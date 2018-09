Angriff auf Militärparade im Iran: Zahl der Todesopfer steigt weiter - IS bekennt sich

Iranische Revolutionsgarden halten eine Militärparade ab. Dann fallen Schüsse aus einem benachbarten Park, mehrere Menschen sterben. Der IS bekennt sich zu dem Anschlag.

Update, 22. September, 14.11 Uhr: Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Angriff auf eine Militärparade im Iran mit mindestens 24 Toten bekannt. Dies meldete das IS-Sprachrohr Amaq am Samstag. Bei dem Angriff in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes waren zudem mehr als 50 Menschen verletzt worden, als vier Angreifer laut staatlichen Medien in die Menge schossen.

Anschläge der sunnitischen IS-Miliz sind im schiitischen Iran eher selten. Allerdings bekannte sich der IS zu dem Angriff auf das Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini in Teheran im Juni 2017, bei dem 17 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden waren.

Update, 22. September, 12.53 Uhr: Die Zahl der Opfer des Angriffs auf eine Militärparade im Iran ist einem Bericht zufolge auf 24 Tote gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA handelt es sich bei den Toten in der Stadt Ahwas im Südwesten des Irans nicht nur um Soldaten der Revolutionsgarden, sondern auch um Zivilisten, unter ihnen Kinder. Es habe über 50 Verletzte gegeben, von denen viele in Lebensgefahr schwebten, teilte die IRNA mit.

Teheran - Bei einem Anschlag auf eine Militärparade im Südwestiran hat es nach inoffiziellen Angaben mindestens acht Tote gegeben. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag weiter berichtete, handelt es sich bei den Toten um Soldaten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC). Auch zwei der Angreifer sollen von Sicherheitsbeamten getötet worden sein.

Die Berichte über die Anzahl der Verletzten variieren zwischen sieben und 20. Das iranische Staatsfernsehen und die Agenturen sprachen von einem Terroranschlag von Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Vier Schützen beobachtet

Zum Tathergang schrieb die Agentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, dass Unbekannte in der Stadt Ahwas von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgarden geschossen hätten. Es seien vier Schützen gewesen. Zwei von ihnen sollen erschossen worden sein, zwei weitere hätten flüchten können. Sie würden von Sicherheitskräften der Provinz Chusestan verfolgt.

Falls die Berichte stimmen, dass IS-Mitglieder geschossen haben, dann wäre das der zweite Angriff der Gruppe im Iran. Im Vorjahr hatten IS-Anhänger in der Hauptstadt Teheran das iranische Parlament und das Mausoleum des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini angegriffen. Dabei kamen 18 Menschen ums Leben.

