Ukraine-Offensive: Russische Soldaten fliehen zurück über die Grenze - Russland evakuiert wohl auch teils Krim

Von: Richard Strobl, Andreas Schmid, Franziska Schwarz, Fabian Müller

Die Ukraine treibt ihre Gegenoffensive weiter voran. Russische Soldaten fliehen offenbar. News-Ticker zum Kampfgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 13. September, 21.21 Uhr: Nach Angaben des Pentagons fliehen russische Truppen aus der Region Charkiw zurück nach Russland. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN. Der Pressesprecher des Pentagons, Brigadegeneral Pat Ryder, sagte am Dienstag: „Wir haben gesehen, dass einige russische Streitkräfte, vor allem im Nordosten, in der Region Charkiw, die Grenze zurück nach Russland überschritten haben, als sie sich von der ukrainischen Gegenoffensive zurückzogen.“

Der Pentagon-Sprecher relativierte allerdings kurz darauf: Russische Streitkräfte seien noch immer „in Massen in der Ukraine vorhanden“. Die USA zeigten sich derweil nicht überrascht, dass die ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive „so schnell vorstießen“. Überrascht seien hingegen offensichtlich die Russen gewesen, so Ryder weiter.

Update vom 13. September, 17.55 Uhr: Bei ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine in einer Woche im östlichen Gebiet Charkiw mindestens 300 Ortschaften mit knapp 150.000 Einwohnern auf 3800 Quadratkilometern zurückerobert. Das sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag in Balaklija, einer der zurückeroberten Städte. Dies seien nur die bestätigten Zahlen, sagte sie einer Mitteilung auf Telegram zufolge. Vermutlich sei das befreite Territorium im Gebiet Charkiw fast doppelt so groß. Am Mittwoch werde es weitere Daten geben.

Die Ukraine wehrt seit Ende Februar den russischen Angriffskrieg ab. Seit Anfang September hat Kiew offiziellen Angaben nach bereits mehr als 6000 Quadratkilometer in der Süd- und Ostukraine zurückerobert. Russland hatte zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent des Nachbarlandes kontrolliert. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht vollständig unabhängig überprüfen.

Ukraine-Offensive: „Dringende Evakuierung“ auf der Krim? Russland bringt wohl Führungspersonal in Sicherheit

Update vom 13. September, 15.50 Uhr: Als Reaktion auf die ukrainischen Gebietsgewinne sollen sich nun sogar erste russische Besatzer von der Krim zurückziehen. Das berichtet das ukrainische Portal Kyiv Independent mit Verweis auf ukrainische Geheimdienstberichte. Demnach laufe aktuell eine „dringende Evakuierung“ von russischen Stellvertretern, Geheimdienstoffizieren und Militärkommandeuren sowie ihren Familien an. Dem Bericht zufolge soll die Evakuierung eine direkte Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive sein. Die Informationen lassen sich aktuell nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Russische Truppen verlassen offenbar Stadt in Luhansk

Update vom 13. September, 14.50 Uhr: Die Auswirkungen der ukrainischen Gegenoffensive im Nordosten der Ukraine reichen offenbar bereits bis in die selbsternannte Volksrepublik Luhansk. Der ukrainische Militärgouverneur in Luhansk vermeldete am Dienstag den Abzug russischer Truppen aus der Stadt Kreminna. „Heute ist Kreminna völlig leer“, schrieb Serhij Hajdaj über Telegram. Ukrainische Partisanen hätten sogar bereits die ukrainische Flagge über der Stadt gehisst. Eine Einnahme durch das ukrainische Militär sei jedoch noch nicht erfolgt. Die Meldungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kreminna liegt nur ca. 20 Kilometer von der Stadt Sjewjerodonezk entfernt, um die russische und ukrainische Truppen im Juni noch monatelang gekämpft hatten. Mit dem damaligen Rückzug der Ukraine aus Sjewjerodonezk und der Nachbarstadt Lyssytschansk fiel der letzte Widerstand in der Region Luhansk. Sollte es den ukrainischen Truppen gelingen, Kremmina einzunehmen, wäre das ein weitere bedeutender Gebietsgewinn in der aktuellen Offensive.

Ukrainischer Gegenoffensive: Erneute Stromausfälle in Charkiw

Update vom 13. September, 11.12 Uhr: Politiker befürchten hierzulande Stromausfälle aufgrund mangelnder Kapazitäten, die Ukraine erlebt sie bereits, allerdings aufgrund von Beschuss. In der Millionenstadt Charkiw und deren Umland ist erneut der Strom ausgefallen, dadurch ist unter anderem die U-Bahn dort stillgelegt.

