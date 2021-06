Annalena Baerbock will Spritpreise erhöhen – kostet sie das die Wahl?

„Noch mal das Doppelte“

+ © Kay Nietfeld/dpa Gern per Rad: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Nach Robert Habeck hat sich nun auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für höhere Spritpreise ausgesprochen. Das kann ihr schaden – muss es aber nicht.

Berlin –Nach anfänglich eher schwammigem Wohlfühl-Forderungen werden die Grünen nun erstaunlich konkret. Jetzt geht’s an den Geldbeutel – der Autofahrer. Und zwar dort, wo es ihnen besonders wehtut: an der Tankstelle. Den Ball ins Spiel gebracht hat Co-Vorsitzender Robert Habeck in der ZDF-Talkshow „maybrit illner“, wo er sich auf „sieben, acht Cent“ bezog, die sich Sprit zum Jahresbeginn aufgrund der CO2-Besteuerung verteuert habe: „Noch mal das Doppelte“ müsse draufkommen, fand Habeck.

Genau das bestätigte jetzt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei „Bild Live“: „Ja, wir sagen, dass das schrittweise weiter angehoben werden muss auf die 16 Cent, die Robert Habeck erwähnt hat“, sekundierte sie ihrem Vorstandskollegen.Autofahrer, die noch nicht elektrisch unterwegs sind, dürfte das wenig amüsieren. Schließlich markiert der Kraftstoff-Preis derzeit ohnehin einen Zweijahres-Rekord. Die ganze Geschichte zur Forderung der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock finden Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA