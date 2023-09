Aiwanger unter Druck: Jetzt stellt Söder seinem Vize ein Ultimatum

Von: Felix Durach

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte am Freitag eine schnelle Reaktion seines Stellvertreters Hubert Aiwanger auf den gestellten Fragenkatalog. © Daniel Karmann/dpa

Markus Söder erhöht im Flugblatt-Skandal um seinen Vize Hubert Aiwanger wohl den Druck. Bayerns Ministerpräsident stellt dem Chef der Freien Wähler ein Ultimatum.

München – CSU-Chef Markus Söder erwartet eine zeitnahe Antwort von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger auf den Fragenkatalog zum Flugblatt-Skandal. „Die Entschuldigung gestern war dringend notwendig. Es bleiben aber noch viele Fragen offen“, erklärte der CSU-Chef am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen. Es sei „wichtig“, dass Aiwanger „umfassend, glaubwürdig und zeitnah beantwortet. Am besten noch heute, im Laufe des Tages“, sagte Söder weiter.

Flugblatt-Skandal: Nach Entschuldigung – Söder erhöht den Druck auf Aiwanger

Aiwanger hatte am Donnerstagnachmittag spontan zu einer Pressekonferenz geladen, bei der er sich zu den Entwicklungen der letzten Tage geäußert hatte. Bei dem knapp anderthalbminütigen Statement erklärte der bayerische Wirtschaftsminister, er „bereue zutiefst, falls ich Gefühle verletzt habe“. Zudem entschuldigte Aiwanger sich bei allen Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen. „Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind“, sagte der Chef der Freien Wähler weiter.

Aiwanger hatte bereits am Samstag schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung in ihrer Wochenendausgabe berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Aiwanger sieht Flugblatt-Skandal als gezielte Kampagne „Das bin nicht ich“

In der Berichterstattung und dem öffentlich Umgang mit dem Thema sah Aiwanger am Donnerstag jedoch auch eine gezielte Kampagne gegen ihn und seine Partei. „Ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden“, erklärte der Chef der Freien Wähler in seinem Statement.. Es sei „ein negatives Bild gezeichnet worden“. Aiwanger stellt klar: „Das bin nicht ich.“ (fd mit dpa)