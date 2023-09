Umfrage vor Bayern-Wahl: Warum der Aiwanger-Skandal den Freien Wählern nutzt – und der CSU schadet

Von: Jens Kiffmeier

Wirbel in Bayern: Im Flugblatt-Skandal muss sich Hubert Aiwanger dem Landtag stellen. Doch in den Umfragen schadet das den Freien Wählern nicht.

München – Der Flugblatt-Skandal erhitzt weiter die Gemüter, doch Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gab sich zuletzt eher wortkarg. Der Landtag verlangt deswegen Aufklärung und kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Einen Monat vor der Landtagswahl ist das eigentlich kein guter Zeitpunkt. Doch bislang konnte die Affäre dem bayerischen Vize-Regierungschef nichts anhaben. In allen Umfragen liegt seine Partei stabil. Ist der Trubel damit bald ausgestanden?

Trotz Affäre um Flugblatt: Aiwanger kann mit Freien Wählern in Umfrage vor Bayern-Wahl punkten

Nachdem bereits zwei Umfragen nach dem Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre keine Nachteile für die Freien Wähler verzeichnen konnten, bestätigt jetzt auch eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag der Augsburger Allgemeinen diesen Trend. Die Freien Wähler von Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger liegen demnach gut einen Monat vor der Bayern-Wahl stabil bei 12 Prozent.

Die CSU um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) büßt indes um zwei Prozent ein und kommt nur noch auf 36 Prozent. Profitieren kann indes auch die AfD, die um vier Prozentpunkte auf 17 Prozent klettert und damit jetzt vor den Grünen (15 Prozent) liegt. Die SPD steht bei 10 Prozent. FDP und Linke liegen mit vier beziehungsweise ein Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden derzeit den Einzug in den Landtag verpassen.

Stehen trotz Flugblatt-Skandal fest zueinander: Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Damit kann die bisherige Landesregierung von CSU und Freie Wähler weiter mit einer Mehrheit rechnen. Trotz des Flugblatts mit zweifelhaftem Inhalt hält Söder weiter an seinem Vize fest. Aiwanger hatte abgestritten, als Schüler das antisemitische Pamphlet verfasst zu haben, aber den zeitweiligen Besitz eingeräumt. Sein Bruder gab an, der Autor gewesen zu sein. Gegen Aiwanger wurden aber auch weitere Vorwürfe laut. Er entschuldigte sich, sprach aber von einer Schmutzkampagne. Die Kritik an ihm hielt in der Folge an.

Sondersitzung im Landtag: Zwischenausschuss will News von Aiwanger zum Skandal um Brief

Am Donnerstag (7. September) befasst sich der Landtag noch einmal in einer Sondersitzung mit der Affäre. Ab 12 Uhr unterbrechen 51 der 180 Abgeordneten ihren Urlaub und eröffnen im Maximilianeum die Sitzung zum sogenannten Zwischenausschuss. Eigentlich war vor dem Wahltag am 8. Oktober keine Landtagssitzung mehr geplant. Für den Fall „dringlicher Staatsangelegenheiten“ kann aber in der Phase der Neubesetzung des Landtags der Zwischenausschuss einberufen werden. Das gab es seit 1946 aber bislang nur sechs Mal. Mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP wurde er nun wegen der Aiwanger-Affäre, in der einige schon eine Parallele zum Fall Trump sehen, zum siebten Mal einberufen. Die Beratungszeit heute ist auf exakt 94 Minuten angesetzt.

Doch ob damit der Fall Aiwanger restlos aufgeklärt werden kann, bleibt abzuwarten. Bei Presseauftritten nach Bekanntwerden verweigerte er zumeist kritische Nachfragen. Stattdessen gab er Interviews, in denen er zwar Entschuldigungen aussprach, jedoch war nicht immer klar, wofür er sich entschuldigte. Denn in vielen Punkten beruft er sich auch auf Erinnerungslücken.

Vor Befragung im Landtag: Hubert Aiwanger entschuldigt sich – doch für was genau?

Dennoch sieht Bayerns Vize-Regierungschef seine öffentliche Entschuldigung für mögliche Fehler zu Jugendzeiten auch im Nachhinein als richtig und notwendig an. In einer Talk-Sendung mit den Landtags-Spitzenkandidaten im Bayerischen Fernsehen (BR) ging er am Mittwochabend aber nicht auf die Frage ein, wofür genau und für welchen „Mist“ in der Schulzeit er sich nun genau entschuldigt habe.

„Dass als Jugendliche viele junge Menschen Mist gebaut haben, glaube ich, will niemand abstreiten“, sagte er. „Und es waren ja eine Vielzahl an Vorwürfen bis hin zu geschmacklosen Witzen und so weiter, wo ich ehrlicherweise eingestehen muss, dass ich nach knapp 40 Jahren im Detail nicht mehr weiß, wer wann welchen Witz erzählt hat, ob ich mitgelacht oder selber einen erzählt hab.“ Aiwanger fügte hinzu: „Und ich glaube, dass man hier dann auch in dieser Stunde der Bedrängnis auch guttut zu sagen: Sollte ich irgendwo Fehler gemacht haben, entschuldige ich mich in jeder Form dazu und dafür. Da bin ich offen genug und Manns genug.“ (jkf/mit Material der dpa)