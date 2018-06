Vorstellung von Seehofers „Asyl-Masterplan“ abgesagt - wegen Merkel-Machtwort?

Ausgerechnet bei ihrem derzeitigen Lieblingsthema Asyl ist die CSU offenbar in der Bundesregierung böse aufgelaufen. Die Vorstellung von Horst Seehofers „Masterplan“ ist vorerst abgesagt.

Berlin - Groß hatte Horst Seehofer einen 63-Punkte-Plan zur Asylpolitik angekündigt - doch aus der geplanten Präsentation am Dienstag wird offenbar nichts. Seehofers Auftritt in der Bundespressekonferenz ist abgesagt, wie bild.de berichtet. Das Ministerium wollte dies am Montag offiziell zunächst nicht bestätigen.

Hintergrund ist angeblich eine Meinungsverschiedenheit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). So will die Bild „aus Regierungskreisen“ erfahren haben, dass es Differenzen bei der von Seehofer angedachten Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze gibt.

Der Ärger hatte sich bereits am Sonntagabend abgezeichnet. In einem ausführlichen Interview mit ARD-Talkerin Anne Will hatte sich Merkel nicht zum Stand der Gespräche über Seehofers „Asyl-Masterplan“ äußern wollen. Sie pochte allerdings auf die Einhaltung europäischen Rechts - ein Satz der durchaus als Absage für die Idee des Innenministers gewertet werden konnte.

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Merkel und Seehofer wollten einige Punkte noch miteinander besprechen. Aus Regierungskreisen hieß es: „Es gibt noch Abstimmungsbedarf.“ Seehofer geht es unter anderem darum, die Asylverfahren zu beschleunigen.

SPD und CDU gegen „nationale Alleingänge“

Auch beim Koalitionspartner SPD stößt dieser Teil Seehofers Planungen auf Kritik. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte am Montag in Berlin: "Wir wollen keine nationale Lösung, wir wollen eine europäische Lösung." Auch er warnte die CSU davor, nationale Alleingänge anzustreben. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, Merkel habe in den Gremiensitzungen am Montag noch einmal ihre Vorstellungen erläutert. "Wir wollen alles daran setzen, dass Europa zusammenhält, dass wir Europa zusammenhalten", betonte die Generalsekretärin.

Zuvor hatten bereits die Linke und die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl Zweifel an der rechtlichen Umsetzbarkeit der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze geäußert.

„Kein Zurückweichen“ in der CSU-Spitze?

In der CSU sieht man die Lage völlig anders. Innenexperten der Partei argumentierten, die Zurückweisung sei geltendes europäisches Recht der Dublin-Verordnung - vielmehr werde dieses aktuell durch die ungehinderte Einreise gebrochen. Eine Neuverhandlung der Regelung auf europäischer Ebene würde „Jahre dauern“.

"Wenn bei jemandem von vornherein klar ist, dass er überhaupt keine Chance hat, hierbleiben zu dürfen, dann würde ich ihn an der Grenze zurückweisen", sagte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagabend beim "Augsburger Allgemeine Forum - Live" in Augsburg. "Das wäre die beste Möglichkeit, um zu unterscheiden zwischen jemandem, der einen klaren Anspruch hat und jemandem, der aus anderen Gründen nach Deutschland will", betonte er.

Für Seehofer und Söder ist die Zurückweisung ein neuralgischer Punkt. Die CSU will sich vor den bayerischen Landtagswahlen im Herbst offensichtlich nicht zuletzt über Migrationspolitik profilieren. Auch deshalb will man nun offenbar hart bleiben: „In der CSU-Spitze“ sei klar „dass es an diesem Punkt kein Zurückweichen geben kann“, schreibt die Bild.

fn/AFP