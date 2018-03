Sicherheitskräfte überwältigen 23-Jährigen in Merkels Nähe - Polizei gibt Details zu Mann bekannt

Sicherheitskräfte haben im Anschluss an die Wahl von Angela Merkel einen Mann in der Nähe der Bundeskanzlerin überwältigt. Er soll „Allahu akbar“ gerufen haben.

Berlin - Es war nur ein kurzer Zwischenfall, doch es ist beängstigend, wie nahe ein laut schreiender Mann an Kanzlerin Angela Merkel herankam. Der 23-jähriger Afghane näherte sich am Mittwochvormittag der CDU-Vorsitzenden am Ausgang des Reichstagsgebäudes in Berlin bis auf wenige Meter, bevor diese in ihre Limousine einstieg und der Mann von zwei Personenschutzkräften niedergerungen wurde. Das bestätigte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Mittwoch auf Anfrage der dpa. Zuvor war der Vorfall in Videos der Nachrichtensender Welt und Phoenix zu sehen.

In Videos ist ein Ruf zu hören, der nach „Allahu akbar“ (Gott ist groß) klingt. Die zu hörende Stimme stößt weitere unverständliche Worte aus. Welches Anliegen der Mann hatte, ist weiter unklar, doch die Berliner Polizei hat auf Nachfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigt, dass der Mann auf Merkel zugerannt sein soll. Sicherheitskräfte rangen ihn zu Boden, nahmen ihn in Gewahrsam und führten anschließend erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Ob der Ruf „Allahu akbar“ gefallen sein soll, konnte die Polizei nicht sagen. Der Fall wird an die Staatsanwaltschaft übergeben, so die Sprecherin.

Gegen den Afghanen liegt nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Er wurde im Anschluss, aufgrund seines auffälligen Verhaltens, in ein Krankenhaus gebracht, dort einem Arzt vorgestellt und stationär aufgenommen. Dabei bestätigte die Polizei, dass sich der aus Kabul stammende Störer beim Gerangel mit den Beamten keine äußerlichen Verletzungen zugezogen hatte. Das Motiv des Mannes ist noch nicht geklärt. Das sollen die künftigen Ermittlungen zeigen.

Fehlstart für Merkel in die neue GroKo?

Merkel war am Mittwoch mit 364 Stimmen zum vierten Mal nach 2005, 2009 und 2013

zur Kanzlerin der Bundesrepublik gewählt worden

. Bei ihrer

vierten Wahl zur Kanzlerin

erhielt Merkel 35 Stimmen weniger als Union und SPD Abgeordnete haben. Die Opposition wertete das Ergebnis als Fehlstart für die große Koalition.

Mit der Ernennung und Vereidigung Merkels und der neuen Minister endete die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Union und SPD kündigten an, nun schnell mit der Regierungsarbeit beginnen zu wollen. "Darauf haben viele Menschen lange gewartet", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Spahn und Giffey: DIE neuen Gesichter der GroKo

"Wir hatten einen langen Weg, wir hatten viele Umwege", blickte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles auf die vergangenen Monate zurück. Union und SPD hätten aber "viele gute Projekte für die nächsten vier Jahre verabredet". Die neue Regierung wollte noch am Mittwochnachmittag zu ihrer ersten Kabinettssitzung zusammenkommen, der neue Außenminister Heiko Maas (SPD) wurde am Abend zu seinem Antrittsbesuch in Paris erwartet.

Unter dem Druck ihres schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl gehen Union und SPD die Legislaturperiode mit einer Reihe von neuen Gesichtern im Kabinett an: Für die CDU besetzt etwa der 37-jährige Jens Spahn das Gesundheitsministerium. Die SPD schickt die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks Neukölln, Franziska Giffey, an die Spitze des Familienministeriums.