Den Stromausfall begründeten die Behörden mit dem Beschuss der Stadt am Vortag. Dadurch sei eine Reserveleitung beschädigt worden, die mehrere Ortschaften versorgt habe. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Update vom 13. September, 10.24 Uhr: Der Generalstab aus Kiew behauptet, dass durch die Verluste in der Ukraine die Moral der russischen Soldaten schwindet, während die Todesangst wächst. Nun will Kremlchef Wladimir Putin angeblich keine neuen Truppen mehr ins Kriegsgebiet schicken. Mehr Details zur kolportierten Lage in Russlands Militär hier.

Geheimdienst zu Putins Militär: Wird Jahre brauchen, um zu „Kampfstärke“ zurückzukehren

Update vom 13. September, 9.53 Uhr: Führende Einheiten des russischen Militärs sind durch ihren Überfall auf die Ukraine enorm geschwächt. Insbesondere in der Anfangsphase des Krieges habe es schwere Verluste gegeben, von denen sich die Truppen nicht erholt hätten, schätzt der britische Geheimdienst laut dem jüngsten Update des Verteidigungsministeriums in London.

Im Fall eines Krieges gegen die Nato sei vorgesehen, dass die prestigeträchtige Erste Gardepanzerarmee eine führende Rolle übernehme. Sie trat nun in Teilen aber den Rückzug aus Charkiw an. Durch die Verluste sei die konventionelle Kampfstärke Russlands gegen die Nato jedoch deutlich geschwächt. Es werde Jahre dauern, um diese wieder aufzubauen, hieß es von den Briten.

Analyse von US-Militärexperten: Erfolge für Ukraine machen Putins Militär zaghaft

Update vom 13. September, 7.23 Uhr: Das russische Militär könnte von der geplanten Entsendung neuer Truppen in die Ukraine zunächst absehen - wegen seiner aktuellen Verluste dort. So lautet das Urteil des „Institute for the Study of the War (ISW)„ in seiner jüngsten Lageanalyse. Zudem sinke der Kampfgeist der russischen Soldaten, schreiben die Militärexperten.

Nach den ukrainischen militärischen Erfolgen in Charkiw gelinge es den russischen Streitkräften nicht, ihre Frontlinien zu stärken, hieß es weiter. Das ISW ist ein Thinktank mit Sitz in Washington.

Selenskyj zur Gegenoffensive der Ukraine: Haben seit September 6000 Quadratkilometer zurückerobert

Update vom 13. September, 6.49 Uhr: Die ukrainische Gegenoffensive nimmt offenbar weitere Formen an. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj haben ukrainische Truppen mittlerweile 6000 Quadratkilometer Fläche zurückerobert. Dabei sollen sie auch den Fluss Siwerskyj Donez überquert und die von Russland besetzte Stadt Swjatohirsk in der Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht haben. Das berichtet der US-Sender CNN.

Update vom 12. September, 21.45 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben in einer zurückeroberten Ortschaft im Osten der Ukraine nach eigenen Angaben vier Leichen mit „Spuren von Folter“ entdeckt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass die in Salisnytschne in der Region Charkiw gefundenen Menschen „von russischen Soldaten während der Besetzung des Ortes“ getötet worden seien, schrieb die regionale Staatsanwaltschaft am Montag im Online-Netzwerk Facebook.

Drei der Leichen seien auf Privatgrundstücken gefunden worden, eine auf einem Fabrikgelände nahe dem Bahnhof. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Behörden nach der ukrainischen Rückeroberung mehrerer Ortschaften Hinweise auf die Tötung mehrerer Bürger durch russische Soldaten erreicht. Die Leichen würden nun durch Rechtsmediziner untersucht, erklärte die Strafverfolgungsbehörde weiter. Es werde wegen Mordes und „Verstößen gegen das Kriegsrecht“ ermittelt.

Ukraine-Offensive in „dritter Phase“: Verteidigungsminister gibt Einblick in die Planung

Update vom 12. September, 21.46 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine wirkt aktuell wie ein durchschlagender Erfolg. Jetzt hat der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärt, die Offensive befinde sich aktuell in der „dritten Phase“. Der französischen Zeitung Le Monde sagte Resnikow nach Berichten von stern und ntv, man habe in der ersten Phase versucht, Russland von weiteren Angriffen abzuhalten. In der zweiten Phase habe man versucht, die Frontlinie zu stabilisieren.

Demnach habe die Armee-Führung den Plan auch nach den Waffenlieferungen aus dem Westen entworfen. Nach der Lieferung der Himars-Raketenwerfersysteme durch die USA habe man etwa angefangen, die Versorgungslinien der Russen abzuschneiden.

