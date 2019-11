Kommentar zum Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump: Spektakel mit geringen Chancen

Diesmal unfreiwillig im Mittelpunkt des Spektakels in Washington: US-Präsident Donald Trump muss ein Amtsenthebungs-Verfahren befürchten.

Donald Trump droht wegen der „Ukraine-Affäre“ ein Amtsenthebungs-Verfahren. Doch muss der US-Präsident wirklich um sein Amt fürchten? Ein Kommentar von Korrespondent Friedemann Diederichs.

München - Noch nie ist ein US-Präsident durch ein Amtsenthebungs-Verfahren vorzeitig aus dem Weißen Haus entfernt worden. Richard Nixon kam in der Watergate-Affäre einer solchen historischen Sanktion mit seinem Rücktritt zuvor.

Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump: Rücktritt von US-Präsident ausgeschlossen

Donald Trump, der lebenslange Egomane, wird einen solchen Schritt nicht tun - zumal seine Republikaner bisher noch ziemlich geschlossen hinter ihm stehen und

seine Kritik einer „Hexenjagd“

übernommen haben. Die Demokraten sehen hingegen in der Ukraine-Affäre und dem Druck des Präsidenten auf Kiew mit dem Ziel, „Schmutz“ über den Rivalen Joe Biden zu sammeln, einen Verfassungsbruch. Doch wo liegt die Wahrheit?

Vermutlich irgendwo in der Mitte. Die Bürger, die von diesem Mittwoch an live das TV-Spektakel auf dem Kapitol verfolgen werden, dürften sich bald fragen: Kommt das, was Trump getan hat, tatsächlich einem laut der Verfassung für ein „Impeachment“ erforderlichen schweren Verbrechen nahe?

Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump: Nur weitere schwerwiegende Sünden könnten US-Präsident stürzen

Oder treibt die Opposition auch der Frust, dass man Trump nach dem Bericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller politisch keinen Strick drehen konnte? Das Spektakel dürfte entlang der Parteilinien verlaufen. Sollten nicht noch neue schwerwiegende Sünden Trumps bekannt werden, so wird dieser ziemlich sicher vom Senat dank der Mehrheit der Konservativen freigesprochen werden.

Die Ex-Botschafterin aus Kiew, die als Zeugin in dem Verfahren aussagen wird, fühlt sich von Donald Trump bedroht. Derweil verlacht der US-Präsident das Amtsenthebungs-Verfahren als „Scherz“. Im Streit um illegale Wahlkampfhilfe wurde der Republikaner zu einer Millionen-Zahlung verdonnert.

+ Gibt einem möglichen Amtsenthebungs-Verfahren gegen Donald Trump wenig Chancen: US-Korrespondent Friedemann Diederichs kommentiert das Polit-Spektakel in den Staaten. © fkn

Friedemann Diederichs