Merkel gibt Regierungserklärung ab - Was plant die GroKo-Kanzlerin?

Kanzlerin Angela Merkel gibt am Mittwoch ihre erste Regierungserklärung der vierten Amtszeit ab. Mit Spannung werden auch die Vorstellung der Konzepte der Minister Seehofer und Spahn erwartet, die zuletzt in die Kritik gerieten.

Berlin - Zu Beginn ihrer Amtszeit geben Bundesregierungen traditionell eine Regierungserklärung ab. Zuerst spricht am heutigen Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel: Sie beschreibt die Pläne der neuen Regierung in den Grundzügen. Danach stellen bis Freitag auch die Minister ihre Konzepte vor. Auf jede einzelne Erklärung folgt eine Aussprache, in der die Parteien zu den Plänen Stellung beziehen.

Regierungserklärung: Welche Pläne werden Seehofer und Spahn vorlegen?

Mit Spannung werden dabei auch die Konzepte des Innen- und Heimatministers Horst Seehofer (CSU) und des Gesundheitsministers Jens Spahn erwartet. Beide brachten ihre jeweiligen Ansagen zur Amtseinführung kräftig Kritik ein.

Seehofer erklärte in einem Interview, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, Spahn war etwa für die Aussage kritisiert worden, Hartz IV bedeute „nicht Armut“, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Eine Frau hatte daraufhin die Petition „Herr Spahn, leben Sie für einen Monat vom Hartz IV-Grundregelsatz!“ gestartet, die bisher mehr als 150.000 Unterstützer gefunden hat.

Grünen sehen schon das „GroKo-Chaos“

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt macht in der neuen Bundesregierung viele Unstimmigkeiten aus. Die große Koalition aus Union und SPD sei sich in wichtigen Fragen nicht einig, sagte Göring-Eckardt am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Im Moment erleben wir, dass es ein ziemlich großes Chaos gibt.“

Bei Themen wie Digitalisierung, Energiepolitik und bei der Pflege fehle es dem Bündnis an zukunftsfähigen Projekten: „Es gibt eine große Leerstelle: Das ist Zukunft.“ Vor allem dem kleineren Koalitionspartner SPD mangele es an Selbstbewusstsein, um die eigenen Vorhaben durchzusetzen.

Das war die berühmteste Regierungserklärung:

Im Laufe der Amtszeit können die Kanzlerin oder die Minister auch weitere Regierungserklärungen abgeben, wenn es dafür einen wichtigen Anlass gibt. Im Gedächtnis blieb vor allem die erste Regierungserklärung von Kanzler Willy Brandt. Er versprach 1969: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“

