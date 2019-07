Merkel sorgt für riesige Überraschung auf Hochzeit

Kanzlerin sorgt für Aufsehen

+ © dpa / Tobias Hase Sorgt derzeit auch bei anderen für festliche Stimmung: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2019. © dpa / Tobias Hase

Stell dir vor, du heiratest - und die Bundeskanzlerin gratuliert dir! So geschehen jüngst in Irland. Was es damit auf sich hat: