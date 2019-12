„Sunday Times“ rechnet gnadenlos mit Angela Merkel ab - „eine Gefahr“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss kurz vor Weihnachten herbe Kritik aus dem Ausland einstecken - nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.

Angela Merkel hat derzeit viele Baustellen in Berlin.

Nun attackiert die renommierte „Sunday Times" aus Großbritannien die Kanzlerin scharf.

Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem Merkel von der Anzahl der Tage im Amt mit Konrad Adenauer gleichzog.

München - Frankreich versinkt im Streik-Chaos, Deutschland muss wegen der Gas-Pipeline US-Sanktionen hinnehmen. Internationale Klimagipfel enden ohne nennenswerte Besserungen und um den Zustand der Nato machte sich nicht zuletzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Sorgen.

Hinzu kommt: Am 31. Januar wird nun endgültig der Brexit und damit die Abspaltung Großbritanniens von der EU vollzogen. Kanzlerin Angela Merkel hat also alle Hände voll zu tun. Einfacher macht es die Kritik von der Insel nicht.

Die Londoner Sonntagszeitung „Sunday Times“ ist besorgt, nicht zuletzt über den Zustand der Europäischen Union, sondern vielmehr auch über den, der deutschen Politik.

Angela Merkel: „Sunday Times“ rechnet gnadenlos mit ihr ab - „Schwere Fehleinschätzungen“

„Frankreichs Präsident hatte gehofft, Europa mit einer Kombination von inländischen und EU-Reformen in eine neue Richtung führen zu können“, kommentiert das Blatt am vierten Advent. Und: „Dabei wollte er das Vakuum nutzen, das 2021 mit dem Abgang von Angela Merkel als Bundeskanzlerin entstehen wird. Das war und ist ein begrüßenswertes Ziel, bei dem jedoch seine tief sitzenden Probleme im Inland nicht berücksichtigt wurden.“

In Bezug auf Merkels Politik rechnet der Autor der „Sunday Times“ ab: „Derweil müssen Merkels Wahlerfolge als langjährige Kanzlerin gegen schwere Fehleinschätzungen aufgewogen werden. Ihre Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015 hat den Zusammenhalt in der EU untergraben. Ihr Einsatz für die Gaspipeline Nord Stream von Russland nach Deutschland ist eine Gefahr für die Nato und Osteuropa.“

„In ihrer Amtszeit ist die rechts außen stehende AfD erstarkt, während die Sozialdemokraten, ihr Koalitionspartner, nach links abgedriftet sind“, heißt es weiter.

Merkel zieht mit Adenauer gleich

Ähnlich offensiv kritisierte zuletzt auch die „New York Times“ die Politik der 65-Jährigen in Berlin. Von einer „Zombie-Koalition“ war dabei die Rede, die „unfähig zu handeln und nicht willens zu sterben“ sei.

Merkel, die noch bis 2021 Kanzlerin bleiben möchte, ist seit dem heutigen Sonntag mit genau 5143 Tagen genauso lange im Amt wie einst Konrad Adenauer (CDU). Adenauer regierte vom 15. September 1949 bis zum 15. Oktober 1963. Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin.

Länger als die beiden war bisher nur Helmut Kohl (CDU) im Amt: Der „Kanzler der Einheit“ brachte es zwischen dem 1. Oktober 1982 und dem 26. Oktober 1998 auf genau 5869 Tage als Regierungschef.

Merkel und AKK: Stresstest in der Union

Nichtsdestotrotz steht die CDU mit Merkels Nachfolgerin an der Parteispitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, arg unter Druck. Die Wähler strafen die Arbeit der Großen Koalition seit geraumer Zeit ab. Nach dem ARD-„Deutschlandtrend“ Mitte Dezember kämen CDU/CSU auf 27 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mit aktuell 21 Prozent. Die SPD läge mit 14 Prozent nur auf dem vierten Platz hinter der AfD (15 Prozent).

Auch parteiinterne Debatten quälen die Union. Dabei geht es auch stets um die Kanzlerkandidatur nach Merkel, für die sich neben AKK auch Friedrich Merz positioniert.

„Sunday Times“: Deutsche Politk durch Merkel in bedauerlichem Zustand

Hinzu kommen inhaltliche Debatten. So sollte nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther mutigere und klarere Themenschwerpunkte setzen. „Wir müssen in Deutschland wieder schneller zu Entscheidungen kommen“, forderte Günther. Geld sei derzeit nicht das Grundproblem. „Aber all diese Investitionen dauern im Moment extrem lange.“ Und: „Die CDU kann und muss die politische Kraft sein, die für dieses Thema Lösungen anbietet, denn dies brennt vielen Menschen unter den Nägeln.“

Ob Merkel dafür noch die richtige ist? Die „Sunday Times“ findet: Nein! Die Kanzlerin „wird die deutsche Politik in einem bedauerlichen Zustand zurücklassen“, prognostiziert die Zeitung.

