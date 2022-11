Ukraine-Krieg: Gefährliche Explosionen um AKW Saporischschja – Experte warnt eindringlich

Von: Sandra Kathe, Karolin Schäfer, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Christian Weihrauch, Andreas Apetz, Jan-Frederik Wendt

Im Ukraine-Krieg verändert sich nach der Rückeroberung des Gebiets Cherson das Kriegsgeschehen. Russland formiert sich neu. Der News-Ticker.

Saporischschja: Nach heftigen Beschüssen der Region fällt die Wärmeversorgung aus

Nach heftigen Beschüssen der Region fällt die Wärmeversorgung aus 5 Billionen Rubel: Russlands Ausgaben für den Krieg übersteigen den geplanten Haushalt deutlich

Russlands Ausgaben für den Krieg übersteigen den geplanten Haushalt deutlich Russische Neuformation: Russland sammelt seine zurückgezogenen Truppen aus dem Gebiet Cherson im Osten der Ukraine.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++18.51 Uhr: Die Ukraine kann im Ukraine-Krieg mit neue Waffenlieferungen rechnen. Frankreich schickt zwei weitere Systeme zur Luftabwehr und zwei Multiple-Raketenwerfer. Das berichtet die Zeitung „Le Journal du Dimanche“.

+++ 15.10 Uhr: Am Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine haben sich nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehrere starke Explosionen ereignet. Das Expertenteam vor Ort hätte von Dutzenden Einschlägen in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage berichtet, teilte die Behörde mit. Die Anlage ist derzeit in russischer Hand. Die Vorfälle am Samstag und Sonntag hätte eine Periode relativer Ruhe abrupt beendet, sagte Generaldirektor Rafael Grossi laut Mitteilung.

Das Management der Anlage habe Schäden an einigen Gebäuden, Systemen und Geräten gemeldet. Die Schäden beeinträchtigten aber bislang nicht die nukleare Sicherheit. Es habe keine Verletzten gegeben. IAEA-Chef Rafael Grossi zeigt sich dennoch in großer Sorge: „Wer auch immer dahintersteckt: Es muss umgehend aufhören“. Er bezeichnete den Beschuss als „Spiel mit dem Feuer“. Das Atomkraftwerk war bereits in den vergangenen Monaten schwer umkämpft gewesen und mehrfach unter Beschuss geraten.

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg konzentrieren sich inzwischen auf den Osten des Landes. Weder Russland noch die Ukraine können dabei besondere Erfolge erzielen. (Archivbild) © Libkos/dpa

Ukraine-Krieg: Russland soll Anschlag auf Atomkraftwerk in Europa planen

+++ 14.02 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet am Sonntagnachmittag, dass Russland Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Belarus vorbereite. Ukrainische Medien zitieren das Verteidigungsministerium wie folgt: „Es ist bekannt geworden, dass auf dem Territorium von Belarus bald mehrere Terroranschläge geplant sind – [es werden] künstlich provozierte, von Menschen verursachte Katastrophen an kritischen Infrastruktureinrichtungen sein.“ Ein Ziel sei wohl das weißrussische Atomkraftwerk Astravets in der Region Grodno im Nordwesten des Landes.

Die Anschläge sollen von russischen Spezialeinheiten geplant und durchgeführt werden. Ziel sei es, die Angriffe der Ukraine sowie der Nato anzuhängen, um so die Beteiligung der belarussischen Armee am Krieg in der Ukraine an der Seite Russlands zu provozieren. Das ukrainische Verteidigungsministerium habe das weißrussische KGB bereits informiert und in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland formiert sich neu und verlagert Kriegsgeschehen

+++ 11.30 Uhr: Truppenbewegungen im Osten der Ukraine: Wie der ukrainische Generalstab am Sonntag (20. November) mitteilte, scheinen sich die aus dem Gebiet Cherson abgezogenen russischen Einheiten zu einer neuen Streitmacht in den Gebieten Donez und Luhansk zu formieren. In Luhansk richteten die russischen Besatzer zusätzliche Kontrollpunkte ein, um Deserteure zu identifizieren und festzunehmen, so der Generalstab. Schwere Kampfhandlungen scheinen sich nun in den Osten des Landes zu verlagern.

