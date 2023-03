„Putins Bluthund“ wildert in der Ukraine: Separatisten sollen für Kadyrow kämpfen

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Die Schlacht um die Kleinstadt Bachmut fordert auf beiden Seiten ihren Tribut. Wagner-Gründer Prigoschin beklagt sich. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 6. März, 21.00 Uhr: Dmytro Kuleba, ukrainischer Außenminister, hat den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) aufgerufen, Video-Aufnahmen zu untersuchen, die die Tötung eines ukrainischen Kriegsgefangenen durch russische Soldaten zeigen sollen. Das „schreckliche Video“ zeige einen „unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen, der von russischen Soldaten hingerichtet wird, nur weil er ‚Ruhm der Ukraine‚ gesagt hat“, schrieb Kuleba am Montag in Online-Netzwerken. Das Video sei damit ein „weiterer Beweis dafür, dass dieser Krieg Völkermord ist“.

Ukraine-News: „Putins Bluthund“ wildert in der Ukraine

Update vom 6. März, 18.30 Uhr: „Putins Bluthund“, der Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow, hat offenbar damit begonnen, Kämpfer aus der selbst ernannten „Volksrepublik Luhansk“ für seine Truppen zu rekrutieren. Ziel sei, die eigenen Macht zu stärken, berichtet das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine. Dem Bericht zufolge wächst der Einfluss Kadyrows derzeit in den besetzten Gebieten der Region Donezk – nun sollen seine Kämpfer auch in der Oblast Luhansk „für Ordnung sorgen“.

Der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow soll Männer der „Volksrepublik Luhansk“ für seine Truppen rekrutieren. (Archivfoto) © Yelena Afonina/imago

Update vom 6. März, 16.30 Uhr: Der Streit zwischen Moskau und der Söldnertruppe Wagner nimmt offenbar kein Ende. Auf Telegram erklärte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin, dass seinem Vertreter der Zugang zum russischen Einsatzhauptquartier in der Ukraine verwehrt worden sei. Auch beklagte sich der Oligarch erneut über den angeblichen Ausfall einer angekündigten Munitionslieferung – Grund sei „die übliche Bürokratie oder Verrat“.

Ukraine-News: Zieht sich Kiew schon bald aus Bachmut zurück?

Update vom 6. März, 14.50 Uhr: In und um die belagerte ostukrainische Stadt Bachmut wird weiter heftig gekämpft, doch sowohl Kiew als auch Moskau haben offenbar zunehmend mit Munitionsknappheit (s. Erstmeldung vom 6. März) und steigenden Verlusten zu kämpfen. Während sich der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, „für die Fortsetzung der Verteidigungsoperation und die weitere Stärkung der Positionen in Bachmut“ aussprach, rechnen einige Analysten mit einem baldigen Ende der Kämpfe um die Kleinstadt.

„Ich denke, dass die hartnäckige Verteidigung von Bachmut viel erreicht hat, da sie russische Arbeitskräfte und Munition verbraucht hat“, twitterte Michael Kofman, Direktor für Russlandstudien beim Thinktank CAN im US-Staat Virginia. „Aber Strategien können einen Punkt erreichen, an dem der Ertrag abnimmt, und da die Ukraine versucht, Ressourcen für eine Offensive zu sammeln, könnte dies den Erfolg einer wichtigeren Operation behindern.“ Auch das Insitute for the Study of War (ISW), ein Thinktank aus der US-Hauptstadt Washington, erklärte, für die Ukraine sei ein Rückzug möglicherweise die „klügste Option“.

Ukraine-News: Russland wirbt Waisen für den Krieg an

Update vom 6. März, 13.03 Uhr: Die russische Region Amur wirbt Waisen für den Ukraine-Krieg an – mit der Vergabe von Wohnungen. „Heute haben aus dem Kreis der Waisenkinder diejenigen Personen ein Vorrangsrecht auf den Erhalt eines Wohnraumzertifikats, die an der militärischen Spezialoperation teilnehmen oder teilgenommen haben“, sagte die Sozialministerin der Region, Natalja Kisseljowa, einer Pressemitteilung zufolge.

