Bei Anne Will: Es geht um das mögliche Ende der GroKo

Wohin steuert die SPD?

Anne Will diskutiert am Sonntag mit ihren Gästen über die zukünftige Ausrichtung der Koalition nach dem SPD-Parteitag.

Wohin steuert die Koalition? Wie lange besteht sie noch, die GroKo? Nach dem SPD-Parteitag ist dies Thema am Sonntag bei Anne Will in der ARD.