Auch wenn die russische Armee ihr Raketenfeuer intensiviere, könne man noch nicht von einer neuen Großoffensive Russlands sprechen. Dies sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, laut dem Nachrichtenportal Pravda im ukrainischen Fernsehen. Insgesamt hätte seit Samstag 60 russische Attacken mit Raketenwerfern im Donbass gegeben.

News zum Ukraine-Krieg: Luftangriffe aus Russland befürchtet - Kiew warnt Bevölkerung

+++ 9.30 Uhr: Der Morgen des 20. Novembers beginnt mit einem lauten Warnsignal über der gesamten Ukraine. Mit Ausnahme der besetzten Krim sollen auf dem gesamten Festland gegen 9 Uhr (Ortszeit) Luftschutzsirenen geheult haben. Nach Angaben des ukrainischen Nachrichtenportals Pravda fordert die Regierung aktuell alle Ukrainerinnen und Ukrainer dazu auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben.

Grund für das Luftschutzsignal soll ein MiG-31K Abfangjäger gewesen sein, welcher in Richtung Ukraine aufgebrochen ist. Darüber berichten belarussische Medien. Flugzeuge dieser Art können Hyperschallraketen vom Typ Kh-47M2 Kinzhal transportieren, welche vom russischen Militär bereits genutzt wurden, um ukrainische Dörfer, Waffendepots und unterirdische Kommandostände anzugreifen. Das Medienunternehmen Belaruski Hajun berichtet außerdem von drei russischen Kampfjets, die sich momentan über Belarus befinden würden.

News zum Ukraine-Krieg: Strafverfolger entdecken in befreiten Gebieten immer mehr tote Zivilisten

Update vom Sonntag, 20. November, 6.33 Uhr: Die ukrainischen Behörden stoßen in befreiten Gebieten rund um Cherson, Charkiw und Donezk nach offizieller Darstellung auf immer mehr Beweise für Gräueltaten der einstigen russischen Besatzer. In den vergangenen zwei Monaten seien in diesen Gebieten bereits mehr als 700 Leichen entdeckt worden, sagte Generalstaatsanwalt Andrij Kostin im Staatsfernsehen. In etwa 90 Prozent der Fälle habe es sich um Zivilistinnen und Zivilisten gehandelt. Außerdem seien etwa 20 Orte entdeckt worden, an denen Zivilisten verhört und gefangen gehalten worden seien, sagte er weiter.

+++ 18.49 Uhr: Im Ukraine-Krieg kommt es in der ostukrainische Region Luhansk zu Bewegung: Die russischen Streitkräfte erhöhen nach Erkenntnissen des ukrainischen Generalstabs ihre Truppenpräsenz im Gebiet Luhansk. Um die vielen Soldaten unterzubringen, werde ein Teil der Zivilbevölkerung zwangsumgesiedelt, erklärte der Generalstab in Kiew am Samstag. Die Menschen würden in anderen Orten untergebracht, hieß es

+++ 16.24 Uhr: Der neue britische Premierminister Rishi Sunak ist überraschend zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, veröffentlichte Aufnahmen von dem Treffen auf Telegram, mit dem Kommentar, „Seit den ersten Kriegstagen waren die Ukraine und Großbritannien feste Partner“. Bei dem Treffen seien wichtige Fragen der Zusammenarbeit und der internationalen Sicherheit diskutiert worden.

News zum Ukraine-Krieg: Vizeverteidigungsminister spektuliert über Kriegsende

+++ 15.15 Uhr: Der Vizeverteidigungsminister der Ukraine hat sich optimistisch gezeigt, dass der „Krieg bis zum Frühlingsende vorbei ist“. Er halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass das ukrainische Militär bereits bis Ende des Jahres auf die Krim vorrücke, sagte General Wolodymyr Hawrylow am Samstag (19. November) im Gespräch mit dem britischen Fernsehsender Sky News. Er zog in seine Überlegungen auch ein mögliches Ende der Herrschaft von Putin in Russland mit ein. Ein solches Ereignis würde die Rückeroberung beschleunigen. Diese sei aber ohnehin nur eine Frage der Zeit.

+++ 13.14 Uhr: Nach heftigen Angriffen auf die Stadt Saporischschja soll die Wärmeversorgung in mindestens 123 Hochhäuser ausgefallen sein. Das meldet der Chef der regionalen Militärverwaltung am Samstagmorgen (19. November) auf Telegram. Bereits am Freitag gab es Berichte von Beschüssen auf die Region (siehe Update vom 18. November, 15.25 Uhr), die teilweise von Russland besetzt ist. In den vergangenen 24 Stunden soll Russland dann weiter auf Saporischschja und umliegende Ortschaften geschossen haben, wie unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet. Der Militärverwaltung vor Ort zufolge gingen 33 Berichte von der Zerstörung von Wohnhäusern und Infrastruktur ein.