Update vom 12. September, 18.54 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine geht offenbar weiter. CNN berichtet, dass Kiews Truppen den Fluss Siwerskyj Donez überquert haben und die Stadt Swjatohirsk eingenommen haben. Eine ukrainische Flagge weht demnach am Verwaltungsgebäude der Stadt. Dem Bericht nach wird dadurch russischen Truppen in der Region der Rückzug massiv erschwert. Besonders, falls die Soldaten der Ukraine noch weiter in Richtung Osten vordringen.

Russland rekrutiert neue Soldaten - „aus den ärmsten“ Regionen

Update vom 12. September, 18.42 Uhr: Russland hat offenbar neue Soldaten für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Der Kyiv Independent berichtet unter Berufung auf den Geheimdienst der Ukraine, dass man Freiwillige aus dem entlegenen Osten für die Armee gewinnen konnte. Demnach handelt es sich um Menschen „aus den ärmsten und kältesten Regionen Russlands“.

Ukraine erreicht wohl Region Luhansk: Berichte über massenhafte Plünderungen fliehender Russen

Update vom 12. September, 16.30 Uhr: Läuft die ukrainische Gegenoffensive weiter an? Nach eigenen Angaben drängen Kiews Truppen die russischen Besatzer in einigen Gebieten im Osten und Süden zurück. So auch in der Donbassregion Luhansk?

Der Gouverneur der Oblast Luhansk, Serhiy Haidai, veröffentlichte auf Facebook ein Foto einer ukrainischen Flagge. Laut Kyiv Independent soll sie über einem Übergangsturm in Kuzemivka, einem Dorf in der Oblast Luhansk nahe der Grenze zur Oblast Charkiw, hängen.

Laut eigenen Angaben von Sonntagabend hat die Ukraine bisher rund 3.000 Quadratkilometer Fläche zurückerobert. Zur Einordnung: Das entspricht rund der dreifachen Fläche von Berlin. Russische Truppen haben jedoch nach wie vor eine Vielzahl an Gebieten unter Kontrolle.

Der Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums berichtet nun von massenhaften Plünderungen der russischen Soldaten auf ihrer „Flucht“ aus dem Oblast Charkiw.

Russische Soldaten würden Generatoren und persönliche Gegenstände der Einwohner stehlen. So seien etwa Telefone oder Computer entwendet worden. Dem Geheimdienst zufolge gab es auch Fälle von Plünderungen in Bildungseinrichtungen.

Ukriaine-Krieg: Strom-Totalausfall in Charkiw

Update vom 12. September, 14.40 Uhr: Erneuter Total-Stromausfall in der Ukraine. Diesmal ist die Metropole Charkiw betroffen. „Aufgrund von Beschuss sind Objekte der kritischen Infrastruktur außer Betrieb, infolgedessen fielen der Strom und die Wasserversorgung aus“, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Ihor Terechow, auf Telegram. An der Behebung der Probleme werde gearbeitet. Abend zuvor hatte es bereits kurzzeitig einen großflächigen Stromausfall in den Gebieten Sumy, Charkiw, Donezk, Poltawa und Dnipropetrowsk gegeben.

Militärexperten zur Ukraine-Gegenoffensive: Putin macht „tödlichen Fehler“

Erstmeldung vom 12. September: Kiew/Washington - Der Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) in Washington veröffentlicht seit der russischen Invasion in die Ukraine regelmäßig Analysen zum Kampfgeschehen - die jüngste klingt für Kremlchef Wladimir Putin nicht gut.

Anlass für diese Einschätzung sind die Erfolge der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive. „Putin riskiert einen häufigen, aber tödlichen Fehler, indem er zu lange wartet, um Verstärkungen an die Luhansk-Front zu schicken“, zitiert Focus Online aus dem Papier (Anm.: Die ISW-Webseite war am 12. September - Stand 11 Uhr - vorübergehend nicht zu erreichen.)

Gar ein „Zeit-und-Raum-Dilemma“ sehen die ISW-Militärexperten für Putin, denn eigentlich müsste die russische Armee Truppen von anderen Kampfplätzen abziehen, um in den von ihnen besetzten Gebieten eine neue Verteidigungslinie aufzustellen - dafür sieht das ISW allerdings keine Anzeichen.

Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Experten sehen Verschiebung

Bereits am Vortag meldete das ISW, dass die ukrainischen Soldaten von Präsident Wolodymyr Selenskyj innerhalb von fünf Tagen mehr Gelände zurückgewonnen als die russischen Truppen insgesamt seit April besetzt hätten. „Die Befreiung von Isjum wird der größte militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht vor Kiew im März“, hieß es in dessen Lageanalyse. Damit sei der von Russland geplante Vormarsch auf den Donbass von Norden her gescheitert, meinten die Experten. (frs mit dpa-Material)