anne Will das Problem von der CDU wegschieben.

Berlin - CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor war schon länger nicht mehr in einer Polit-Talkshow zu Gast gewesen. Doch an diesem Abend bekommt er im Polit-Talk „Anne Will“ im Ersten mal wieder die Gelegenheit, gegen die Ampel vom Leder zu ziehen. Thema der Sendung: „Erschöpft und unzufrieden – Verliert die Ampel beim Klimaschutz den Rückhalt in der Bevölkerung?“

Und Amthor spielt seine Rolle vortrefflich: „Die Politik der Bundesregierung ist weltfremd und geht an der Lebensrealität der Bürger vorbei“, wettert er und spricht von einem „Kommunikationsdesaster“ sowie einer „führungslosen“ Regierung, die „das Vertrauen der Menschen verspielt“ habe. „Blankes Entsetzen“ in Bezug auf die Ampel, so Amthor später in der Sendung, sei ihm bei seinen Wählerbesuchen entgegengetreten.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) - Vorsitzende der Bundestagsfraktion

- Vorsitzende der Bundestagsfraktion Christian Dürr (FDP) - Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Vorsitzender der Bundestagsfraktion Philipp Amthor (CDU) - Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Deutschen Bundestages Prof . Steffen Mau - Lehrbereichsleiter am Sozilogischen Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin

. Lehrbereichsleiter am Sozilogischen Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin Jana Hensel - Autorin

Anne Will: AfD-Höhenflug will Amthor der Regierung in die Schuhe schieben

Auf 20 Prozent seien die Zustimmungswerte für die Ampel-Regierung gefallen, zitiert Anne Will den ARD-Deutschlandtrend. Viele Wähler und Wählerinnen scheinen derzeit ihre Stimmen der AfD zu geben, die sich gleichsam über enorme Zuwächse in den Umfragen freuen kann - „ohne etwas dafür getan zu haben“, wie Autorin und Ost-Kennerin Jana Hensel betont und die Zuwächse vor allem als Protest wertet.

Umfragewerte der AfD liegen bei 19 Prozent - FDP-Mann Dürr: Merz wollte doch halbieren!

Amthor sieht in den „Chaostagen in der Ampelkoalition“ den „Grund für das Erstarken der AfD“. So auch in der angeblich „ungesteuerten Migration“, bei der „1000 Flüchtlinge pro Tag in unser Land“ kämen, „30.000 im Monat“ und „ohne Qualifikationen“ - summiert Amthor.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr schießt verbal gegen CDU-Fraktionschef Friedrich Merz, „der bei seinem Amtsantritt als CDU–Parteivorsitzender vollmundig verkündet hatte, dass er die Stimmenanteile der AfD um die Hälfte reduzieren wolle“ - doch davon weit entfernt sei. Damals lag die Alternative für Deutschland noch bei 15 Prozent, inzwischen stiegen die Werte auf rund 19 Prozent. Der höchste Wert in der AfD-Parteigeschichte und inzwischen fast gleich hoch wie jener der SPD.

Zoff um Heizungsgesetz: Welche Schuld trägt die FDP am Aufwind der AfD in den Umfragen?

Will lenkt den Blick auf das in die Kritik geratene Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus dem Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Das sieht vor, ab 2024 im Regelfall nur noch neue Heizungen einbauen zu lassen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden - ein entscheidender Schritt zur Reduzierung der Klimawerte. Dennoch: Über 60 Prozent der Menschen in Deutschland befürchten, dass vor allem die geplante Heizwende die persönlichen Finanzen zu sehr strapazieren. Fast dieselbe Anzahl an Menschen fühle sich bei der Wende inhaltlich nicht mitgenommen. Es fehle ihnen an Informationen, wie der Wandel vollzogen werden soll, so Anne Will.

Berliner Soziologe warnt bei Anne Will: Die Menschen im Osten sind „veränderungserschöpft“

Soziologe Prof. Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin nimmt die finanziellen Sorgen der Bürger ernst: „Die Menschen sind veränderungserschöpft. Gerade auch im Osten Deutschlands“, befindet er und verweist auf die unterschiedliche deutsch-deutsche Geschichte: Während die Wiedervereinigung für die meisten West-Deutschen als ein Gewinn empfunden wurde, sei sie für viele Menschen im Osten häufig auch mit Verlusten einhergegangen. Der Wissenschaftler befindet: Die Regierung müsse sich auf die Bedürfnisse der Menschen mehr einstellen, sie mitnehmen und lernen, „in die Köpfe und die Mentalität der Bürger zu investieren“.

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) verspricht, dass man darauf geachtet habe, den „Klimaschutz sozial und pragmatisch auszugestalten“. Doch FDP-Politiker Dürr macht keinen Hehl bezüglich der Unzufriedenheit seiner Partei über den Entwurf aus dem Hause der Grünen-Regierungskollegen. Sein Kritikpunkt ist allerdings ein anderer: Der Plan sei zu wenig marktoffen. Da geht die CDU konform. Auch Philipp Amthor befindet, bei der Wärmewende würden die „vielen Perspektiven des ländlichen Raums nicht betrachtet“ und sie ginge an „der Lebensrealität der Menschen“ vorbei.

Will verweist auf FDP-Kontakte zur Öl-Lobby: Lassen sie sich vor den Karren spannen?

Anne Will klopft die Haltung FDP nochmal ab. Die Moderatorin verweist auf den FDP-Abgeordneten Frank Schäffler, Geschäftsführer des Prometheus-Freiheitsinstituts und, so Will, „Teil eines weltweiten Netzwerks, das beste Kontakte zum Ölkonzern Exxon-Mobil hat“. Die Frage der Moderatorin: „Lassen Sie sich vor den Karren der fossilen Lobbyisten spannen?“ Dürr weicht aus: „Wir haben selbst den Vorschlag gemacht, den Emissionshandel vorzuziehen, um die Klimaschutzziele schneller zu erreichen“, betont er stattdessen. Will wendet ein: „Da hat Herr Lindner sofort gesagt, das schaffen wir gar nicht.“ Dürr widerspricht, überzeugend entkräftigen kann er den Vorwurf allerdings nicht.

Die Autorin („Zonenkinder“) und Ost-Expertin Jana Hensel geht auf die Kritik der schlechten Regierungskommunikation ein und befindet, Wirtschaftsminister Robert Habeck sei „zum ersten Mal von seiner Intuition verlassen worden, zu wissen, wann, wo und wie viel man mit den Menschen kommunizieren muss“. Bei Olaf Scholz ist sie weniger versöhnlich: Er habe „bis heute kein Verhältnis zur Klimaschutz-Politik gefunden“, so Hensel. Der Kanzler rede viel, „aber er sagt so gut wie nichts“. Soziologe Mau ergänzt: „Das ist eine Jahrhundertaufgabe, und wir verbeißen uns im Klein-Klein!“ Die Regierung verheddere sich darin und wirke angesichts der „sozial-ökologischen Transformation“ - von der „fossilen in eine postfossile Welt“ - überfordert.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Die politischen Gäste - vor allem die von CDU und FPD – waren darum bemüht zu betonen, sich vor allem auf Klientelpolitik zu konzentrieren. Bei Oppositionspolitiker Philipp Amthor konnte das noch als politischer Ansporn an die Regierungsverantwortlichen verstanden werden. Tiefer blicken ließ mit dieser Haltung dagegen FDP-Politiker Christian Dürr. Er deutete an, dass in der Regierung tatsächlich der Blick für das „Große Ganze“ zu bröckeln beginnt. (Verena Schulemann)