Eigentlich haben laut russischem Sozialrecht alle Waisen Anspruch auf Wohnraum, wenn sie 18 Jahre alt werden. Allerdings warten allein in Amur an der Grenze zu China 3500 Waisen darauf. Für das laufende Jahr ist offiziellen Angaben nach die Vergabe von 137 Zertifikaten vorgesehen.

Laut Kisseljowa haben bereits vier Waisen, die sich als Zeitsoldaten für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verpflichtet haben, einen Antrag auf die Vergabe eines solchen Zertifikats außer der Reihe gestellt. „Einem haben wir das Zertifikat schon überreicht“, sagte die Ministerin. Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus der Kleinstadt Sawitinsk.

Ukraina-News: Kiew meldet Abschuss von 13 russischen Drohnen

Update vom 6. März, 12.06 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht 13 von insgesamt 15 aus Russland gestartete Drohnen abgeschossen. Das teilte sie auf Telegram mit. Ziel der Drohnen aus iranischer Produktion sei Kiew gewesen. Über Tote, Verletzte oder Sachschäden war zunächst nichts bekannt. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht. Kiew hat mit westlicher Hilfe seine Luftabwehrsysteme gestärkt und kann russische Luftangriffe mittlerweile besser abwehren.

Ukraine-News: Moskau lässt in Krieg wohl jahrzehntealte Panzer aufrollen

Update vom 6. März, 11.09 Uhr: Moskau ersetzt im Ukraine-Krieg zerstörte Panzer durch alte Modelle. Diese Erkenntnis teilte nun der britische Geheimdiens tmit. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden – sie werden seit 1954 hergestellt.

Bereits seit Monaten würden zerstörte Panzer schon durch alte Modelle des Typs T-62 ersetzt, hieß es im jüngsten öffentlichen Update des Verteidigungsministeriums in London weiter. Selbst die 1. Gardepanzerarmee, eine der prestigeträchtigsten Einheiten, habe solche Panzer erhalten, um ihre Verluste an modernen Panzern auszugleichen. Trotz Nachrüstung hätten die Fahrzeuge viele Schwachstellen. So fehle etwa eine moderne Reaktivpanzerung.

Erstmeldung vom 6. März: Bachmut – Bachmut, das einst 74.000 Einwohner zählte, ist inzwischen weitgehend zerstört. Nach Schätzungen der Behörden leben noch rund 5000 Zivilisten in der Stadt. Nach ukrainischen Angaben wird es inzwischen immer schwieriger, Bachmut zu halten.

Schlacht um Bachmut: Jewgeni Prigoschin droht Wladimir Putin

Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin hat der Regierung des Kremlchefs Wladimir Putin nun gedroht, seine Söldner aus Bachmut zurückzuziehen. Anlass seien Munitionsmangel. Das berichtete unter anderem das ZDF unter Berufung auf einen entsprechenden Telegram-Eintrag vom ersten März-Wochenende (der allerdings kein offizieller Kanal Prigoschins war).

„Die Situation wird für alle militärischen Formationen, die russische Interessen schützen, nicht schön sein“, hieß es darin demnach, sowie: „Wenn Wagner sich jetzt aus Bachmut zurückzieht, wird die gesamte Front zusammenbrechen.“

Prigoschin an Ukraine-Präsidenten: Wolodymyr Selenskyj soll Bachmut aufgeben

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe hat im Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle eingenommen. Die Kämpfe dauerten am ersten Märzwochenende an. Noch am Freitag (3. März) hatte Prigoschin gesagt, seine Einheiten hätten Bachmut „praktisch umzingelt“. Es sei „nur eine Straße“ zu erobern. Prigoschin appellierte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Stadt aufzugeben.

Nato-Beitritt von Finnland: Armee-Chef äußert sich im Ukraine-Krieg

Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sieht unterdessen Finnlands Armee-Chef Timo Kivinen einen Beitritt seines neutralen Landes zur Nato als notwendig. „Wir wollen niemanden bedrohen“, sagte der General dem ZDF-„heute journal“ (5. März), aber mit der Nato gebe es mehr Abschreckungspotenzial. „Russland versteht offensichtlich nur harte Macht.“

Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Finnland will - ebenso wie Schweden - wegen des Ukraine-Krieges nach jahrzehntelanger Ablehnung auch Mitglied der Nato werden. Die endgültige Entscheidung über eine Aufnahme steht noch aus.(AFP/dpa/frs/nak)