News zum Ukraine-Krieg: Russland gibt zusätzliche Milliarden aus

+++ 10.34 Uhr: Russland gibt offenbar zusätzliche Milliarden für den Krieg gegen die Ukraine aus. Wie das britische Verteidigungsministerium angab, übersteigen die voraussichtlichen Militärausgaben im kommenden Jahr den geplanten Haushalt um 40 Prozent. Etwa 5 Billionen Rubel sollen ausgegeben werden, was 84 Milliarden US-Dollar entspricht. Hierfür habe das Land eine größere Summe Schulden mit einem Mal aufgenommen, als jemals zuvor.

+++ 9.46 Uhr: Seit der Rückeroberung von Cherson konzentrieren sich die schweren Kämpfe im Ukraine-Krieg weiter auf den Osten des Landes. Dies berichtete Präsident Selenskyj in einer Videoansprache am Freitagabend (19. November). Wie aus den militärischen Lageberichten beider Seiten hervorgeht, verändert sich der Frontverlauf in dem Gebiet trotzdem kaum. Ukrainischen Angaben zufolge verlege Russland nun Kräfte in den Osten, die durch den Abzug aus Cherson frei geworden seien.

News zum Ukraine-Krieg: Russland nimmt hunderte Menschen in Cherson fest

+++ 7.40 Uhr: Während der russischen Besatzung der südukrainischen Stadt Cherson sind hunderte Ukrainer festgenommen worden und viele von ihnen verschwunden. Dies geht aus einer am Freitag (18. November) veröffentlichten Studie der US-Universität Yale hervor. Die Forschungsgruppe Conflict Observatory, deren Arbeit vom US-Außenministerium unterstützt wird, zählte 226 rechtswidrige Festnahmen und Fälle gewaltsamen Verschwindenlassens. Etwa ein Viertel der Menschen wurde mutmaßlich gefoltert, vier von ihnen starben in Gefangenschaft.

Hinter den meisten Fällen steckten dem Bericht zufolge das russische Militär und der russische Geheimdienst FSB. Bei den Betroffenen handelte es sich demnach um Männer im wehrfähigen Alter, darunter Beamte, Lehrer, Strafverfolgungsbeamte und Journalisten.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj lehnt „kurzen Waffenstillstand“ mit Russland ab

Update vom Samstag, 19. November, 6.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Idee eines „kurzen Waffenstillstands“ mit Russland zurückgewiesen – mit dem Argument, dass dies die Lage nur verschlimmern würde. „Russland möchte nun einen kurzen Waffenstillstand, eine Atempause, um wieder zu Kräften zu kommen“, hieß es in einer Rede des Präsidenten, die am Freitag (18. November) auf dem Internationalen Sicherheitsforum im kanadischen Halifax übertragen wurde.

Eine solche Atempause wäre nicht das Ende des Krieges, sondern würde alles nur noch schlimmer machen, sagte er. „Ein (...) echter, dauerhafter und ehrlicher Frieden kann nur durch die vollständige Zerstörung der russischen Aggression entstehen“, fügte Selenskyj hinzu.

News im Ukraine-Krieg: Russland soll Kriegsverbrechen in Cherson begangen haben

+++ 22.20 Uhr: Nach der Befreiung der ukrainischen Großstadt Cherson im Ukraine-Krieg berichten zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt über russische Kriegsverbrechen, die sich in der Zeit der Besatzung ab 2. März ereignet haben sollen. Nun berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, dass in russischen Folterkellern auch Jugendliche festgehalten worden sein sollen. Dabei beruft sich das Online-Portal auf einen Bericht des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinets, den dieser auf der Social-Media-Plattform Facebook veröffentlichte.

Laut Lubinets Beschreibungen unterscheide sich die Grausamkeit der Räume, in denen Menschen in Cherson durch russische Soldaten gefoltert worden sein sollen, deutlich von Funden in anderen befreiten Gebieten: weil Männer und Frauen gemeinsam gefangen gehalten wurden, weil es spezielle Zellen für Jugendliche gab und weil alle Räume videoüberwacht gewesen sein sollen. Zum genauen Alter der festgehaltenen Jugendlichen liefen aktuell noch Ermittlungen: „Zeuginnen und Zeugen haben ausgesagt, dass einige der festgehaltenen Jungen nicht älter wirkten als 14 Jahre“, berichtet Lubinets.

Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg: Russen beschuldigen ukrainische Soldaten

+++ 20.25 Uhr: Nach dem Auftauchen eines Videos in den Sozialen Medien, hat Russland der Ukraine die Hinrichtung russischer Kriegsgefangener vorgeworfen. Das berichten mehrere Medien, darunter die britische Zeitung Guardian sowie die Nachrichtenagentur Reuters übereinstimmend, betonen aber, das sich die Echtheit des Videos sowie die Umstände, unter denen es entstanden ist, zunächst nicht unabhängig überprüfen ließen.

Auf dem Video sei zu sehen, wie eine Gruppe scheinbar russischer Soldaten mit erhobenen Händen ein Haus verlässt, dann von bewaffneten Männern, die die gelben Armbinden der ukrainischen Armee tragen, aufgefordert wird, sich vor dem Gebäude auf den Bauch zu legen. Dann sei Maschinengewehrfeuer zu hören, bevor mindestens zwölf Leichen gezeigt werden. Ort der Aufnahme sei der Ort Makiiwka in der ukrainischen Region Luhansk.

News im Ukraine-Krieg: Russland mit scharfen Vorwürfen

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, nannte das Video laut Reuters einen „weiteren Beweis für die Straftaten“ der Ukraine. Matilda Bogner, Chefin der Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine, betonte, dass bislang eine Misshandlung Gefangener durch russische Soldaten „ziemlich systematisch“ sei. Die Misshandlung russischer Kriegsgefangener habe man bislang als „nicht systematisch“ eingestuft.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert „zivile kritische Infrastruktur“

+++ 18.41 Uhr: Nach massiven russischen Luftangriffen in den vergangenen Tagen und Wochen ist inzwischen fast die Hälfte der Energieinfrastruktur in der Ukraine nicht mehr einsatzfähig. Das erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Kiew. Millionen Menschen in der Ukraine sind demnach aktuell ohne Strom.

Nach den Angaben von Schmyhal seien allein am vergangenen Dienstag, 15. November, über 100 Raketenangriffe größtenteils auf die Energie-Infrastruktur des Landes erfolgt. Russland wirft Schmyhal „Raketenangriffe auf die zivile kritische Infrastruktur“ und einen Kampf „gegen die Zivilbevölkerung“. Von den europäischen Partnerländern der Ukraine forderte der Ministerpräsident deshalb Unterstützung im Energiebereich, etwa finanzielle Hilfen und die Lieferung von Ersatzteilen.

Probleme bei deutschen Panzerhaubitzen im Ukraine-Krieg: Ersatzteile fehlen

+++ 17.00 Uhr: Deutschland hat im Ukraine-Krieg insgesamt 14 Panzerhaubitzen 2000 an die Kiew geliefert. Allerdings gibt es jetzt schon Probleme, die den Einsatz der Kampffahrzeuge gefährden könnten. Nach Spiegel-Informationen gibt es Planungsfehler bei der Bestellung von Ersatzteilen.

Ein Großteil der von der Bundesregierung bereit gestellten militärischen Ausrüstung müsse nach dem Einsatz an der Front bereits repariert werden, berichtete Spiegel. Allerdings habe das Bundesverteidigungsministerium bislang keine Ersatzteile bestellt, damit die Waffensysteme instand gesetzt werden können. Inzwischen wurden sechs Haubitzen zur Wartung nach Litauen transportiert. Da allerdings benötigte Ersatzteile fehlen und auch nicht bei der Industrie verfügbar seien, musste einer der Panzer ausgeschlachtet und in Litauen stehen gelassen werden. Der Zeitung zufolge habe die Bundeswehr bereits vor Monaten darauf hingewiesen, dass entsprechendes Material bestellt werden müsse – offenbar ohne Erfolg.

