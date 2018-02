Angriffswelle in Syrien - Israelischer Kampfjet abgeschossen

"Ernste Verletzung der israelischen Souveränität"

+ © AFP Die Überreste der abgestürzten F-16 im Norden Israels © AFP

Die Israelische Luftwaffe hat am Samstag zwölf Ziele in Syrien bombadiert. Zuvor ist bei einem Einsatz in Syrien ein israelischer Kampfjet abgeschossen worden.