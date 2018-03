Darum gab es am Sonntag keinen ARD-Talk bei „Anne Will“

Anne Will.

Viele Talkshow-Fans schauten gestern in die Röhre: „Anne Will“ entfiel am Sonntagabend. Stattdessen wurde ein Krimi gesendet. Das ist der Grund:

München - Bitter! Viele ARD-Zuschauer waren am gestrigen Sonntagabend verwundert, als nach dem Tatort in der ARD - statt wie gewohnt „Anne Will“ - ein weiterer Tatort gesendet wurde.

Doch dafür gab es einen traurigen Grund, den jeder Talkshow-Fan verstehen dürfte. Schauspieler und Tatort-Ermittler Jochen Senf ist im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte sein Bruder Gerhard am Sonntag.

Das Erste twitterte: Anlässlich des Todes von Jochen Senf ändert „Das Erste“ heute Abend sein Programm und sendet um 21:45 Uhr den #Tatort "Teufel im Leib".

„Anne Will“ macht ohnehin Pause bis Anfang April

Dabei wäre „Anne Will“ ohnehin entfallen. Stattdessen sollte der fünfte Fall von Inspector Mathias gesendet werden.

Die Redaktion der Talkmasterin erklärte gegenüber unserer Ippen-Digital-Zentralredaktion: „Wir befinden uns in einer regulären Sendepause. Unser nächster Sendetermin ist der 8. April.“ Gäste und Thema stehen demnach noch nicht fest. In der letzten Sendung vor ihrer Pause äußerte ein Merkel-Insider eine pikante These über die Kanzlerin.