Ukraine-Krieg: Zehn Menschen sterben bei Raketeneinschlag

+++ 15.25 Uhr: Russland hat erneut Luftangriffe auf die Ukraine verübt. Getroffen wurde unter anderem die Stadt Wilnjansk im Norden der Region Saporischschja. Zerstört wurde neben der kritischen Infrastruktur auch ein Wohnhaus. Die Zahl der Opfer wurde nun auf zehn korrigiert, drei von ihnen waren Kinder. „In der Nacht am 17. November 2022 haben Besatzungstruppen drei S-300-Raketenschläge auf die Stadt Wilnjansk verübt“, zitierte Ukrinform die Staatsanwaltschaft der Region. „Eine Rakete traf ein zweistöckiges Haus.“

Auch weiter östlich in derselben Oblast kamen Kinder zu Tode. In der Nacht auf Freitag hätten russische Streitkräfte in der Siedlung Komysh-Zoria eine Familie mit zwei Kindern erschossen, berichtete pravda.com. Die Region sei von russischen Truppen besetzt. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst habe den gewaltsamen Tod gegenüber dem Portal bestätigt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startet Angriffe

+++ 13.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland erneut Angriffe auf Kiewer Frontstellungen in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk gestartet. „Der Feind konzentriert seine Bemühungen darauf, unsere Verteidigungskräfte in bestimmten Gebieten zu behindern, indem er Angriffe in Richtung Bachmut, Awdijiwka und Nowopawliwka startet“, sagte Oleksandr Shtupun, ein Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, am Freitag. Darüber berichtet CNN.

Bachmut und Awdijiwka sind seit mehreren Monaten heftig umkämpft, bleiben aber in ukrainischer Hand. Laut des britischen Verteidigungsministeriums wird die russische Armee ihre Offensivoperationen in der Ostukraine „wahrscheinlich“ durch die Verlegung von Truppen aus dem Süden verstärken, nachdem diese letzte Woche zum Rückzug aus der Stadt Cherson gezwungen worden waren.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml schließt Gespräche mit den USA aus

Update vom Freitag, 18. November, 12.55 Uhr: Dmitri Peskow, Sprecher des Kreml, erklärte, es gebe keine Aussicht auf ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Joe Biden und es sei auch nicht geplant. Peskow wird von der russischen Nachrichtenagentur Tass mit den Worten zitiert: „Es gibt einfach nichts, was man mit ihnen über die Ukraine besprechen könnte.“

Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow erklärt, Russland schließe weitere hochrangige Treffen mit den USA zum Thema „strategische Stabilität“ nicht aus.

News zum Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte im Donbass gemeldet

Erstmeldung vom Freitag, 18. November: Kiew/Moskau – Im Kohle- und Stahlrevier Donbass im Osten der Ukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Gefechte, wobei sich der Frontverlauf derzeit kaum verändert. Der ukrainische Generalstab meldete am Freitag (18. November) Artillerie- und Panzerbeschuss auf Dörfer wie Wodjane, Krasnohoriwka und Marjinka bei der Stadt Awdijiwka. Die Kiewer Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar, deckten sich in diesem Fall aber mit Berichten russischer Militärblogger.

Das von der Ukraine kontrollierte Awdijiwka liegt wenige Kilometer nördlich von Donezk. Weil dort schon seit 2014 die Front zwischen ukrainischen Kräften und den von Moskau kontrollierten Separatisten verläuft, sind die Stellungen der Ukraine gut ausgebaut. In den fast neun Monaten seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die russischen Kräfte nur geringe Geländegewinne erzielt. Zuletzt wurde nach russischen Angaben des Dorf Opytne erobert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Dorf mit Flugabwehrraketen

Weiterer Schwerpunkt der Gefechte ist laut Lagebericht des ukrainischen Generalstabs die Region um die Stadt Bachmut. Dort seien ukrainische Stellungen mit Panzern, Minenwerfern, Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden. Auch hier ist der Frontverlauf seit Monaten praktisch unverändert.

Heftigen Artilleriebeschuss habe es auch am Frontabschnitt von Kupjansk gegeben. Dieser wichtige Eisenbahnknoten im Gebiet Charkiw war bei dem schnellen Vorstoß der ukrainischen Armee im September zurückerobert worden. Allerdings sind die Ukrainer seitdem Richtung Osten kaum weiter vorangekommen.

Im Gebiet Saporischschja beschossen nach örtlichen Behördenangaben russische Truppen nachts ein Dorf mit den eigentlich zur Flugabwehr bestimmten Raketen des Systems S-300. Es sei ein Gebäude zerstört, Menschen aber nicht verletzt worden. (nak/chw mit dpa)