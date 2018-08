Umstrittene Ankerzentren starten in Bayern - Kritik bleibt

Seehofers zentrales Projekt

In Bayern gehen die umstrittenen Ankerzentren in Betrieb. Der Freistaat setzt damit eines der zentralen Asylprojekte von Bundesinnenminister Seehofer um - und will das Vorbild für schnellere Entscheidungen in Asylverfahren geben. Die Kritik bleibt.