Anne Will am Sonntag: ARD ändert kurzfristig Thema der Sendung - aus brandaktuellem Anlass

Anne Will thematisiert in ihrer Talkshow am Sonntagabend die „Ibiza-Affäre“.

Die ARD musste kurzfristig das Thema der heutigen „Anne Will“-Sendung ändern. Grund ist die „Ibiza-Affäre“, die derzeit in Österreich hohe Wellen schlägt.

Eigentlich wollte Moderatorin Anne Will in ihrer ARD-Talkshow am Sonntag, den 19. Mai, mit ihren Gästen über die anstehende Europawahl diskutieren. Das politische Beben, das derzeit Österreich erschüttert, veranlasste die ARD, das Thema der Sendung kurzfristig zu ändern, wie der Sender bekannt gab.

Anne Will zur „Ibiza-Affäre“: Wie geht es weiter in Österreich?

Hintergrund für die Planänderung ist die „Ibiza-Affäre“, die für einen der größten politischen Skandale in Österreich gesorgt hat: Ein heimlich gefilmtes Video, das Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hatten, legt nahe, dass Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache 2017 einer angeblich reichen Russin öffentliche Aufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe in Aussicht gestellt hatte. Die Folgen des Videos für die österreichische Regierung sind fatal: Strache trat aus all seinen Ämtern zurück und Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte als Konsequenz Neuwahlen an.

Moderatorin Anne Will wird deshalb am Sonntag um 21:45 Uhr statt der Europawahl die Zukunft der österreichischen Regierung thematisieren. War die Veröffentlichung des Videomaterials rechtmäßig? Welche Folgen hat die Affäre für die europäische Rechte nur eine Woche vor der Europawahl? Die Fragen wird Anne Will mit den folgenden Gästen diskutieren.

Anne Will (ARD): Das sind die Gäste der heutigen Sendung

Manfred Weber (CSU) : Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Spitzenkandidat für die Europawahl

: Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Spitzenkandidat für die Europawahl Katarina Barley (SPD) : Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl

: Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl Jörg Meuthen (AfD) : Parteivorsitzender, Mitglied des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat für die Europawahl

: Parteivorsitzender, Mitglied des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat für die Europawahl Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen): Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament und Spitzenkandidatin für die Europawahl Martin Knobbe: Leiter desSpiegel-Hauptstadtbüros, recherchierte in der „Ibiza-Affäre“ um Strache

